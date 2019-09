Binnenkopper: het killerinstinct van Vettel, het nieuwe goudhaantje van KAA Gent en het positivisme van Nacer Chadli

Voorspellingen: wie verstandig is, waagt zich er niet aan *** ‘Ik geef ons 70 tot 80 procent kans om door te stoten tegen Oekraïne,’ aldus Sam Deroo, sterspeler van de Belgische volleybalmannen. Een dag later gingen de Red Dragons met 3-2 de boot in en was het uitgeschakeld op het EK *** Nog eentje? ‘Vettel is zijn killerinstinct kwijt,’ dixit Gerhard Berger, ex-F1-piloot. Of Niko Rosberg: ‘Je mag Vettel nog niet volledig afschrijven, maar het wordt toch moeilijk om nog uit deze impasse te raken’ *** Een dag later won de Duitser de GP van Singapore.

Hebben we tijdens Salzburg - Racing Genk de geboorte van een nieuwe topspits gezien? Niet dat de Limburgers hem veel in de weg legden, maar de hattrick van de jonge Noor Erling Haaland (19) laat toch het beste vermoeden. En ook naast het veld lijkt Haaland een echt heertje. Eén van z’n ploegmaats: ‘Na de match wandelde ik over straat, toen er naast mij plots een wagen stopte. Het raampje ging naar beneden. Het was Haaland, die in zijn auto naar de Champions League-hymne zat te luisteren’.

Antiheld van de week: Georg Preidler. De Oostenrijkse wielrenner die Tom Dumoulin in 2017 aan de Giro-zege hielp, zou dat op bloeddoping én groeihormoon hebben gedaan. Een teleurgestelde Dumoulin: ‘Ik ben erg trots op die zege. Nu ik weet dat een ploegmaat niet clean was, is dat een erg bittere pil om slikken’ *** Jawel, zo zei hij het echt *** Ook tegen de dopinglamp gelopen: de Braziliaanse judoka Rafaela Silva. De olympische kampioene werd betrapt op een middel tegen astma, maar schreeuwt haar onschuld uit: ‘Misschien is het middel in mijn lijf geraakt door contact met de baby van een vriendin, die aan astma lijdt.’ Da’s al even zwak verdedigd als Racing Genk.

Quote van de week: ‘Als ik geen voetballer was geworden, was ik nu waarschijnlijk trader op de beurs. Maar God heeft een andere weg voor mij uitgestippeld.’ Was getekend, Elisha Owusu, nieuw goudhaantje van KAA Gent *** Welke weg God voor RSC Anderlecht heeft uitgestippeld, is ons niet duidelijk, maar hij loopt via het diepe zuiden van het klassement. Desalniettemin blijft Nacer Chadli erin geloven: ‘Ik sluit zelfs de titel niet uit.’ Overigens liet Comical Chadli ook weten dat er geen Amerikanen in Bagdad zijn.

Iets minder positief over Anderlecht is Marc Degryse: ‘Ik schrik van niks meer in het voetbal. Het zou mij niet verbazen als Coucke de club verkoopt aan Kompany’ *** Deze week in Humo: intimi en familie over wielrenner Julian Alaphilippe. ‘Hij put kracht uit de armoede die hij heeft gekend als kind: hij rijdt door een muur als het moet’ *** Schrijf maar op: wij zijn 70 tot 80 procent zeker dat Alaphilippe zondag het WK wint! *** Tenzij God een ander pad voor ons uitstippelt: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!