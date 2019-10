Binnenkopper: Zico geeft er een lap op, Bart Verhaeghe heeft iets te veel praat en Marc Coucke graaft een put

Mafste nieuws van de week: Zico Waeytens stopt met wielrennen en gaat… boksen *** En dat in tegenstelling tot Nacer Bouhanni, die de twee disciplines lustig blijft combineren *** Waeytens reed afgelopen jaar bij Cofidis, maar liet zeventien keer een DNF – het wielerequivalent van een ko – optekenen. Dat zijn er twaalf meer dan Puck Moonen en dan weet je het wel: z’n contract werd niet verlengd *** Op zich is die carrièremove geen slecht idee voor een renner die slechts één serieuze profoverwinning op zijn naam heeft staan – de vierde etappe van de Baloise Belgium Tour 2016 – maar zich desondanks met plezier de status van kopman aanmat: hij heeft dus jaren ervaring met boksen boven zijn gewicht *** Nu, u zult ons niet horen beweren dat Zico Waeytens niet rap kon rijden. We zeggen alleen dat hij daar meestal zijn witte Porsche Panamera – met de erg originele nummerplaat 'ZICO' – voor nodig had. Zoals toen hij begin dit jaar in Lendelede werd geflitst met 155 km/h waar hij 70 mocht *** We zijn benieuwd of zijn rechtse hoek even zwaar zal blijken als zijn rechtse voet.

‘t Is niet bepaald feest als Marc Coucke ergens is geweest *** KV Oostende slaakte afgelopen week een noodkreet omdat het failliet dreigt te gaan aan de erfenis die Coucke heeft nagelaten. De kustploeg moet jaarlijks 1,2 miljoen huur voor de tribune betalen aan zijn ex-voorzitter en zo’n 1,7 miljoen euro aan lonen voor Lombaerts en Canesin *** En da’s dan nog klein bier in vergelijking met Anderlecht. Daar bedraagt de schuldenberg na één jaar Coucke 27 miljoen euro. Noem ‘m gerust de omgekeerde koning Midas: alles wat hij aanraakt verandert in schulden *** ‘Er zijn dagen geweest dat ik het moeilijk had om alles nog positief in te zien.’ Aan het woord is Wout van Aert, morgen in Humo. De wielrenner vertelt hoe zijn zware val in de Tour, meer nog dan de rechtszaak met Nick Nuyens, serieus op z’n gemoed heeft gewogen *** Van Aert zit dan wel in de put, maar maakt u zich niet te veel zorgen: ‘t is niet zo’n diepe put als degene die Marc Coucke doorgaans achterlaat.

Interview van de week: aan de vooravond van Club Brugge – PSG sprak Le Monde met Club-voorzitter Bart Verhaeghe, die op dat moment nog veel praat had. ‘We zijn de moderniteit ingetreden. We werken met big data.’ Eén dag later bleek dat PSG ook met big data werkt: 0-5, alstublieft *** Verhaeghe had het ook over de opstart van een BeNeLeague, een competitie met de beste Belgische en Nederlandse ploegen. ‘Het kan héél snel gaan. Als het niet voor volgend seizoen is, dan voor één van de twee seizoenen daarna.’ Aldus de man die zich in 2007 sterk maakte dat Uplace er binnen de kortste keren zou komen.

Exit Zlatan Ibrahimovic? De Zweed werd met LA Galaxy uitgeschakeld in de MLS-playoffs en verklaarde na de match dat hij zijn contract, dat over twee maanden afloopt, misschien niet zal verlengen. Ibracadabra voelt een gebrek aan waardering en laat er geen twijfel over bestaan dat hij groter is dan de competitie waarin hij speelt. ‘Als ik hier weg ben, zal niemand zich de MLS herinneren’ *** Da’s nog net iets anders dan bij Marc Coucke. Als hij iets achterlaat, houdt het even later gewoon op te bestaan *** Relletje van het weekend: Max Verstappen veroverde de pole in de GP van Mexico, maar werd achteraf nog drie plaatsen achteruit gezet. Reden? De Nederlander negeerde een gele vlag en vertraagde niet toen hij de gecrashte Bottas voorbij stoof. Al gaf Verstappen dat wel eerlijk toe. ‘Het zijn de kwalificaties, en dan ga je ervoor’ *** En daarbij, Zico Waeytens vertraagt ook niet wanneer hij de bebouwde kom inrijdt *** Tenzij Marc Coucke beslist Humo te kopen en we nog voor het weekend failliet zijn: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!