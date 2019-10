Binnenkopper: Wie wordt sportvrouw van het jaar? - Exit Müller bij Bayern - Petr Cech wordt ijshockeykeeper

Quote van de week: ‘Elke trainer met een beetje niveau zou Club Brugge dit seizoen kampioen maken.’ De supersympathieke en collegiale Hein Vanhaezebrouck –heden ten dage analist wegens niet het vereiste niveau voor Racing Genk, AA Gent en Anderlecht –laat z’n licht schijnen over het werk van Philippe Clement *** Mogen straks weer van zolder gehaald: tricolore pruiken, shirts en spiegelsokken! De Rode Duivels wonnen afgelopen week tegen Kazachstan en San Marino en plaatsten zich als eerste land voor het EK 2020. En wat meer is: in de 9-0 overwinning tegen San Marino haalde België zelfs 82 procent balbezit. Mooi dat het systeem-Kompany nu ook ingang begint te vinden bij de Duivels.

Prestatie van de week: de Amerikaanse turnster Simone Biles pakte op het WK in Stuttgart vijf gouden medailles. De 22-jarige steekt er ondanks haar 1,42 meter met kop en schouders bovenuit: ze won al haar 25ste WK-medaille in totaal *** Van de zes nummers op het WK wist Biles er eentje niet te winnen: Nina Derwael won het goud op de brug met ongelijke leggers. Derwael over de daaropvolgende feestnacht: ‘We hebben de hele ploeg op één kamer geslapen. Sommigen lagen op de grond en één iemand zelfs in bad.’ Klinkt als een feestje bij Pico Coppens thuis *** Je zal maar in de jury zitten die de Belgische sportvrouw van het jaar moet verkiezen, want Emma Meesseman won met de Washington Mystics de WNBA-titel en werd als eerste Europese speelster ooit verkozen tot MVP. Al een geluk dat Danira Boukhriss niet aan sport doet.

Historisch moment van de week, dan wel de eeuw: Eliud Kipchoge heeft als eerste mens een marathon onder de twee uur gelopen. De 34-jarige Keniaan had 1 uur 59 minuten en 40 seconden nodig voor 42,2 kilometer. Zijn prestatie was onderdeel van een project van Ineos en wordt niet officieel erkend omdat hij gebruikmaakte van maar liefst 41 hazen. Ineos’ bekendste loper, Chris Froome, was niet van de partij als haas, ondanks verwoede looptrainingen op de flanken van de Mont Ventoux *** Hein Vanhaezebrouck: een atleet met een beetje niveau loopt zo een marathon onder de twee uur *** Ophef in Beieren, want Thomas Müller zou Bayern München in januari na elf jaar verlaten, boos als hij is omdat hij niet meer genoeg speeltijd krijgt. Die nieuwe club zou dan nog maar de tweede zijn voor de man die zijn naam gaf aan een positie op het veld: ‘een Müller’ is een spits die ook weer geen spits is. Zie ook: ‘een Vossen’, om een ongebruikte wisselspeler mee aan te duiden.

Debuut van de week: Petr Cech heeft z’n eerste match gekeept bij Guilford Phoenix, een Britse ijshockeyploeg uit de vierde klasse. Dat leest u goed: de ex-doelman van Arsenal en Chelsea is veranderd van sport aan doet nu aan ijshockey. De helm had hij al, de stick en de schaatsen heeft hij moeten kopen *** Guilford Phoenix zou ook interesse hebben in Hein Vanhaezebrouck, aangezien hij zich met zoveel gemak op glad ijs beweegt *** Tenzij ze van ons een Vossen maken: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!