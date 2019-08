Binnenkopper: Romelu Lukaku eindelijk verlost - De foemp van de week: Clemens Tönnies - Afscheid van Bjorg Lambrecht

Vraag van de week: als dit het begin is, waar eindigt het dan? *** De vraag werd gesteld door de Nederlandse wielerjournalist en columnist Thijs Zonneveld, maar het antwoord moeten wij – zélfs wij, uw wekelijkse bron van lering ende vermaak – u schuldig blijven, daar het onderwerp Remco Evenepoel is. Rembo werd vorige week, op amper 19-jarige leeftijd, Europees kampioen tijdrijden bij de grote jongens en blijft doen waar hij goed in is: keihard trappen en alle wetten van de logica negeren *** Een mens zou haast vergeten dat Mathieu van der Poel een net zo groot huzarenstukje heeft neergezet. In het Zwitserse Lenzerheide won MvdP afgelopen weekend al zijn derde Wereldbekermanche in het mountainbike. Tot vreugde van zijn concurrenten op dikke banden, die nu misschien ook eens kunnen winnen, was het zijn laatste. Van der Poel wil zich nu weer focussen op de weg. Waar dat gaat eindigen? Met een regenboogtrui in Yorkshire, eind september *** Eindelijk verlost van het juk van Manchester United: Romelu Lukaku. Al lijkt United zich eerder verlost te voelen van de opstandige Rode Duivel, want ze lieten hem met een dik nettoverlies naar Inter Milaan vertrekken. Mooi voor Lukaku: de fans van Inter stonden hem ’s nachts zingend en juichend op te wachten bij zijn aankomst in Milaan. Lukaku nam de loftuitingen van de Inter-fans in dank aan, maar zoals dat bij de meeste van zijn aannames gaat, stuiterden ze een metertje van zijn voet weg *** In de laatste uren van de Engelse transfermarkt heeft Crystal Palace overigens geprobeerd om Chelsea-speler Reece James los te weken voor 25 miljoen euro. Opmerkelijk, want James speelde nog geen minuut in de Premier League. Chelsea weigerde het aanbod *** Even later rinkelde de telefoon bij Palace: ‘Michael Verschueren hier! Hebben jullie misschien interesse in Adrien Trebel? Die speelde ook nog geen minuut in de Premier League!’ *** Vendetta van de week: ex-Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock heeft ferm uitgehaald naar zijn opvolger, Marc Coucke: ‘Zelfs mijn verleden heeft hij afgepakt. Alles van het oude Anderlecht moest weg, buiten, démission.’ Coucke, niet onder de indruk: ‘Hij heeft zijn zakken gevuld en lijken weggemoffeld, ja’ *** Daarna ging Couckie over tot de orde van de dag: hij haalde Nacer Chadli naar de club en twee jonge Chinese talenten van zusterclub Pairi Daiza *** Foemp van de week: Clemens Tönnies, voorzitter van de raad der commissarissen bij Schalke 04. Op een conferentie over verantwoord ondernemen had Tönnies, die ook een eigen onderneming heeft, voorgesteld om meerdere energiecentrales te bouwen in Afrika. ‘Dan kunnen die Afrikanen stoppen met bomen omhakken. En dan stoppen ze misschien ook met kinderen maken in het donker’ *** Deze Duitser had het wél gewusst, want hij schorste zichzelf prompt voor drie maanden *** Zulte-Waregem denkt dat het het groot lot heeft gewonnen met Saido Berahino, die afgelopen weekend meteen scoorde voor z’n nieuwe club. Maar ex-ploegmaat Glen Johnson waarschuwt: ‘Ik zou hem zelfs niet in m’n ploeg nemen als ik ervoor betaald werd.’ De Burundese Brit komt volgens hem altijd te laat. Terwijl je het tegendeel zou verwachten van een man die in zes weken tijd vader werd van drie kinderen bij drie verschillende vrouwen *** Vermoedelijk heeft ook Clemens Tönnies een mening over Berahino, maar we laten ‘m eerst rustig z’n drie maanden uitzitten *** Quote van de week: ‘Ik ben minstens even goed als Remco Evenepoel, maar over mijn sport wordt niet zoveel gepraat.’ Was getekend: judoka Matthias Casse, deze week in Humo. Onze landgenoot is nu al Europees kampioen en wordt over enkele weken misschien wel wereldkampioen. Casse blaakt van het zelfvertrouwen: ‘In België zijn ze al blij als je het podium haalt. Maar wie tevreden is met zilver, is geen echte kampioen’ *** Afscheid van de week: dat van Bjorg Lambrecht. Een veelbelovende carrière gefnuikt nog voor ze goed en wel begonnen was, maar bovenal: een jong mensenleven uitgewist op amper 22-jarige leeftijd. Als dit het einde is, waar is het dan begonnen?