Dave Sinardet: ‘Toefje schuim’

Wie ís VUB-professor politicologie Dave Sinardet eigenlijk wanneer de camera’s niet snorren, en hij dus niet wordt geacht een deskundige mening te formuleren over het Europees voorzitterschap van Hongarije, de begrotingsmaatregelen van de federale regering of (we roepen maar wat) de brilmonturen van Nicole de Moor? Geen idee, we zullen het hem eens vragen.

DAVE SINARDET «Ik heb heel wat passies en interesses buiten de politiek. Zo koester ik een grote liefde voor muziek, in die mate zelfs dat ik nu al een aantal jaren dj ben. Zeer aangenaam, ook al omdat mensen op de dansvloer er door de bank genomen net iets enthousiaster uitzien dan mijn toehoorders wanneer ik een lezing geef over politiek. Enfin, ik hoop uiteraard dat die mensen daar óók iets aan hebben, maar je begrijpt wat ik bedoel.»

HUMO Wat voor muziek draai je zoal?

SINARDET «Da’s vrij uiteenlopend en afhankelijk van de setting: italodisco, melodieuze electro, new wave en z’n Duitse tegenhanger, de Neue Deutsche Welle. Maar ik heb één echte expertise, waarin ik soms wat getypecast word: Franstalige muziek. Wat me enigszins ergert, is dat de meeste mensen daarbij automatisch denken aan chansons. Nu hou ik wel van chansons, bijvoorbeeld die van Georges Brassens, maar geen haar op mijn hoofd dat eraan denkt om pakweg ‘Les copains d’abord’ op te leggen wanneer ik aan het draaien ben. Het moet dánsbare muziek zijn.»

HUMO Van welke kunst- en cultuuruitingen hou je nog meer?

SINARDET «O, van veel dingen: theater, musea... Al ben ik vooral een literatuurliefhebber. Onder de Nederlandstalige klassiekers heb ik veel bewondering voor Willem Elsschot en diens zakelijke en spaarzame taalgebruik – een literaire vorm van droge humor – en ook Louis Paul Boon heb ik hoog zitten, mede vanwege zijn maatschappelijke inslag. Iets waarin Tom Lanoye ook excelleert.

»Een groot deel van onze politici zijn zonen of dochters ván, maar zelf heb ik de politiek allerminst met de paplepel ingelepeld gekregen. Mijn interesse heeft zich pas echt ontwikkeld toen ik naar de universiteit ging. De Humo-columns van Lanoye uit die tijd droegen daar trouwens ook toe bij. Ik kreeg er zin van om later zelf columnist te worden, al kan ik mij niet permitteren om even polemisch en chargerend te schrijven als hij.

»Na vijftien jaar blijf ik columns schrijven, want het is een goed format om als prof deel te nemen aan het publieke debat. In columns ben ik vrij, hè? Als iedereen de hele week A heeft gezegd, vind ik het vanwege mijn contraire natuur wel prettig om te kunnen schrijven: alles goed en wel hoor, maar zou het ook niet B kunnen zijn?

»Al moet ik toegeven dat columns schrijven ook de hel kan zijn. Want ik zou natuurlijk snel-snel iets kunnen neerpennen over de politique politicienne-rel van de dag, maar ik wil er liefst meer fundamentele en politicologische inzichten in kwijt. Ik ben ook niet makkelijk tevreden en lijd aan uitstelgedrag, wat maakt dat ik vaak serieus op mijn stukjes zit te zweten.»

Beeld Humo

HUMO Hoe ziet jouw hemel op aarde eruit?

SINARDET «Als een mooie, rustige plek in the middle of nowhere. Ik ben een stadsmens in hart en nieren – ik zie mezelf echt geen B&B beginnen op het platteland, voor zover dat al een optie zou zijn. Maar de stad kan me ook onrustig maken. Daarom heb ik op tijd en stond een moment van bezinning nodig op een rustige plek, zodat ik even wat afstand kan nemen van waar ik anders dag in, dag uit mee bezig ben.

»Ik ben sinds begin vorige week terug uit Umbrië, maar daar is mijn plan om wat aan bezinning te doen deels mislukt: ik zat met veel achterstallig schrijfwerk en heb de eerste twee dagen bijna continu op mijn laptop gezeten. Heiligschennis, eigenlijk.»

HUMO ’s Avonds schoof je dan wel ergens de beentjes onder tafel?

SINARDET «Aha, is dat een bruggetje naar de volgende vraag?»

HUMO Zo doen wij dat, Dave.

SINARDET «Een beetje doorzichtig wel. Maar kom, om op die vraag te antwoorden: ja.

»Door vaak Tussen Hemel & Hel te lezen, weet ik dat het tegenwoordig goed staat om te zeggen dat je niks liever doet dan je volstoppen in de frituur of de McDonald’s. Vooral politici zijn daar goed in: die willen zich natuurlijk een volks karakter aanmeten, en vooral níét elitair overkomen. Ook al worden ze met de regelmaat van de klok in sterrenrestaurants gesignaleerd, maar dat terzijde. Enfin, ik hou best van een simpele hap, maar zoals ik al zei: ik ben contrair geboren, dus ik kom er met plezier voor uit dat ik óók verzot ben op de meer verfijnde gastronomie. Da’s trouwens één van de weinige zaken waar ik geld aan uitgeef, verder leef ik vrij sober. Vis en zeevruchten vind ik zalig, maar in de winter mag het zeker ook fazant in fine champagne-saus zijn – wat overigens feitelijk cognacsaus is, maar passons.»

HUMO Waar heb je nog zoal een hekel aan? Naast al te doorzichtige bruggetjes en politici die volks proberen te doen, bedoel ik.

SINARDET «Aan bierfietsen. Overlast op wielen, als je het mij vraagt. En een mooi voorbeeld van hoe men van Antwerpen stilaan een pretpark voor foute toeristen aan het maken is – in Amsterdam zijn die ondingen al jaren verboden. En verder erger ik me eraan hoe in ons land het openbaar vervoer wordt mismeesterd. Serieus, de NMBS en De Lijn lijken er toch een sport van te maken om zoveel mogelijk mensen úít het openbaar vervoer te weren? Vertragingen, gebrekkige tot volkomen afwezige informatie, treinen die drie kwartier in het hol van Pluto stilstaan. En dan het materiaal! Ken je de Desiro? Man man, wie die naam heeft bedacht, moet wel de grootste cynicus ter wereld zijn. Eigenlijk is dat geen treinstel maar een veredelde tram: op zich niks mis mee, tenzij je ermee van Antwerpen naar Oostende moet en het bijna twee uur lang zonder tafeltje moet rooien – vervelend, want ik werk graag op mijn laptop tijdens een treinreis.

»Dé reden waarom de al even deerniswekkende dienstverlening van De Lijn veel minder op de politieke radar staat, is dat slechts weinigen met toegang tot het publieke debat de tram of de bus nemen. Je hebt Marc Reynebeau, je hebt Stijn Tormans (Knack-journalist, red.) en je hebt mezelf – dat is het zowat. Als ik in kostuum op een Antwerpse tram stap, dan bekijkt men me met zo’n blik van: ocharme, die mens zijn auto moet in panne zijn gevallen. Terwijl je in andere landen alle lagen van de bevolking op de tram ziet zitten: studenten, arbeiders, CEO’s.»

HUMO Even reculer pour mieux sauter: ik vergat je daarnet te vragen wat je het liefst drinkt bij die fazant in champagnesaus.

SINARDET «Een goeie pinot noir uit de Bourgogne. Maar ik hou ook van bier, met name van Rochefort 10. En ken je St. Bernardus Abt 12? Dat heeft hetzelfde recept als Westvleteren, alleen is het makkelijker te vinden en niet zo duur.»

HUMO Digestiefje?

SINARDET «Graag. Doe mij maar een whisky uit Islay – ik hou van die rokerige turfsmaak.

»Voor een evemenent had een cateraar eens enkele op maat gesneden cocktails uitgewerkt voor een handvol zogeheten prominenten, onder wie Wim De Vilder, Didier Reynders en ikzelf. Dave’s Smoky Scotch – jawel – bevatte Talisker, likeur en een bittertje, met als finishing touch een toefje schuim van mijn favoriete thee, lapsang souchong. Ik herinner me trouwens dat de cocktail van Didier Reynders wat aan hemzelf deed denken: vrij glad en zoet, maar als je er twee op had, kreeg je plots een ferme klop van de hamer.»

HUMO Wat belichaamt voor jou het hoogste fysieke genot?

SINARDET «Behalve het evidente antwoord? Een nachtje goed doorslapen, omdat mij dat vaak niet lukt. Sorry dat ik niets spannenders noem, zoals dansen (grijnst).»

HUMO Hoe? Er schuilt geen Fred Astaire in jou?

SINARDET «Nee, op feestjes praat ik liever met mensen dan dat ik de beentjes strek. ‘You’ll Always Find Me in the Kitchen at Parties’: dat nummer van Jona Lewie is me op het lijf geschreven. Ik zou wel wíllen dansen, maar ik heb het gevoel dat ik er gewoon niet goed in ben. Misschien moet ik één of andere cursus volgen, zodat ik mijn schroom overboord kan gooien?»

HUMO Met wie zou je in dat geval weleens een horizontale foxtrot willen dansen?

SINARDET «Goh, ik heb niet één favoriet. Maar ken je Josh O’Connor?»

HUMO Zegt me niks.

SINARDET «Een Britse acteur. Ik zag hem voor het eerst in het prachtige ‘God’s Own Country’, waarin hij een wat stugge en gesloten machoman speelt die de boerderij van zijn zieke vader moet zien te runnen, en vervolgens een intense relatie opbouwt met een Roemeense arbeider die een handje komt toesteken. Een prachtige acteerprestatie, zij het voor een relatief beperkt arthousepubliek. Bij de brede massa is Josh O’Connor pas een paar jaar later bekend geworden, toen hij prins Charles speelde in ‘The Crown’. Geweldig geacteerd, opnieuw, al wekte hij daar mijn appetijt totaal niet meer op – in het begin wist ik zelfs niet dat hij het was. Maar dan zag ik een interview met hem bij Graham Norton op de BBC, en was ik opnieuw verkocht. Ik vind: wie erin slaagt om prins Charles te spelen en daarnaast toch aantrekkelijk te blijven, moet wel iets heel bijzonders hebben, toch? Zou hij ook nog kunnen dansen?»