Binnenkopper: Eli Iserbyt, Eden Hazard, Jaap Stam, Granit Xhaka, allemaal mannen met een slechte week! Volgende week beter, jongens....

Als u dacht dat Davy Parmentier en Walter De Donder al een slechte week hadden, stelt u zich dan maar eens even in de plaats van elke veldrijder die niet Mathieu van der Poel heet *** Als MvdP niet aan de start was verschenen in Ruddervoorde, had Laurens Sweeck een cross kunnen winnen. En had Eli Iserbyt – vijfde op 1'38" – zich niet belachelijk moeten maken door vooraf te zeggen: ‘Het zou me verbazen mocht Mathieu ver van ons wegrijden’ *** Als u dacht dat Eli Iserbyt een slechte week had, stelt u zich dan maar eens even in de plaats van Eden Hazard. Het wil maar niet lukken voor de nummer 10 bij Real Madrid. Afgelopen weekend zag hij een goal afgekeurd, waardoor de koninklijke bleef steken op 0-0 tegen godbetert Real Betis. Hazard: ‘Het is gewoon heel erg moeilijk om dit shirt te dragen’ *** En niemand die die jongen eens een large aanreikt in plaats van een medium.

Als u dacht dat Hazard een moeilijke week had, stelt u zich dan maar eens even in de plaats van Jaap Stam. De Nederlander is na een magere 14 op 33 moeten opstappen als hoofdcoach van Feyenoord. Zijn opvolger is de 72-jarige flexijobber Dick Advocaat: ‘Als ik de club kan helpen, dan doe ik dat graag’ *** Of toch tot er een ploeg langskomt die meer geld op tafel legt, weet elke fan van de Rode Duivels *** Misschien is die ploeg wel Antwerp, want daar zongen de fans afgelopen weekend ‘Bölöni buiten!’ De Roemeense coach na de match: ‘We geven te vaak een voorsprong weg, maar er zijn geen magische broodjes die je je spelers kunt laten eten om hun twijfels weg te nemen’ *** Aan zijn uitleg te horen heeft die arme man inderdaad wat te lang buiten gestaan.

Zure oprisping van de week: Hein Vanhaezebrouck heeft uitgehaald naar ex-club Anderlecht. ‘Er waren nieuwe spelers die niet getest mochten worden door de medische staf, omdat Marc Coucke kickt op grote namen’ *** In ander nieuws: Vincent Kompany, een geblesseerde grote naam van Anderlecht, heeft Halloween gevierd met familie en ploegmaats. Vader Pierre Kompany was verkleed als Dracula, Vincent zelf, getooid in rode overall, als een personage van ‘La casa de papel’. Maar het was pas écht sidderen en beven toen één van de genodigden verkleed als een inspecteur van de licentiecommissie op het feestje arriveerde en vroeg of Kompany een trainersdiploma had.

Prestatie van de week: Filippo Ganna heeft het wereldrecord op de individuele achtervolging verpulverd. De nog altijd maar 23-jarige Italiaan deed 4’02”647 over 4 kilometer. Ter vergelijking: da’s amper 5 seconden meer dan de beste tijd van de Belgische achtervolgingsploeg met víér renners, onder wie Kenny ‘een zwemmer mag al naar de Spelen als hij de overkant van het bad haalt’ De Ketele *** Lewis Hamilton is voor de zesde keer wereldkampioen Formule 1 geworden, maar oogst niet overal lof. De Brit vertelt de laatste tijd aan iedereen die het al dan niet wil horen dat hij CO2-neutraal wil worden om de planeet te redden. Fernando Alonso: ‘Zeggen dat je groen bent als zeewier, maar wel het hele jaar de wereld rondvliegen? Komaan zeg!’ *** Alberto Contador is opgenomen in een ziekenhuis in Bogota. Hij was in Colombia voor de Giro de Rigo, maar daar heeft hij welgeteld cero comma cero kilometer van kunnen genieten. El Pistolero werd opgenomen met een voedselvergiftiging. Al moet gezegd dat Bertje de klimaatzaak van Hamilton actief steunt, want hij recycleert zelfs zijn uitvluchten. ‘Ik moet vast iets hebben gegeten dat besmet was.’

Als u denkt dat Eli Iserbyt dan wel Eden Hazard een slechte week had, denk dan eens even aan Granit Xhaka. De aanvoerder van Arsenal heeft een wegwerpgebaar gemaakt naar de eigen fans omdat hij werd uitgejouwd en zelfs bedreigd. Arsenal reageerde door hem uit de ploeg te zetten. Xhaka: ‘Sommige fans zeiden dingen als: ‘We gaan je benen breken’’ *** Nu, misschien was de reactie van de Zwitser toch een tikkeltje overdreven, want zelfs met twee gebroken benen kun je nog altijd door de medische keuring van Anderlecht raken *** Tenzij een 72-jarige flexijobber ons komt vervangen: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!