Binnenkopper: Remco doet iets indrukwekkends, Hein weet het beter en Mignolet maakt grote indruk

Je bent 19 jaar, de wielerhoop van een natie rust op je schouders, kranten drukken je relatiestatus en verhuisplannen af op hun voorpagina, en dan… doe je het tóch! Je klopt Egan Bernal, de Tourwinnaar (!) in de sprint *** Jaja, het na-Tourcriterium in Antwerpen was weer zeer de moeite *** Ook mooi: hoe Remco Evenepoel tussen de criteriums van Antwerpen en Putte door in het Baskenland de Clasica San Sebastian ging winnen. Eddy Merckx: ‘Hij kan beter worden dan ik.’ Maar dé vraag die op de lippen van iedere wielerfan brandt, is natuurlijk: ‘Kan hij ook zo goed worden als Roger De Vlaeminck?’ Roger: ‘Ik won ook meteen de de eerste klassieker waarin ik aan de start stond’ *** Je kunt veel zeggen van Gareth Bale, maar niet dat hij geen man van zijn woord is. De Welshman is ongewenst bij Real Madrid, maar denkt niet aan vertrekken. Bale verdient 17 miljoen euro per jaar en ligt nog drie jaar onder contract. ‘Als Zidane mij niet opstelt, ga ik wel golfen’ zei hij enkele maanden geleden, en dat dreigement maakt hij nu waar: terwijl Real het opnam tegen Tottenham, oefende Bale zijn swing op de golfbaan *** Tottenham won de match overigens met 1-0. Eden Hazard blíjft dus maar verliezen *** Behalve kilo’s *** Quote van de week: ‘Ik wil niet sterven op een voetbalveld.’ Was getekend, Franck Berrier, die begin dit jaar zijn voetbalschoenen verplicht aan de haak moest hangen door hartproblemen. De ex-middenvelder van Zulte-Waregem en KV Oostende is nu scout bij KV Mechelen *** Scout bij KV Mechelen, dat houdt in: terwijl de boekhouding de betalingen doet aan de slagboom op de uitkijk staan en alarm slaan als de gerechtelijke politie in aantocht is *** Rehabilitatie van de week: Lamkel Zé traint weer mee bij Antwerp na 37 dagen in de B-kern. Benieuwd of hij die kans met twee handen zal grijpen – zoals die keer dat hij Jelle Van Damme met twee handen vastgreep op training en hem een blauw oog sloeg

WTF-moment van de week: Hein Vanhaezebrouck heeft bij ‘Sports Late Night’ in de gedaante van analist commentaar gegeven bij het gelijkspel van Anderlecht op Moeskroen. Hein vond dat ‘het in de tweede helft toch allemaal wat in elkaar zakte’ *** In ander nieuws: Francesco Schettino, kapitein van de Costa Concordia heeft gezegd dat de kapitein van de Titanic ‘die ijsberg altijd had moeten zien komen’ *** Pechvogel van de week: Dylan Teuns heeft forfait moeten geven voor de Clasica San Sebastian ‘na een ongeval met zijn grasmaaier waaraan hij 15 hechtingen in het aangezicht overhield’. Hoe je zoiets klaarspeelt is ons niet duidelijk, maar onze beste gok: Teunske was rustig zijn gras aan het maaien toen Lamkel Zé plots opdook en hem een mot op zijn gezicht gaf *** Pechvogel van het jaar: Davide Cimolai heeft verteld dat hij op de tweede rustdag van de Giro en wel heel ongelukkig telefoontje heeft gekregen. ‘Het was mijn vrouw. Ze belde me op om te vertellen dat ze wilde scheiden.’ Volgens Cimolai was het de pijnlijkste dag van zijn leven *** Bij Dylan Teuns was het die dag dat hij zijn gras maaide *** Afscheid van een monument: FC Keulen zwaait na elf jaar zijn mascotte uit, een bok. Een levende welteverstaan. Hennes maakte elke thuismatch van die Geissböcke mee, maar mag de rest van z’n dagen in een zoo slijten, omdat hij te veel last heeft van artrose *** Zulte-Waregem laat weten dat het nog geen plannen in die zin heeft met Francky Dury *** Floptransfer van de week: Harry Maguire is de duurste verdediger ooit. Manchester United betaalde 87 miljoen euro aan Leicester voor zijn diensten. Dat is veel geld voor iemand die de hele tijd kijkt alsof hij zich probeert te herinneren of hij het fornuis wel heeft afgezet *** Toptransfer van de week: Simon Mignolet is de nieuwe keeper van Club Brugge. Best straf dat Club een ster uit de Premier League kan halen, want Mignolet heeft toch een grote indruk gemaakt bij Liverpool *** Meer bepaald: een grote indruk in de bank, want die is na al die jaren helemaal naar zijn achterwerk gevormd *** Tenzij Hein ons komt vertellen hoe we onze job moeten doen: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!