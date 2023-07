Gilles Mbiye-Beya: ‘Toen ik klein was had ik een crush op K3. Op alle drie, ja’

Deze week in Tussen Hemel & Hel: kip met fufu en pondu, een pizza met prosciutto en buffelmozzarella, een in het wild gevangen forel, oranje donuts met groene spikkels, pannenkoeken met slagroom en bloemsuiker, wafels met slagroom en bloemsuiker, en een vino bianco della casa. Én een zak psychedelische bospaddenstoelen om u tegen te zeggen. Klein hongertje? Lees verder!

Dé voetbaltransfer van deze zomer komt op naam van Gilles Mbiye-Beya: van Koolcast (Antwerpen) is die topper onlangs voor een niet nader genoemd bedrag naar Friends of Sports (Vilvoorde) verkast, alwaar hij iedere week zijn kijk op de belangrijkste bijzaak in het leven geeft in het populaire podcastgebeuren ‘MIDMID’. Rest de vraag:

HUMO Hoe stel jij je de hemel op aarde voor?

Gilles Mbiye-Beya «Ik ken niks hemelsers dan een uitverkocht San Siro. Als ik naar een wedstrijd van AC Milan ga kijken, voel ik me thuis, op mijn gemak, één met alle andere Milan-supporters. Uiteindelijk is het maar voetbal, natuurlijk, maar toch: ik vind het heerlijk om 90 minuten lang aan niets anders te hoeven denken dan aan die 22 gasten die daar aan het sjotten zijn.»

HUMO Hoe komt een jongen van het Kiel erbij om voor AC Milan te supporteren?

Mbiye-Beya «Mijn papa en mijn broer supporteren voor Anderlecht. Dat zou ook mijn lot geweest zijn, ware het niet dat Anderlecht in 2003, toen ik 6 was, in de Champions League tegen Milan uitkwam. Ik vond dat Milan mooiere truitjes had, én ze wonnen die wedstrijd – ze hebben daarna ook de beker met de grote oren gewonnen. Oké, dacht ik, van nu af aan supporter ik voor hen. Ook professioneel gezien is dat een goeie keuze geweest: aangezien ik niet voor een binnenlandse club supporter, blijven hier alle mogelijkheden voor me open.

»Ik vlieg nu al tien jaar geregeld naar Milaan om er een wedstrijd bij te wonen. Ik heb altijd per wedstrijd betaald, maar sinds ik in het seizoen ’21-’22 eens 250 euro heb neergeteld voor één ticket, op een tweedehandssite dan nog, heb ik aan het begin van het voorbije seizoen een abonnement gekocht voor 350 euro, en ik ben toch zeven of acht keer gaan kijken.»

HUMO Verblijf je er op hotel?

Mbiye-Beya «Nee, bij een vriend. En vóór de wedstrijd ga ik altijd in hetzelfde restaurantje eten, Pane e Vino, op een kilometer van de Dom. Heel lekkere pizza’s hebben ze daar, vooral die met prosciutto en buffelmozzarella.»

HUMO Is dat jouw piatto preferito, een pizza met prosciutto en buffelmozzarella van Pane e Vino?

Mbiye-Beya «Nee, de spaghetti bolognese van mijn mama staat bovenaan. En een goeie tweede is de Congolese schotel die mijn papa weleens bereidt: fufu, pondu en kip – je moet het maar eens opzoeken.

»In de Pane e Vino ben ik trouwens telkens in een Milan-shirt gaan eten. De baas, ook een Milanista, kreeg dat in de gaten, en op een gegeven moment zei hij me: ‘Jij krijgt van mij een glas witte wijn van het huis.’ We wonnen die avond, dus de volgende keer klonk het: ‘Ci porti fortuna!’ Je brengt ons geluk! En ik kreeg opnieuw een glas witte wijn aangeboden. Sindsdien vraag ik het hem gewoon, met een knipoog: ‘Mag ik weer een vino bianco della casa?’ Tot nu toe vindt hij het goed, ook al hebben we niet iedere keer gewonnen.»

HUMO Nee, daar zeg je zoiets: het voorbije seizoen moet wel als de hel op aarde aangevoeld hebben.

Mbiye-Beya (lacht) «Zo slecht was het nu ook niet.»

HUMO Hoe stel je je dan wel de hel op aarde voor?

Mbiye-Beya «Op het Kiel ben ik al mijn hele leven in aanraking gekomen met mensen die het niet breed hadden. Dat is een schrikbeeld voor mij, in de armoede belanden. Maar – hout vasthouden – die richting lijkt het op dit moment alleszins niet uit te gaan.»

HUMO Wat ergert je in het leven?

Mbiye-Beya «Afspraken die niet worden nagekomen. Stel dat ik met mijn vrienden heb afgesproken dat we om zes uur iets gaan eten, en ik wil om negen uur met iemand anders naar de bioscoop, dan irriteert het me als ze pas om halfzeven binnendruppelen. Zelf probeer ik altijd zo stipt mogelijk te zijn, wat ongetwijfeld te maken heeft met het feit dat ik van Congolese komaf ben. Ik ben me zeer bewust van het beeld dat veel mensen van Congolezen hebben, namelijk dat ze altijd te laat komen.»

HUMO Klopt dat?

Mbiye-Beya «Voor een groot deel wel, ja. Die losse manier van met tijd omgaan zit ingebakken in de Congolese cultuur. Ik ben ermee opgegroeid, hè. Enfin, mijn mama is half Congolees – ze is opgevoed door haar moeder, die Belgisch is. Maar mijn papa is pas rond z’n 20ste in België aangekomen, en hij heeft een 100 procent Congolese manier van doen. Niet dat dat per se negatief is: hij kan makkelijker relativeren en heeft een positievere kijk op het leven. Dat is ook veel waard.»

HUMO Waaruit put jij geestelijk plezier?

Mbiye-Beya «Ik lees graag, vooral over voetbal. In mijn boekenkast staan tussen de twee- en de driehonderd boeken, waarvan ik zeker de helft tijdens de coronacrisis heb gekocht. In plaats van naar series te kijken zoals iedereen, las ik boeken. En dat doe ik nog altijd.»

HUMO Wat is het beste boek dat je de laatste tijd gelezen hebt?

Mbiye-Beya « ‘Inverting the Pyramid’ (van de Britse sportjournalist Jonathan Wilson, red.), een geschiedkundig overzicht van de voetbaltactieken, vanaf het ontstaan van de sport in de 19de eeuw tot nu. Het grappige is dat die tactieken een cirkelbeweging lijken te maken, en dat die cirkel nu zo goed als rond is. Pep Guardiola, de coach van Champions League-winnaar Manchester City, speelt dezer dagen standaard met drie man achterin en twee man ervoor, zoals in de oertijd van het voetbal. Je kunt dus al raden wat het antwoord op die tactiek zal zijn: een viermansverdediging.»

HUMO Speel je zelf?

Mbiye-Beya «Al een paar jaar niet meer, nee – alleen zo nu en dan met vrienden op een indoorpleintje.»

HUMO Was je goed?

Mbiye-Beya «Qua techniek moest ik voor weinig spelers onderdoen, maar ik heb nooit een goeie conditie gehad, en al helemaal geen winnaarsmentaliteit. Het kon me niet schelen of ik een wedstrijd won of verloor, ik speelde voor het plezier. Ik stond centraal achterin, en ik genoot er nog het meest van om de spelers voor me aan te sturen: ‘Jij naar hier, jij naar daar.’»

HUMO Kunst, Gilles, kun je daar ook van genieten?

Mbiye-Beya «Ik zou mezelf geen kunstliefhebber noemen, maar onlangs ben ik in het MAS naar een expositie met Congolese kunst geweest, en ik vond het wel inspirerend. Vorige zomer heb ik trouwens zelf een poging ondernomen om te schilderen, maar dat was niet bepaald een succes.»

HUMO Hoe was je daartoe gekomen?

Mbiye-Beya «Ik verveelde me, tussen twee voetbalseizoenen in (lacht). ‘Ga schilderen,’ zei één van mijn vrienden, en dus ben ik een schildersezel en vijf panelen gaan kopen, enkele penselen en tubes verf. Ik heb één schilderij gemaakt: een plas water met een boom op de achtergrond, en een blauwe lucht met wat wolken. Mooi is het niet, en het heeft me veel meer moeite gekost dan ik had verwacht. Sindsdien staan die ezel en dat schilderij nog precies waar ik ze een jaar geleden heb achtergelaten, in een hoek van mijn slaapkamer.»

HUMO Over slaapkamers gesproken: wat beschouw jij als het hoogste lichamelijke genot?

Mbiye-Beya «Slapen.»

HUMO Zo bedoelde ik het niet.

Mbiye-Beya «Maar ik wel (lacht). In mijn studententijd sliep ik veel te weinig, sindsdien kan ik nog meer van slapen genieten. Of gewoon van een uurtje op bed rusten na een lange werkdag.»

HUMO Nu dan, Gilles: wie is je favoriete onenightstand?

Mbiye-Beya (zonder nadenken) «Keke Palmer.»

HUMO Wie?

Mbiye-Beya «Een Amerikaanse zangeres en actrice. Ze heeft een knap gezicht en een mooi figuur, Maar ik val nog meer op de energie die ze uitstraalt, hoe ze lacht en zo.»

HUMO Zou je het aandurven om ook iemand van onder de kerktoren te plukken?

Mbiye-Beya «Ik val op zwarte vrouwen, en in Vlaanderen zijn er niet veel bekende. En degene die bekend zijn, ken ik vrijwel allemaal persoonlijk: dat zou raar zijn. Maar toen ik klein was, zo ongeveer van het eerste leerjaar tot het eerste middelbaar, had ik een celebrity crush op Belle Perez. En ook op K3, in de originele bezetting bedoel ik.»

HUMO Op alle drie?

Mbiye-Beya «Ja (grijnst). Maar Keke Palmer staat nu al jaren op nummer één, hoor.»

HUMO Stel dat blijkt dat ze voor Inter supportert, de aartsrivaal van Milan, is de liefde dan over?

Mbiye-Beya «Dat zou me niet storen. Integendeel, zelfs: liever dat dan dat ze ook een Milanista is. Milan is een privézaak, ik wil mijn liefde voor die club alleen beleven.»

HUMO Buona fortuna in het nieuwe seizoen.

Mbiye-Beya «Dank je wel. Nog een paar goeie transfers en we spelen kampioen!»