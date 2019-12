Binnenkopper: Waarom Dennis een eikel is en Sinterklaas niet is langsgeweest bij Mbaye Diagne en Michael Verschueren

Hier zijn we weer, na enkele weekjes toekijken langs de zijlijn. Weten we meteen hoe Jelle Vossen zich moet voelen *** Alhoewel, Vossen heeft een drukke week achter de rug: hij wist het vier afleveringen uit te zingen als kandidaat in ‘De slimste mens ter wereld’. Op een bank zitten en seconden verzamelen in een tv-quiz, het is eens wat anders dan z’n dagelijkse beslommeringen: op een bank zitten en géén seconden verzamelen bij Club Brugge ***

Bij Club raakt Philippe Clement het overigens stilaan beu om elke persconferentie vragen te moeten beantwoorden over Mbaye Diagne. De verguisde spits onderhoudt naar verluidt z’n conditie bij een lokale Basic Fit en traint individueel. Wat betekent dat hij eerst de bal van zichzelf moet zien af te pakken voor hij kan trainen op penalty’s *** Opsteker voor Diagne: de bad boy heeft z’n Rolls Royce terug die in beslag was genomen omdat hij niet verzekerd was. Wij hebben zo’n vermoeden dat de Sint niet is langsgeweest ten huize Diagne ***

Of ten huize Michael Verschueren. Op Twitter is een foto opgedoken van een speechende Verschueren, terwijl op de achtergrond een computerscherm te zien is, met daarop nog openstaande WhatsApp-gesprekken. Blikvanger daarbij: een chat met Mogi Bayat, die digitaal blijkbaar wel nog welkom is bij de club. En een chat met de weinig verhullende naam ‘Eindejaarsdikktetietenlunch’ *** Nee, dan gaat het er bij Club Brugge minder rock-’n-roll aan toe: blauw-zwart heeft net een leerstoel geïnstalleerd aan de Universiteit Antwerpen. Daarin zal professor Robby Houben vijf jaar lang mogen onderzoeken hoe een moderne topclub geleid moet worden ***

De eerste taak van professor Robby: Jelle Vossen uit z’n leerstoel jagen, want als die een gelegenheid ziet om te zitten, is er geen houden aan *** Vraag van de week: ‘Waarom zou Remco Evenepoel niet beter kunnen worden dan Merckx?’ De steller van de vraag was niemand minder dan Eddy Merckx, die de Kristallen Fiets 2019 mocht uitreiken aan Evenepoel en even z’n licht liet schijnen op het potentieel van het 19-jarige supertalent. De Merckx op wie hij doelde in zijn vraag was naar alle waarschijnlijkheid niet Axel Merckx. Wat andermaal bewijst dat de grootste aller tijden ook de meest bescheiden aller tijden is ***

Naar de andere kant van het spectrum dan: Patrick Lefevere! Want die slaagt er zelfs in om zichzelf te bestoefen wanneer hij een compliment geeft aan iemand anders. ‘Ik denk dat Tom Boonen mij kan opvolgen ja, hij heeft zeker de flair en het charisma’ *** Meer aandacht dan voor de sportieve prestaties ging er op het gala van de Kristallen Fiets overigens naar de rode loper, en naar de ontwerpers die de renners en rennersvrouwen droegen. Opvallend: Nick Nuyens daagde naakt op, omdat hij ervan uitging dat hij Wout van Aert wel zou kunnen uitkleden, desnoods na een lange en slopende rechtszaak ***

Quote van de week: ‘Nee Tim, doe het niet! Dennis is een eikel, die kan daar niet om lachen!’ Behalve 55,089 kilometer afleggen in een uur blijkt Victor Campenaerts ook goed een sportjaar te kunnen fileren. Deze week in Humo: alles wat u niet mag vergeten van het afgelopen sportjaar, en een memorabele anekdote over hoe Campenaerts en Rohan Dennis kilometers áchter het peloton een koppige strijd uitvochten ***

We hebben een nieuwe wereldkampioen boksen bij de zwaargewichten, en nee, het is niet Zico Waeytens. Nog niet, althans. Anthony Joshua heeft z’n titels heroverd op Andy Ruiz, nadat die laatste een half jaar geleden verrassend genoeg de kamp om de wereldtitel had gewonnen. De Brit haalde het deze keer na 12 ronden op punten van de Amerikaanse Mexicaan. Opvallend: Joshua verscheen scherper dan ooit in de ring, boksende boterbal Ruiz vetter dan ooit. Hij wierp 7 kilo overgewicht in de schaal en tikte af op 128 kilo *** Ruiz na de kamp: ‘Ik moet dit verlies verwerken. Maar eerst ga ik lunchen met Michael Verschueren’ *** Tenzij er iemand zou bestaan met genoeg flair en charisma om ons te vervangen: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper!