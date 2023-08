Alexander Hendrickx: ‘Zijn we op stage met de Red Lions, dan daalt het niveau van de gesprekken met de dag en gaat het steeds meer over pis, kak en seks’

Deze week in Tussen Hemel & Hel: keyboard warriors, de Moldavische top vijftig, een overheerlijke suderans, de reden waarom men beter een bleu chaud bestelt wanneer men een saignant wenst, en een anti-inclusieve stoot onder de gordel van het allerlaagste allooi. Én een meer dan genereuze portie pis, kak en seks. Just what the doctor ordered? Lees verder!

Ook zonder de gepasseerde Tom Boon, en zelfs na het heuglijke pak slaag waarop ze begin vorige maand door de mannen van Oranje werden getrakteerd (1-6 in eigen huis!), blijven de Red Lions titelfavoriet op het volgende week vrijdag startende EK hockey. Tenminste: als strafcornerkoning Alexander Hendrickx, de onmiskenbare hottie van het team, onderweg niet ergens zijn kleine teen stoot, of tijdens zijn vakantie op Kreta op ongelukkige wijze van zijn ligstoel lazert.

ALEXANDER HENDRICKX (live vanuit zijn ligstoel) «Hier op Kreta is het natuurlijk ook verre van slecht, maar dichter bij de hemel op aarde dan op de Olympische Spelen van Tokio (in ’21, red.) ben ik toch echt nooit geraakt. Dat ik überhaupt aan de Spelen kon deelnemen was al een kinderdroom die uitkwam – ’t was hét grote doel toen ik op mijn 5de met hockey begon, in Sint-Job. Maar om dan ook nog met een gouden medaille naar huis te vliegen: beter wordt het echt niet.»

HUMO Hoe duchtig heb je de bloemetjes toen buitengezet?

HENDRICKX «Toch vrij duchtig (lacht). De ontlading was groot, de dorst nog groter. Ik herinner me dat we eerst met de hele ploeg in het Olympisch dorp hebben gefeest, en dat we vrijwel meteen na thuiskomst met een deel van het team naar WECANDANCE zijn afgereisd, een festival in Zeebrugge. En daarna was er de trouw van mijn beste vriend in Tarifa, in Zuid-Spanje. Feitelijk heb ik drie weken lang doorgefeest op de euforie van die Olympische titel. Work hard, play hard, zeker? Als je niet zo vaak de gelegenheid hebt om te feesten, doe je ’t extra hard wanneer het wel eens kan.»

HUMO De hel op aarde, is die in jouw geval ook aan de onvolprezen hockeysport gerelateerd?

HENDRICKX «Ik vrees het, ja. De telefoon opnemen en van de bondscoach te horen krijgen dat je helaas niet bij de selectie zit: dát is voor mij de hel op aarde. Ik herinner me die keren nog zeer levendig.»

HUMO In jouw geval moet dat toch al behoorlijk lang geleden zijn?

HENDRICKX «Van vóór 2018, alleszins. Het WK van dat jaar (gewonnen door België, red.) was het keerpunt.

»De dag voordat we door de toenmalige bondscoach gebeld zouden worden (Shane McLeod, red.), kreeg ik al een telefoontje van hem: hij wilde die dag nog afspreken in ’t stad, face to face. O nee, dacht ik, dat wordt slecht nieuws. Ter plekke bleek de Starbucks gesloten, waarna we nog een heel eind hebben moeten wandelen naar een koffiebar die wel open was – een martelgang natuurlijk, want al die tijd was ik op van de zenuwen. Toen we dan uiteindelijk neerzaten, zei hij het meteen: ‘Ik ga je uit je lijden verlossen: je bent geselecteerd.’ De opluchting op dat moment kun je nog het best vergelijken met op Kreta om drie uur ’s middags in het koude zwembad springen – ’t is hier pokkeheet.»

HUMO Aan wie of wat heb je een hekel?

HENDRICKX «Aan keyboard warriors die ruziemaken op Facebook of in de commentaarsectie onder HLN-artikels. Waar houden jullie je mee bezig, denk ik altijd. Laat de mensen toch met rust! Niks op tegen dat je een mening hebt, maar iemand die het niet met je eens is, kun je toch gewoon respecteren? In plaats van hem of haar voor rotte vis uit te schelden – want daar draait het altijd op uit. Al geef ik toe dat ik me ook weleens kan vermaken met het lezen van al die onzin.»

HUMO Lees je naast HLN-commentaren ook af en toe een boek?

HENDRICKX «Ik zou ja willen zeggen, maar nee. Vroeger heb ik wel de volledige Harry Potter-reeks gelezen – ik ben een Potterhead – en een paar boeken van Dan Brown. Maar verder niks. Boeken gaan me te traag, geloof ik. Buiten stripboeken dan: die gaan vooruit, én het is met beeld – veel leuker. Veel mensen vinden dat strips enkel voor kinderen zijn, maar ik amuseer me er kostelijk mee. Tegenwoordig lees ik vooral Kiekeboe en De Blauwbloezen, vroeger ook Jommeke, F.C. De Kampioenen, Suske & Wiske, Kuifje en Nero.»

HUMO Nog meer markante hobby’s?

HENDRICKX «Goh, niet echt. Als het slecht weer is, of ik kom kapot thuis van een training, dan game ik weleens met vrienden. Fortnite, vooral: we hebben die draad onlangs weer opgepikt. ’t Is ook een sociale activiteit, hè, want je praat met elkaar terwijl je speelt.»

HUMO Ben je naast het hockeyveld ook een competitiebeest?

HENDRICKX«Ja, toch wel. In die mate zelfs dat als ik mijn vriendin versla met UNO, dat kaartspelletje, ik het er altijd duchtig in wrijf (lacht). Ze kan niet goed tegen haar verlies: dat maakt het extra leuk, natuurlijk. Al kan ik me voorstellen dat het haar ergert.»

HUMO Ergeren de jouwen zich wel vaker aan jou?

HENDRICKX «Ongetwijfeld. Van mijn teamgenoten weet ik bijvoorbeeld dat ik er weleens over durf te gaan qua ongepaste mopjes.»

HUMO Dat mag je eens met een treffend voorbeeld illustreren.

HENDRICKX «Liever niet, eerlijk gezegd (grinnikt). Maar laat ik het zo zeggen: doen we aan een toernooi mee of zijn we op stage, dan merk je dat het niveau van de gesprekken met de dag daalt. Op den duur gaat het meer over pis, kak en seks dan over iets anders.

»Zal ik anders eens gaan vragen waar mijn vriendin zich nog aan ergert? Momentje. (Even later, terug in zijn ligstoel) Ze kan niet meteen op iets komen, buiten dan dat ik de hele tijd tik met balpennen. Valt nog mee, hè? O, wacht, ze zegt nog iets. Wablief, schatje? (Weer aan de lijn) Ze haat dat ze nooit van mijn bord mag proeven voordat ikzelf ben beginnen te eten. Tja, wat kan ik zeggen? Op dat vlak ben ik lichtjes autistisch, denk ik.»

Beeld HUMO

HUMO Wat mag er in de ideale wereld op dat bord van jou liggen?

HENDRICKX «O, da’s een makkelijke. Op restaurant bestel ik vrijwel altijd hetzelfde: als voorgerecht een carpaccio, als hoofdgerecht een steak met champignonroomsaus en een witloofslaatje, en als dessert een moelleux. Ik ben een man van vaste gewoontes.»

HUMO Hoe mag die steak gebakken zijn, meneer?

HENDRICKX «Saignant, graag. Maar góéd saignant, hè. Tegenwoordig bakken ze ’m in veel restaurants te hard, en wordt-ie bijgevolg à point geserveerd. In die restaurants zal ik dus eerder een bleu chaud bestellen: als ze die ook te hard bakken, wat meestal het geval is, krijg je uiteindelijk toch de saignant voorgeschoteld die je wilde.»

HUMO Jij woont en werkt al vijf jaar in Amsterdam.

HENDRICKX «Ja, ik speel in Amstelveen bij Pinoké (dat in mei voor het eerst in de clubgeschiedenis kampioen van Nederland werd, red.).»

HUMO Horen ze het daar niet tot een eind voorbij Keulen donderen wanneer jij met termen als bleu chaud of saignant komt aankakken?

HENDRICKX (lachje) «Saignant verstaan ze meestal nog wel, bleu chaud zeker niet. Hetzelfde als je een jus d’orange bestelt. ‘Een wat?’ – ‘Een jus d’orange’ – ‘O, een suderans!’ (lacht) Spuit- of bruiswater kennen ze ook al niet: alles is daar Spa rood, zelfs al krijg je Chaudfontaine. En een latte is in Nederland een lattu – raar. Ja, je moet wel een paar dingetjes leren als je in Nederland wilt gaan tafelen.»

HUMO Waag je je al eens aan typisch Hollandse kost? Huzarensalade, hachee, een broodje bal?

HENDRICKX «Goh ja, aan het iconische broodje bal ontkom je natuurlijk niet wanneer je al zo lang in Nederland woont. En aan pindasaus al net zomin, maar daar pas ik voor. En al helemaal wanneer ze ’t op frieten kwakken: yuk.»

HUMO Twee vragen nog. Eén: wat beschouw je als het hoogste lichamelijke genot?

HENDRICKX «Euhm… Het voor de hand liggende, zeker?»

HUMO Twee: je favoriete onenightstand nog graag.

HENDRICKX «Ik weet het eigenlijk niet. (Denkt na) Ha, ik weet het wél: Emily Ratajkowski, die actrice. Ik zag haar voor het eerst op Instagram: makkelijk één van de mooiste vrouwen ter wereld.

»En vroeger zou het Emma Watson zijn geweest, want als Harry Potter-adept had ik haar lang als kindercrush. Altijd leuk om die films nog eens terug te zien, trouwens – ik denk dat ik er toch minstens één keer per jaar alle Harry Potters doorjaag. Een klein marathonnetje.»

HUMO Succes op het EK, Alexander.

HENDRICKX «Ja, bedankt. Ik ben geselecteerd: da’s toch al iets.»