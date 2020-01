Ik moet altijd aan Appel denken als ik iets over Anderlecht lees. Bij elke ontslagen trainer, uit zijn functie ontheven manager of met de noorderzon vertrokken speler, zie ik de werkkamer van Marc Coucke voor me: een ruimte met hoge plafonds, een kolossaal bureau vol paperassen en telefoons die wel kunnen bellen, maar niet gebeld kunnen worden en aan de muur een tegeltje, met daarop de tekst: ‘Ik rotzooi maar een beetje an.’

Lang heb ik in de veronderstelling geleefd dat Coucke niet beter wist. Dat zijn aanhoudende pogingen Anderlecht te hervormen echt bedoeld waren om de club naar de kop van de ranglijst te krijgen. Dat al die trainers, scouts, interims, huurspelers, proefspelers, koopspelers onderdeel waren van een Groter Plan, dat toevallig om de haverklap van vorm veranderde. Dat hij de boel drie keer afbrak en opnieuw opbouwde om uiteindelijk kampioen te worden en ver te raken in de Champions League. Dat hij werkelijk met een bos sleutels naar Vincent Kompany was gegaan om hem die te overhandigen. Dat het hem om het voetbal te doen was.

Ik dacht dat Marc Coucke gezegend was met het soort kolossale optimisme dat cynici met naïviteit verwarren. Ik dacht dat hij werkelijk geloofde dat Kompany op magische wijze alles zou oplossen, dat er vanzelf restjes goudstof van diens talent en uitstraling aan andere mensen binnen de club zouden blijven kleven als hij daar maar lang genoeg rondhing. Ik dacht dat Coucke het soort man was dat, met een aardevernietigende komeet in aantocht, midden in Durbuy gaat staan, zonnebril op, honkbalknuppel in de hand, ‘dat wordt weer Couckenbak’ zingend.