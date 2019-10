De ultieme sportkalender: 7 wedstrijden die u móét zien met uw maand gratis Play Sports bij Humo

Die ochtend bij uw Humo: een gratis maand Play Sports ter waarde van 19,95 euro – zowat het hele transferbudget van Anderlecht! Maar waar moet u beginnen in dat gigantische aanbod met binnen- en buitenlands voetbal, veldrijden, Formule 1, tennis… Wij keken even in onze glazen bol en zetten u alvast op weg

Zaterdag 2 november: Roma – Napoli

Zap als een wild gesticulerende tifoso naar deze Italiaanse kraker, want: misschien breekt Dries Mertens in deze match wel het doelpuntenrecord aller tijden bij Napoli. Dat van Diego Maradona (115 goals) ging er vorige week al aan, nu maakt hij jacht op dat van Marek Hamsik (121 goals). En dan gaat het alleen nog maar over de officiële telling. Driesje schijnt ook vaak te scoren wanneer Kat Kerkhofs niet thuis is.

Zondag 3 november: GP Formule 1 van Amerika

Scheur tegen 300 per uur naar je zetel, want: u kunt getuige zijn van een stukje geschiedenis. Meer bepaald hoe Lewis Hamilton zijn zesde wereldtitel pakt en zo in de slipstream komt van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher. Al zal het volop woekerende ‘remschandaal’ de GP nog enigszins overschaduwen. Renault blijkt immers een illegaal systeem te gebruiken dat zijn F1-bolide automatisch laat remmen. Het zaakje kwam aan het licht nadat zowel Natalia en Tom Boonen achter het stuur had plaatsgenomen en de wagen níét tot stilstand kwam in de bandenmuur.

Zondag 3 november: Superprestige veldrijden Ruddervoorde

Maak u op voor een rondje in de modder, want: de koning is terug! Eindelijk maakt Mathieu van der Poel z’n rentree in het veld en komen we te weten hoeveel beter hij is dan Eli Iserbyt. Dé vraag die veel fans zich stellen: waar zal de kleine West-Vlaming MvdP zien wegrijden? Onze gok: vanuit zijn zetel, omdat hij nog maar eens niet van start gaat ‘om zich te sparen voor de rest van het seizoen.’

Zondag 3 november: finale ATP-tennistoernooi van Parijs

Trek een blik nieuwe ballen open, want: levende legende Rafael Nadal doet in Parijs een gooi naar de nummer 1-positie op de wereldranglijst. Concurrent Novak Djokovic heeft veel punten te verdedigen in de Franse hoofdstad, waardoor de kaarten goed liggen voor de Spanjaard, die onlangs in het huwelijksbootje trad met z’n jeugdliefde Maria Francisca op Mallorca. Kleine setback: Nadal herstelt momenteel nog van een overbelaste pols. Maar dat blijkt dan weer het lot te zijn van menige getrouwde man.

Zaterdag 9/11 Bayern München – Borussia Dortmund

Oefen alvast op de uitspraak van uw ‘Jawohl, Tooooor!’, want: doelpunten zult u zien! Bayern-spits Robert Lewandowski is een man met een missie: hij scoorde nu al in negen opeenvolgende wedstrijden, een record. De Pool scoort altijd. Of Kat nu thuis is of niet.

Zaterdag 23 november: Arsenal – Southampton

Hijs de Union Jack, want: u zit op de eerste rij voor een doelpuntenfestival. We hadden ook Liverpool – Manchester City kunnen tippen op 10 november, maar we hebben zo’n voorgevoel dat er in deze match meer doelpunten zullen vallen. Southampton werd onlangs vernederd in eigen huis door Leicester City: het kreeg liefst negen goals om de oren. En dus moet Arsenal in staat geacht worden er nog wat meer te maken. Overigens schonken de spelers van Southampton na die blamage een dagloon aan een vzw die zich bezighoudt met jongeren die het moeilijk hebben. Zoals daar bijvoorbeeld zijn: jonge fans van Southampton.

Zaterdag 30 november: Willem II – Sparta Rotterdam

Ontkurk een biertje en zet je gezellig op de bank, want: zo leert u alvast de namen van de spelers kennen – Timon Wellenreuther! Dirk Abels! Mike Trésor Ndayishimiye! – die het in een BeNeLeague tegen uw favoriete ploeg zullen opnemen.