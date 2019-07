Boete voor renners die hun bidon de natuur in gooien verhoogd: 'Ook de sport moet een bijdrage leveren'

Gretig graaien de renners in de Tour de France dinsdag in de kookpan van de Languedoc naar hun bidons, aangereikt door achterop komende knechten, verzorgers langs de weg of ploegleiders in de volgauto. Er gaan per persoon zo’n drie fiks gekoelde halve liters aan water en sportdrank in een uur doorheen. Wat je ermee moet als de bidon eenmaal geleegd is, is voor koersorganisator ASO en de internationale wielerfederatie UCI dit jaar meer dan ooit een thema: zomaar wegsmijten is geen optie, er staan sancties tegenover en er wordt scherp op gelet.

Gelet op de enorme omvang van de ecologische voetafdruk van de grootste wielerwedstrijd ter wereld is het ogenschijnlijk een druppel op de gloeiende plaat. In het zog van de renners en hun bussen en volgauto’s rijdt een indrukwekkend konvooi: 180 vrachtwagens met podia en paviljoens, 120 trucks met aan boord de techniek voor uitzendingen, 160 voertuigen in de reclamekaravaan en een stoet van tweeduizend journalisten, cameraploegen en fotografen leggen duizenden kilometers af door Frankrijk. In de lucht cirkelen helikopters. Wie wil, kan er nog een veelvoud aan averij voor het milieu bij optellen. Denk onder meer aan de tonnen afval die toeschouwers achterlaten, al verdwijnt er ook heel wat in speciale vuilniszakken die overal langs het parcours worden geplaatst.

Maar een gezichtsbepalend element van de vervuilende Tour weegt enkele grammen en is zo’n twintig centimeter hoog. Het probleem is dat de bidon van plastic is – afbreekbaar, beklemtonen de ploegen, maar dat kan wel meer dan 10 jaar duren. De camera registreert geregeld drinkbussen die het luchtruim kiezen als het peloton passeert of over het wegdek naar de berm rollen. Het is ballast, het weegt vol al snel een halve kilo en voelt als een blok beton als het erom gaat spannen.