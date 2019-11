(Verschenen in Humo 3827 in januari 2014)

Het wielrennen is rijk aan dynastieën, maar deze is wel heel bijzonder: David en Mathieu van der Poel zijn het wettige kroost van Adrie, één van de beste Nederlandse renners, en hun grootvader is de Franse wielerlegende Raymond Poulidor. De genen hebben hun werk gedaan, want het zijn twee geboren wielertalenten, maar ze belichamen vooral passie.

Raymond Poulidor (77) stoot me aan: ‘Kijk, ze komen allemaal voor hen, en niet voor mij, hè.’ We zijn op de wereldbekercross veldrijden in Zolder en fotografen en cameraploegen verdringen elkaar als Mathieu (18) en David van der Poel (21) uit hun camper komen. De ogen van Poupou blinken van trots. Met zijn jaarlijkse kerstbezoek lijkt het familietafereel compleet. Vader Adrie is druk doende de fietsen af te stellen. Moeder Corinne Poulidor zorgt voor de rest. Ze is een charmante Française die liever op de achtergrond blijft. ‘Er eindigt altijd één zoon voor de andere, dat valt me zwaar als moeder,’ vertrouwde ze me onlangs toe, terwijl ze achter een podium met een washandje het gezicht van Mathieu schoonveegde.