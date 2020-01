Binnenkopper: Hans Vanaken had een redelijke week - Komt het er nog van, met die comeback van Kim Clijsters?

Heeft een redelijke week achter de rug: Hans Vanaken. Besliste de topper tegen Anderlecht met twee doelpunten en won midweeks de Gouden Schoen *** Overigens griste Club Brugge alles mee wat los zat: de trofee voor beste keeper (Mignolet), beste trainer (Clement), mooiste doelpunt (Mata) en de handjes van een ex-woordvoerder van Cercle Brugge *** Bij de vrouwen ging de Gouden Schoen naar Red Flame Tessa Wullaert. De speelster kreeg de prijs uit handen van… Dimitri Vegas *** In ander nieuws: de Nobelprijs voor de Vrede wordt dit jaar uitgereikt door Niels Destadsbader *** Onze Man trok naar het Gala van de Gouden Schoen en kwam terug met een notitieboekje vol smeuïge roddels en een ongezonde fascinatie voor de vrouw van een rosse trainer. Lees zijn verslag en vraag u bulderlachend af: ‘Online stukjes over sport waarmee ook nog eens te lachen valt, waarom was Humo daar nog niet eerder mee begonnen?’

Komt het er nog van, met die comeback van Kim Clijsters? De voormalige nummer 1 van de wereld wil in maart aantreden op het toernooi van Monterrey in Mexico, maar heeft nog wat werk voor de boeg. ‘Ze heeft nog zes weken om aan de intensiteit te schaven,’ zei ex-coach Carl Maes. ‘Maar ik durf te beweren dat ze op een half veld nu al wereldtop is’ *** Nu, Anderlecht is óók wereldtop op een half veld. De problemen beginnen pas wanneer de andere ploeg op het veld komt *** Pechvogels van de week: Cercle Brugge. De vereniging ging thuis de boot in tegen Antwerp, hoewel dat haast een hele match met tien speelde. Cercle staat nu eenzaam laatste en is binnenkort misschien wel dakloos, want in het nieuwe stadion van Club is geen plaats voor de vereniging *** Laat ons hopen dat Cercle behalve de bestuursleden, de coach en de spelers straks ook het stadion van Monaco mag gebruiken *** Cercle uit, altijd zonnig.

Wat een debuut: Erling Braut Haaland heeft in zijn eerste match voor Dortmund meteen een hattrick gemaakt… in 20 minuten tijd. Het Noorse wonderkind was niet aan zijn proefstuk toe. Voor Nieuwjaar speelde hij in Oostenrijk voor RB Salzburg en maakte hij 29 doelpunten in 22 matchen in de competitie, beker en Champions League - al was dat toen vaak tegen obscure ploegjes als FC Wacker Mödling, Sankt-Polten en Racing Genk *** Haaland kwam na 56 op het veld bij een 3-1 achterstand en legde in minuut 80 met zijn derde treffer de 3-5 overwinning vast. Na de match versloeg hij ook nog eens Hans Vanaken in nuchterheid: ‘Het was een goed debuut, ik ben blij.’ H-A-A-L-A-N-D, onthou die naam *** Iets minder succesvol, maar daarom niet minder gedenkwaardig, was het optreden van Mario Balotelli afgelopen weekend in de Serie A. Het Italiaanse probleemkind werd na 74 ingebracht door Brescia en pakte in zeven minuten tijd twee keer geel. B-A-L-O-T-E-L-L-I, hoe kunt u die naam ooit vergeten? *** Tenzij wij onze eigen ruiten nog sneller ingooien dan Mario Balotelli en Lamkel Ze samen: tot volgende week, voor een nieuwe Binnenkopper.