Binnenkopper: Alaphilippe, Van Impe, en Lefevere boksen onder de gordel - De binnenkomers van de Pro League - De charmante Moeskroen-supporter

Wat een jaar voor Egan Bernal! Je plechtige communie doen én de Tour winnen, daar kan haast niks tegenop *** Haalde het eindpodium niet: Julian Alaphilippe. Maar dat deerde de Fransman niet: ‘Liever twee ritten winnen en veertien dagen in het geel, dan drie weken niks doen en derde worden.’ Auwch, die zit, Steven Kruijswijk *** En da’s lang niet de enige steek die deze week werd uitgedeeld. Zo zei Lucien Van Impe dat hij liever Pinot de bolletjestrui zou zien winnen dan onze eigen landgenoot Tim Wellens *** De kans dat Lucien nóg eens met een dode mosselen gaat eten , is dus groter dan de kans dat hij en Wellens de benen onder tafel schuiven *** Nog meer slecht nieuws voor de horeca: de kans dat Patrick Lefevere en Thijs Zonneveld samen gaan chinezen, lijkt ons ook bijzonder klein geworden. De Nederlandse journalist opperde op Twitter dat Alaphilippe een tijdstraf verdiende omdat hij op de Galibier een duwtje kreeg van zijn verzorger. Lefevere twitterde furieus terug: ‘Totaal niet waar loser. Halve journalist. Mislukte coureur. Maak es een column over de moto’s ok. Of moet je mijn bril even lenen?’ *** De baas van Deceuninck-Quickstep kreeg bijval van Johan Bruyneel: ‘Patrick, loser is de perfecte omschrijving. Deze gefrustreerde mislukte wielrenner is enkel en alleen uit op negativiteit en sensatie’ *** Diezelfde Bruyneel, vorige week nog in HLN: ‘Als ik nu terugkijk, denk ik: godverdomme, wat was ik vroeger soms een klootzak.’ Nee, dan is de versie Bruyneel 2.0 veel en veel aangenamer *** En hop, daar is de volgende domper voor de horeca al. De kans dat Stef Clement en Nacer Bouhanni een tafeltje voor twee reserveren is kleiner dan de kans dat Beerschot alsnog in 1A mag aantreden dit seizoen. Clement liet zich in de live-uitzending op de NOS ontvallen: ‘Ik heb het gerucht opgevangen dat moslim Bouhanni varkensvlees heeft verboden voor de hele Cofidis-ploeg en dat vrouwelijke werknemers niet mogen werken op de dagen dat hij koerst.’ De reactie van Bouhanni: ‘Beste Stef, laster is een misdaad. Deze zaak wordt binnenkort vervolgd.’ Dat doet vermoeden dat Clement het binnenkort mag gaan uitleggen bij meneer de juge *** Binnenkomers van de week: Vlap (Anderlecht), Hagi en Nygren (Genk), Okereke (Club Brugge) en Ngadeu (Gent) scoorden afgelopen weekend allemaal bij hun debuut in de Jupiler Pro League. Maar Ngadeu spreekt toch het meest tot onze verbeelding. Nog geen 10 jaar jaren geleden overleefde de Kameroener van het statiegeld op het leeggoed dat hij in Duitsland op straat vond, nu is hij profvoetballer *** Een soort omgekeerde Pico Coppens dus *** Caleb Ewan mag zich dé sprinter van de Tour noemen: hij won op de Champs-Élysées zijn derde rit. De Australiër vergat echter zijn ploegmaats niet te bedanken. ‘Maxime Monfort moet vol aan de bak in de bergen om mij terug te brengen wanneer ik los én op het vlakke om de sprint voor te bereiden. Maxime heeft de moeilijkste job van het hele peloton’ *** De advocaat van Stef Clement is evenwel een andere mening toegedaan *** Herinnert u zich de brave Japanse supporters nog die op het WK hun vak netjes opruimden alvorens het stadion te verlaten? Moeskroen lanceerde afgelopen weekend eenzelfde charme-offensief. Na de match op Stayen nam die ene meegereisde fan van Moeskroen zijn zes lege blikken Schultenbrau weer mee naar huis *** Tenzij we op het verzamelde leeggoed van Paul Gascoigne botsen en we eindelijk kunnen gaan rentenieren: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!