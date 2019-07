Zestien eersteklasseclubs komen dit weekend in actie op de eerste speeldag van de Belgische voetbalcompetitie. Veertien daarvan worden gesponsord door een gok- of kansspelbedrijf. Ook de Pro League, de organisator van de Belgische profvoetbalcompetities, gaat in zee met Unibet. Dat bedrijf kwam enkele weken geleden in het oog van de storm te staan toen Club Brugge hen voorstelde als nieuwe shirtsponsor. Niet veel later raakte bekend dat een andere topploeg, RSC Anderlecht, na 36 jaar de iconische naam Vanden Stock van het stadion haalt. Dat heet de komende jaren Lotto Park.

De verwevenheid van de gokindustrie met het topvoetbal wordt steeds groter. Enkele jaren terug werden de eerste stappen gezet door middenmoters als Star Casino en 36win, tegenwoordig strijden ook de grootsten mee om voetbalclubs exclusief aan zich te binden. Daarmee volgt ons land een trend die bijvoorbeeld in Duitsland en vooral Engeland al veel langer ingezet werd. Aan de overkant van het Kanaal heeft de helft van de ploegen in de hoogste klasse een bookmaker op het truitje staan.

In Nederland wordt de private industrie voorlopig uit de stadions geweerd. Voetbalclubs mogen er enkel samenwerken met de staatsloterij en de publieke kansspelsector. “Het is maar de vraag of Nederland dat nog lang gaat kunnen tegenhouden”, zegt Jos Verschueren, oprichter van het International Football Business Institute aan de VUB. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het topvoetbal in de Lage Landen allesbehalve een industrie vol geld. “In voetbal is er nooit een spaarpot.”