Binnenkopper: Remco Evenepoel bij Gert & James - Kompany en Vercauteren - Dennis scoort al struikelend - Tottenham stuikt in elkaar als de brexit-onderhandelingen

Man van de week: Emmanuel Dennis. De aanvaller van Club Brugge scoorde twee keer op Real Madrid – weliswaar door evenveel keer over z’n voeten te struikelen – en vierde z’n doelpunten met het sprongetje van Cristiano Ronaldo. ‘Als ik scoor op Bernabéu, laat ik een tattoo zetten,’ had Dennis vooraf gezegd, maar hij struikelde over zijn eigen belofte. ‘Het was maar een grapje’ *** Jammer, want een ‘Ik kwam, ik zag en ik struikelde’ had niet misstaan op z’n enkels. Jonathan Legear kent vast nog wel een tatoeëerder die zo’n spreuk in het Latijn kan vereeuwigen *** Hoewel hij dit seizoen toch al verschillende keren heeft kunnen oefenen, blijft Real-coach Zinedine Zidane erg klein in zijn reactie na een verlies. ‘Wat heeft Club getoond behalve die twee goals?’ Om mogelijke verwarring te vermijden, was Zizou zo vriendelijk op zijn eigen vraag te antwoorden: ‘Niets!’

Wanprestatie van de week: Tottenham kende een volledige deconfiture en stuikte in elkaar als de brexit-onderhandelingen. Het verloor thuis met 2-7 van Bayern München *** Vier van de zeven Duitse doelpunten kwamen op naam van Serge Gnabry. Tony Pulis, die bij Arsenal nog met Gnabry werkte, wreef zich de ogen uit. ‘We kregen ‘m nooit fit. Zelfs bij de beloften moesten we voortijdig naar de kant halen.’ Van flop bij de beloften naar topper bij de profs. Een omgekeerde Jelle Vossen, voorwaar! *** Quote van de week: ‘Mijn 75-jarige buurvrouw komt me na elke match een bezoekje brengen. Als ik goed speelde, krijg ik felicitaties, en anders een klets in mijn gezicht.’ Dries Mertens onthult bij het mediakanaal van de Serie A dat zelfs een God in Napels niet ongenaakbaar is *** Geestigste Twitter-reactie op het nieuws: ‘Als hij verliest van Juventus, krijgt Mertens twéé keer slaag van een oude dame.’

Anderlecht heeft zich voor de licentiecommissie moeten verantwoorden voor de dubbele rol van Vincent Kompany. Het verweer van RSCA: ‘Vincent Kompany is louter een inspirator, géén trainer.’ Als voornaamste bewijsstuk had de club het klassement afgedrukt en meegebracht *** Al kan het ook helpen dat Frank Vercauteren het stokje heeft overgenomen van Simon Davies en er nu een echte coach op de bank zit *** Namen het stokje met iets meer bravoure over: de Belgian Tornados. Na elf jaar en drie Europese titels hebben ze nu eindelijk ook een WK-medaille beet, dankzij de gouden formule: hard werk en het zaad van Jacques Borlée.

Remco Evenepoel is dezer dagen te gast op de boot van ‘Gert Late Night’. In een jaar waarin hij zoveel gewonnen heeft, kan Rembo dus voor het eerst iets verliezen: zijn waardigheid *** Tussen de opnames door won Evenepoel het criterium van Oostrozebeke. Al hoeft dat ook weer niet te verbazen: een mens zou voor minder de benen vanonder z’n lijf fietsen, als hij James Cooke achter zich aan krijgt *** Florian Sénéchal heeft zich misdragen na de Münsterland Giro. De renner van Deceuninck-Quickstep ging op de vuist met de Duitser Max Walscheid, omdat die ‘m in de sprint bijna ten val had gebracht. Quickstep heeft z’n renner een boete opgelegd die integraal naar een goed doel gaat *** Anderlecht laat weten dat het met het geld nieuwe kegeltjes zal kopen voor op training *** Johan Bruyneel moet de Amerikaanse overheid een boete van 1,2 miljoen euro voor z’n aandeel in het dopingschandaal van US Postal. Het vonnis moet persoonlijk worden overhandigd, maar Bruyneel heeft een geniaal plan bedacht om de boete niet te moeten betalen: de deur niet opendoen. Het Amerikaanse gerecht reageerde al: ‘Je kunt zo lang weglopen hij wil, maar uiteindelijk zal ‘t er toch van komen *** De Belgian Tornados kunnen dat bevestigen *** Tenzij iemand ons een mep in ons gezicht komt geven voor een zoveelste wanprestatie: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!