Binnenkopper: Messi wint een prijs, Kenny De Ketele doet een uitspraak en Ibrahimovic bood 50 pond aan Lukaku

Arme Kenny De Ketele. Dan noemen je ouders je Kenny en wil het ook op sportief vlak niet lukken. De Belgische baanwielrenners brachten geen enkele medaille van het EK in Apeldoorn mee naar huis. En tot overmaat van ramp schoffeerde De Ketele de voltallige Belgische zwemploeg met volgende uitspraak: ‘Zwemmers mogen al naar de Olympische Spelen als ze de overkant van het zwembad halen’.

Arme trofeeënkast van Lionel Messi: die begint nog wat harder door te buigen nu de Argentijn een zesde Europese Gouden Schoen heeft mogen bijzetten. De Vlo trof vorig seizoen 36 keer raak en won zo de prijs van topschutter over alle Europese competities heen *** Messi liet zich de award trouwens overhandigen door zijn zoontjes Thiago en Mateo. Da’s een beproefde maar niet bijster originele tactiek: ook opdondertjes als Kylie Minogue werken uitsluitend samen met nóg kleinere dansers om groter te lijken op het podium *** Arme Geoffry Hairemans, die z’n sociaal leven helemaal in het water ziet vallen door z’n transfer. ‘Vroeger ging ik na de training een biljartke doen, maar nu zien mijn vrienden mij niet meer.’

Ter info: Hairemans verhuisde van Antwerpen naar Mechelen, een afstand van 30 kilometer *** Er zijn mensen die verder kunnen zwemmen en toch niet naar de Olympische Spelen mogen *** Arme Ruben Van Gucht. Het sportanker annex selfiemodel moet het straks gaan uitleggen in de rechtbank. Jacques Vermeire wil het conflict dat de twee hebben voor meneer de juge uitvechten en zweert: ‘Nu ga ik tot op het bot!’ Wat van Vermeire dan weer een uiterst geschikte voorstopper voor Royal Antwerp FC zou maken *** Arme Bart Swings. De Belgische hoop in het schaatsen kende een mager seizoen, maar wil zich tijdens het komende wereldbekerseizoen herpakken door radicaal anders te gaan trainen: ‘Ik fiets nu véél minder’.

Die manier van trainen wordt ook weleens de methode-Puck Moonen genoemd *** Arme Zlatan Ibrahimovic. De Zweed heeft aan Gazzetta dello Sport verklaard dat hij Romelu Lukaku wilde helpen tijdens hun periode bij Man United. ‘Ik wilde hem laten oefenen op z’n zwaktes. Ik bood hem 50 pond voor elke goede balaanname’ *** Of wacht, u mag die ‘arme’ schrappen voor Zlatan. Hij heeft z’n portefeuille welgeteld 0 keer moeten bovenhalen *** Tenzij we naar de Spelen móéten omdat we ooit ons zwembrevet van 25 meter hebben gehaald: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!