Van deze kever uit Colombia is het peloton de komende tien jaar niet meer af

Egan Bernal uit Zipaquirá, Colombia houdt er niet van zaken mooier voor te stellen dan ze zijn. Als hij complimenten krijgt over de beheersing van de Engelse taal, wuift hij een beetje verlegen en verontschuldigend met zijn hand. Zo goed is het niet, hij verkiest vaak het Spaans als hij antwoordt op vragen. Het kan beter, volgens hem.

Als hij krijgt voorgehouden dat hij zich op zijn fiets zo licht en elegant door het peloton beweegt, volgt meteen de relativering. Je moet hem eens zien als hij het zwaar heeft. Dan zwoegt hij. Een grimas op het gezicht, het bovenlichaam pompend van links naar rechts.

Maar wat doen dan deze feiten met hem? Hij is de eerste winnaar van de Tour de France uit Colombia. Met 22 jaar en 196 dagen is hij de op twee na jongste Tourwinnaar ooit. Met een contract tot 2023 is hij verzekerd van een plek bij de kapitaalkrachtigste ploeg in het wielercircuit, Ineos. Dan is er geen reden meer de betrekkelijkheid van wat dan ook op te zoeken.