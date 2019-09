Binnenkopper: het geheim van de wereldkampioen wielrennen - de voetballende schrik van elke eend - de rechtszaak van Wout van Aert

Quote van de week: ‘Eat some cake and enjoy life!’ Ziedaar het advies van kersvers wereldkampioen wielrennen Mads Pedersen, gevraagd naar het geheim van iets ‘stevigere’ renners om de kou te trotseren. En of cake eten opbrengt! De 23-jarige Deen trotseerde regen en kou en blies met z’n knalprestatie de hele wielerwereld van d’r keurig door de UCI opgemeten sokken *** Eet vermoedelijk al even geen cake meer: Anthony Vanden Borre. De opnieuw bij Anderlecht neergestreken rechtsback is al 18 overtollige kilo’s kwijt. En ook hij verklapt z’n geheim: ‘Ik loop elke dag 10 kilometer.’ Mooi, denkt Marc Coucke, dan is hij na een week alweer 70 kilometer weg.

Solliciteert uitdrukkelijk naar een vast plekje in deze kolommen: Tom ‘El Ambigu’ Dumoulin. Nadat hij vorige week dopinggebruik van een ex-ploegmaat ‘een bittere pil om slikken’ had genoemd, liet hij deze week z’n licht schijnen over z’n aanstaand gedeeld kopmanschap bij Team Jumbo Visma, waar Roglic en Kruijswijk naast hem in de pikorde zullen staan. ‘Ik heb er geen probleem mee, het kan me net ontlasten,’ aldus de bermkakker *** Transfer van de week: Habib Habibou naar Lokeren. ‘Ze moet weer bang worden van ons,’ klinkt het bij het bestuur. Als ze met ‘ze’ de eenden in de Durme bedoelen, lijkt het aantrekken van Habibou - die tijdens een match op Zulte-Waregem ooit een op het terrein neergestreken eend haast de strot aftrok - een strak plan *** Of misschien bedoelen ze met ‘ze’ de Wase politierechters, want Habibou is een vaste klant bij het gerecht: hij werd al 35 keer betrapt op rijden zonder rijbewijs en veroordeeld tot twee jaar cel. Afwachten of hij tijdens het weekend penitentiair verlof krijgt om matchen te spelen voor Sporting.

Wout van Aert gaat een schadeclaim indienen tegen Tour-organisator ASO wegens gederfde inkomsten. Van Aert zal door de open beenwonde die hij aan een val in de Tour overhield heel wat crossen moeten laten schieten, en daar vangt hij telkens zo’n 10.000 euro startgeld *** Ter vergelijking: Remco Evenepoel kreeg voor zijn zilveren WK-medaille in het tijdrijden 2.600 euro van de UCI. Daarom noemen ze geld ‘het slijk der aarde’: je verdient het het snelst in de cyclocross *** Victor Campenaerts na zijn mislukte WK-tijdrit vorige week: ‘Mijn val kun je pech noemen, maar het is meer een kwestie van té hard de limieten op te zoeken. Viel Van Aert in de Tour omdat de dranghekken fout stonden opgesteld? Of omdat hij er té dicht tegenaan schuurde?’ aldus de werelduurrecordhouder *** ‘Het tweede, sowieso het tweede!’ roepen ze in koor bij ASO. Waar ze ook informeren naar Campenaerts uurtarief als raadsman *** Onze gok: 55,089 euro.

Minst ambitieuze uitspraak van de week: ‘Vooraf hadden we voor een 14de plaats getekend.’ Was getekend: de Belgische wielervrouwen, die dus behoorlijk opgetogen waren met de 14de plek van Sofie De Vuyst op het WK *** En dat in schril contrast met onze Noorderburen, die het vrouwenwielrennen al jarenlang domineren. Zaterdag rondde Annemiek Van Vleuten een weergaloze solo van 105 kilometer met succes af *** Onderweg naar goud kwam ze alleen Vincent Kompany tegen, die in zo’n grote boog om de problemen bij Anderlecht heen was gefietst, dat hij in Yorkshire was beland *** Overigens staat Anderlecht na de bloedeloze 0-0 tegen Waasland-Beveren 13de in het klassement. Toegegeven, da’s niet slecht als je vooraf voor een 14de plaats had getekend *** Tenzij iemand ons van onze taak komt ontlasten: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!