Binnenkopper: Benito Raman zingt voor de Rode Duivels - Sebastian Vettel reed als seniele dronkeman - Good old Nadal won de US Open

Hier zijn we weer! Net wanneer je denkt dat je van ons af bent, blijken we nergens heen te gaan. Noem ons gerust de Adrien Trebel van de online sportrubriekjes *** Bedenking van de week: iemand die zijn dochter Betina, zijn ene zoon Betino en zijn andere zoon Benito noemt, verwacht vermoedelijk niet veel van het leven, en nog minder van zijn kinderen. Maar kijk, Benito Raman heeft zijn debuut gemaakt als Rode Duivel! Tegen Schotland dan nog, volgens bondscoach Roberto Martínez een gevaarlijke en niet te onderschatten tegenstander *** Wie nieuw is bij de Duivels, moet bij wijze van ontgroening een liedje zingen. Onze beste gok is dat Raman de grootste hit uit zijn repertoire te berde heeft gebracht: ‘Alle boeren zijn homo’ *** Als u Raman tegenkomt met een blauw oog, of Hans Vanaken met een gekneusde vuist, weet u het zeker *** België is overigens nog maar drie punten verwijderd van het EK 2020, doordat het behalve van Schotland ook heeft gewonnen van San Marino, volgens bondscoach Roberto Martínez een gevaarlijke en niet te onderschatten tegenstander *** Bij San Marino staan een buschauffeur, een boekhouder en een beenhouwer in de ploeg. Het is dus niet te verwarren met Royal Antwerp FC, waar elf beenhouwers in de ploeg staan *** Italië, een land waar sinds 1945 nog maar erg weinig Benito’s geboren worden, haalt opgelucht adem. Voor het eerst sinds 2010 heeft Ferrari nog eens de thuis-GP van Monza gewonnen, en dat dankt het aan nieuwe wonderboy Charles Leclerc. De Monegask werd een hele race opgejaagd door WK-leider Lewis Hamilton, maar wist de druk knap te weerstaan *** Minder reden tot vreugde was het optreden van die andere Ferrari-rijder, Sebastian Vettel. De Duitser reed rond als een seniele dolleman en ramde Lance Stroll van de baan. Het leverde hem strafpunten op z’n licentie op. Nog één zo’n misstap en Vettel moet een race aan de kant blijven *** U kunt dat sneu vinden, maar Vettel heeft natuurlijk wel nog altijd een Ferrari als bedrijfswagen *** Binnenkomer van de week: het 19-jarige supertalent Bianca Andreescu heeft de US Open gewonnen. De jonge Canadese nam het op tegen Serena Williams. Ze had het New Yorkse publiek tegen zich en gaf eerst nog een 5-1 voorsprong uit handen, maar trok de match toch naar zich toe *** Dan heb je evenveel zelfvertrouwen als iemand die een cd van Niels Destadsbader opzet zonder dat er een breinaald binnen grijpafstand ligt *** Bij de mannen won good old Rafael Nadal de US Open. De Spanjaard heeft nu 19 Grand Slam-zeges, eentje minder dan het record van de al even good old Roger Federer *** Maar het is toch die andere finalist, Daniil Medvedev, die onze aandacht trok. De 23-jarige Rus verzamelde in twee weken tijd 19.000 dollar aan boetes wegens rackets stukslaan en z’n middelvinger opsteken naar het Amerikaanse publiek. En hij kan ook nog eens een stukje tennissen: hij brak pas na vijf sets *** Neem het van ons aan: van die Medvedev gaat u nog horen. Behalve als u een cd van Niels Destadsbader hebt opgezet terwijl er een breinaald binnen grijpafstand lag *** En als u ons nu wilt excuseren: wij moeten onzen Benito naar de voetbaltraining brengen. Tot volgende week!