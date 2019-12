“Ik heb geen goede herinneringen aan mijn schooltijd.” Als Eefje Depoortere (32) over haar jeugd vertelt, snijden niet alleen haar woorden, maar ook haar aanblik in je vel. De herinneringen aan een speelplaats vol bakvissen gommen haar glimlach even uit. “Ik was niet sociaal. Meer zelfs, ik was niet geïnteresseerd in wat mijn leeftijdgenoten bezighield. En dan was ik nog een streber ook.” School, huiswerk, gamen en repeat.

Had je de Brugse toen verteld dat ze zou uitgroeien tot een idool met honderdduizenden fans uit de hele wereld, dan had ze je uitgelachen. Vandaag deelt Depoortere ongedwongen strandfoto’s van haar vakantie in Thailand met 676.000 volgers op Twitter en toont ze haar 460.000 volgers op Instagram hoe ze zich ontschminkt op haar hotelkamer. Ze geeft het niet graag toe, maar Eefje Depoortere is een wereldster.

En oké, qua volgers op sociale media en paparazzi die haar geen rust gunnen, komt ze niet aan de enkels van wereldsterren als Scarlett Johansson en Rihanna. Er waren ook geen managers of boekingsbureaus nodig om deze afspraak te regelen. Een eenvoudige e-mail volstond om Depoortere uit te nodigen voor een gesprek over LAN-party’s, nerds, League of Legends, de wereld rondreizen en deepfake pornovideo’s.