Binnenkopper: blondjes doen het beter - geld lenen bij Vino - waarom Gilbert klaar is voor het WK

Redenen waarom iemand zijn haar blondeert: om harder op Ruben Van Gucht te lijken, omdat je door je haar af te bleken een dopingtest via haaranalyse kunt saboteren, of… omdat het geluk brengt. Dries Mertens heeft eindelijk verklaard waarom ie bij de Duivels op het appel verscheen met een peroxidewitte kop. ‘Het brengt geluk. Al drie keer blondeerde ik mijn haar, drie keer scoorde ik in de interland erna’ *** Er zit iets in. Ook renners als Gilbert, Ricco, Rumsas, Vandenbroucke, Virenque en Frigo kenden net dat extra tikkeltje geluk nadat ze hun haar hadden geblondeerd.

Zonder blond haar de Vuelta gewonnen: Primoz Roglic. Al hoeft het gezien de absurd steile beklimmingen in Spanje niet te verbazen dat een ex-schansspringer zich het meest op z’n gemak voelt *** Maar hét nieuws van de week is natuurlijk: de comeback! Eén van de allergrootste talenten die ons land ooit heeft gezien, en van de spagaat een handelsmerk heeft gemaakt, keert weldra terug op het hoogste niveau *** Kim Clijsters, zegt u? Neen, we hadden het over Anthony Vanden Borre, die bij de beloften van Anderlecht werkt aan een terugkeer. De spagaat waarvan sprake is die tussen het ene moment briljante kunstjes laten zien – op de bal gaan staan! – en het andere de indruk geven dat je bovenkamer al een tijdje onbewoond is – zoals je veters beginnen te strikken tijdens een minuut stilte voor een overleden collega.

Nog een comeback? Welaan, dan! Steven Defour heeft z’n debuut gemaakt voor Royal Antwerp FC, tijdens de 1-2 overwinning op Anderlecht. Da’s vreemd, aangezien Steven Defour de afgelopen jaren in zowat elk interview heeft verkondigd dat hij zo graag voor KV Mechelen wilde spelen. Ook dit jaar nog, in Humo: ‘Mechelen is de club van mijn jeugd. Ik zou heel graag nog eens voor KV spelen. Ook al is het om op de bank te zitten en af en toe in te vallen’ *** Dat Defour bij Antwerp een jaarloon van dik 2 miljoen euro op zak steekt, kan natuurlijk een rol hebben gespeeld *** Wie geld wil verdienen aan KV kan maar beter scheidsrechter zijn in plaats van speler. Of een keukenzaak uitbaten.

Wie krap bij kas zit, kan natuurlijk ook altijd wat lenen bij Alexandre Vinokourov. Het parket van Luik vond het nogal verdacht dat Vinokourov in 2010 zo’n 150.000 euro naar Alexander Kolobnev had overgeschreven, kort nadat Vino Luik-Bastenaken-Luik had gewonnen na een tweestrijd met… Alexander Kolobnev *** De twee riskeren nu zes maanden celstraf, maar hun advocaten vegen alle beschuldigingen van tafel: ‘Het ging gewoon om een lening. Elkaar geld lenen zit diep ingeworteld in de Slavische cultuur.’ Want lenen bij Vino, is lenen bij een vriend.

Arme Romelu Lukaku: de Belgische topschutter aller tijden is door z’n overstap naar Inter Milaan in een land terechtgekomen waar middeleeuws gedachtegoed nog helemaal in is. Afgelopen weekend was het weer prijs: analist Luciano Passirani liet zich live op tv ontvallen dat Lukaku alleen af te stoppen is ‘door er tien bananen naar te gooien.’ De zender kondigde alvast aan Passirani nooit meer te zullen uitnodigen *** Rijke Romelu Lukaku: volgens cijfers van La Gazzetta dello Sport moet hij enkel Cristiano Ronaldo (31 miljoen) en Matthijs de Ligt (8 miljoen) laten voorgaan in het rijtje van grootverdieners in de Serie A. Lukaku zou jaarlijks 7,5 miljoen euro verdienen *** Met dat bedrag kun je 50 keer Luik-Bastenaken-Luik winnen.

Record van de week: Philippe Gilbert is de nieuwe houder van de gele wimpel: de prijs voor de hoogste gemiddelde snelheid in een wedstrijd van meer dan 200 kilometer. Gilbert won de 17de etappe van de Vuelta, over 226 kilometer, met een gemiddelde van 50,6 km/uur. Eén ding is zeker: Phil zal in orde zijn voor het WK. Zelfs met bruin haar *** Tenzij Vino plots die smak geld terugeist die hij ons zo vriendelijk had geleend: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!