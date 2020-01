Onze Man ging naar de uitreiking van 'De Gouden Schoen': 'Zet maar op de rekening van Mogi!'

Hoe groot is de impact van De Gouden Schoen?

Reusachtig. Elk jaar weer stijgt op het moment van de uitreiking het gemiddelde IQ in de rest van Vlaanderen met twaalf procentpunten.

Keek Hans Vanaken weer alsof hij dringend moest kakken?

Jazeker.

Werden er ook nevenprijzen uitgereikt?

Affirmatief. Die voor Beste Schot (Sean Connery), Beste Bayat (Mogi), Beste Rosse Trainer (Wouter Vrancken), Beste Vrouw van Beste Rosse Trainer (Karen Pittomvils-Vrancken), Beste Groupie van Beste Vrouw van Beste Rosse Trainer (wijzelf), Beste Chef Cornervlaggen bij RSC Anderlecht (Michael Verschueren), Beste Twitteraar bij RSC Anderlecht (Michel Verschueren), Beste Ex van Cath Luyten in ‘Extra Time’ (Jan Mulder), Beste Moeilijke Woorden-Gebruiker in ‘Extra Time’ (Filip Joos), Beste Hemdendrager in ‘Extra Time’ (Peter Vandenbempt), Beste Didier Lamkel Zé (Didier Lamkel Zé), Beste Matchfixers (KAS Eupen) en Slechtste Matchfixers (KV Mechelen).

Hoe deed RSC Anderlecht het?

Close, but no cigar.

Hebben voetbaljournalisten gevoel voor humor?

Natuurlijk niet, zou je denken. Maar hoe kwam Bob Peeters dan aan die twee stemmen in de categorie ‘Trainer van het jaar’?

Heeft Hans Vandeweghe een mening over de winnaar?

Vast wel.

Zullen wij de mening van Hans Vandeweghe over de winnaar lezen?

Ben je gek?

Wie was het mooist gekleed?

Wesley Sonck. Die combinatie van Crocs, crop top en sponzen turnbroekje was even gewaagd als geslaagd, Wes.

Werd er stilgestaan bij wie ons het afgelopen jaar ontvallen is?

Yup. Indrukwekkend, die minuut stilte voor de kapper van László Bölöni, de Chef Ethiek van KV Mechelen en de carrière van Bart Vertenten.

Was Napoleon er?

Neen, maar hij liet zich vertegenwoordigen door zijn achterachterachterkleinzoon Wouter, die tegenover iedereen die het niet horen wilde verkondigde dat hij na Woestijnvis, Humo, de Ronde van Vlaanderen en zijn lever nu ook RSC Anderlecht wenst te vernietigen.

Was het met gratis zuipen?

In principe niet, maar de lifehack die wij in onze stamkroeg met succes toepassen, deed het ‘m ook aan de Gouden Schoen-toog: ‘Zet maar op de rekening van Mogi.’

Viel er ook wat te eten?

O ja. Het aanbod was zelfs verrassend divers, als je tenminste voor Anthony Vanden Borre in de rij stond. Bart Verhaeghe bood Paul Gheysens een koekje van eigen deeg aan, Michel Preud’homme ging voor de cock au vin, en Lawrence Visser genoot van de blinde vink. Sloeg alle hapjes beleefd af: Michael Verschueren. ‘De eindejaarsdikketietenlunch ligt nog op mijn maag.’ Maakte ter hoogte van het buffet een wat ongelukkige keuze: Mbaye Diagne. ‘Ik heb de bonen gefret.’ At een spectaculaire boterham: Clinton Mata. ‘Er liggen drie linksbuitens tussen.’

Wie verloor z’n zelfvertrouwen?

Iedereen die in de toiletten naast Dieumerci Mbokani stond te plassen.

Werd er gevochten?

Even dreigden wij slaags te geraken met Anthony Vanden Borre toen die het laatste kippenvleugeltje voor onze neus weggraaide, maar gelukkig was daar de VAR: wij kregen de vrije hap toegekend.

Zette Marc Coucke de polonaise in?

Helaas: Marc had geen babysit gevonden voor zijn team, en was dus niet aanwezig. De eeuwig plichtsbewuste Vincent Kompany deed dan maar een poging tot polonaise, en scheurde daarbij slechts één ligament.

Klopt het dat de sfeer vooral uit de boxen kwam?

Neen. De Schoen werd niet uitgereikt in de Ghelamco Arena.

Was de redactie van Het Laatste Nieuws in vorm?

In bloedvorm! Eén redacteur had voor de gelegenheid zelfs het volledige alfabet ingestudeerd, wat tot jaloerse blikken van de collega’s van Het Nieuwsblad leidde. Zijn opstelletje was fraai, maar werd uiteindelijk niet gepubliceerd omdat er ook foto’s van WAG’s waren.

Waren er toiletten?

Natuurlijk. Waar moest die zeikstraal van een Marc Brys anders naartoe?

Werden er mensen onwel?

Vroeg op de avond al moesten wij over-over-over-overgeven, vermoedelijk als gevolg van de combinatie van te veel Cornet en de vaststelling dat Niels Destadsbader het gala presenteerde.

Wat heeft dat feestje zoal gekost?

Het halve personeelsbestand van VTM Nieuws.

Hebben wij Birgit Van Mol vol op de mond gezoend?

Alweer niet. Volgend jaar beter!