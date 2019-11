Simon Mignolet: 'We moeten de kopjes leegmaken.' Mbaye Diagne: 'Klaar!'

Felice Mazzu is geen trainer van Racing Genk meer. Door het verlies tegen AA Gent staat Genk nu gelijk met Anderlecht in de stand, en dan weet je het wel: die kop rolt! *** Toen Mazzu deze zomer bij Genk begon, spraken zijn ouders nog deze wens uit: ‘Hopelijk kan hij ooit naar Juventus.’ Op dat vlak is zijn ontslag dus welgekomen: Mazzu heeft alle tijd en Ryanair vliegt al naar Turijn vanaf 9,99 euro *** Carrièreswitch van de week: Stijn Devolder stopt op zijn 40ste met wielrennen en gaat iets doen met landbouwmachines. ‘Het was mooi, maar mijn leeftijd begint me parten te spelen’ ***

WTF-moment van de week: in een uitverkocht Staples Center in Los Angeles hebben twee vloggers tegen elkaar gebokst in een wedstrijd van 150 miljoen. YouTube-bekendheden KSI – die u kent kennen van filmpjes waarin hij commentaar geeft op zichzelf terwijl hij FIFA speelt – en Logan Paul – die u kunt kennen van uitspraken als ‘homoseksualiteit is een keuze’ – stapten in de boksring voor wat het ‘het grootste evenement in de geschiedenis van het internet’ wordt genoemd. Winnaar: KSI. Verliezers: Logan Paul en de mensheid *** Onze leeftijd begint ons ook parten te spelen, Stijn.

Mathieu van der Poel is in het Italiaanse Silvelle Europees kampioen veldrijden geworden, na een race die spannend was tot het eind. En Wouter Vandenhaute maar zoeken naar manieren om de cross spannender te maken, terwijl er ook een makkelijke oplossing is: huur een Italiaanse regisseur in. Die filmt 60 minuten lang het publiek waardoor je pas achteraf te weten komt wie gewonnen heeft *** Jumbo-Visma-renner George Bennett heeft drie ribben laten verwijderen om verlost te raken van het 'zwevende-ribsyndroom', dat zorgt voor steken in de zij. Nu hebben we vroeger op de speelplaats gehoord dat Marilyn Manson óók ribben heeft laten verwijderen, maar wij wisten helemaal niet dat hij last had van zijsteek!

Liverpool waarschuwt fans die afreizen naar Qatar voor het wereldkampioenschap voor clubs in december. ‘Vrouwen moeten hun knieën bedekken, kussen op straat kan tot arrestatie leiden en hotels kunnen een huwelijkscertificaat opvragen wanneer je een kamer wilt boeken’ *** Liverpool weigerde alvast het vijfsterrenhotel dat aan de ploeg werd toegewezen omdat het personeel er shiften van 12 uur moest kloppen in temperaturen van 45 graden, voor slechts 8 pond per dag *** Met het personeel van Racing Genk had het midweeks dan weer minder compassie *** Quote van de week: ‘Ik ben blij dat ik nooit in het VAR-tijdperk heb moeten spelen. Ik had zeker 50 goals minder gemaakt omdat mijn lange armen altijd buitenspel hingen.’ Peter Crouch, 2,01 meter, heeft nog steeds een lolbroek met erg lange pijpen.

Moment van de week: toen Mbaye Diagne bewees dat hij samen met Nacer Chadli de beste transfer is die Anderlecht afgelopen zomer heeft gedaan. Ongezien: de spits van Club Brugge eiste, tegen de wil van coach Philippe Clement en aanvoerder Hans Vanaken, de bal op en miste een penalty. Geen 1-1, wel een 1-0 overwinning voor PSG *** Al hoeft dat ook niet te verbazen bij een speler die bij zijn voorstelling bij Club Brugge weigerde te poseren voor de fotograaf omdat er ‘M. Diagne’ op zijn truitje stond en hij plots met ‘M. Jr. Diagne’ wilde spelen. De Senegalees weigert ook extra rondjes te lopen op training om zijn fysieke achterstand weg te werken ‘omdat dat niet in zijn contract staat’ *** En Clement was nog zo hoopvol voor de match: ‘We willen proberen om PSG 90 minuten lang te kietelen.’ Dat is niet gelukt, maar het resultaat is wel hetzelfde want ze hebben hard gelachen bij PSG *** De reactie van Simon Mignolet na de match: ‘We moeten dit intern bespreken, niet in de media. Maar eerst moeten we de kopjes leegmaken.’ Waarop Mbaye Diagne meteen: ‘Klaar!’ *** Tenzij één van onze collega’s Diagne-gewijs dit rubriekje voor zichzelf opeist: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!