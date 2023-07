‘Zot agressief’Hoed af: de ochtend nadat hij samen met vrouwlief Jolien Roets tot halfvier ’s ochtends plaatjes heeft staan draaien op de Gentse Vlasmarkt, oogt, klinkt én ruikt Hakim Chatar zo fris als Lenor. Voorts niets dan nadelen natuurlijk, maar we moeten ootmoedig toegeven: niet drinken heeft zo z’n voordelen.

HAKIM CHATAR «Omdat ze weten dat ik niet drink, komen mijn vrienden me daags na een feestje weleens met angst in hun ogen vragen wat ze nu weer allemaal hebben uitgestoken. Dan kan ik er echt van genieten om hen te vernederen met de meest gênante passages, en er voor de lol nog een schepje bovenop te doen. De Gentse Feesten spannen ieder jaar weer de kroon: daar lopen veel mensen er al om acht uur ’s avonds scheef bij (grinnikt).»

HUMO Vertel eens, Hakim: wat beschouw jij als de hemel op aarde?

CHATAR «Andalousesaus.»

HUMO Come again?

CHATAR «Góéie andalousesaus, hè. Voor mij is dat essentieel om een kebab of een pak friet tot zijn recht te laten komen. Het grote probleem is dat ik de meeste niet lekker vind. Zelf zweer ik bij de andalouse van Pauwels: alleen die heeft voor mij de juiste kruiding, de juiste spiciness ook.»

HUMO Mijn hemel, ik ben in een publireportage verzeild geraakt!

CHATAR «Als ik een frituur binnenstap die ik niet ken, kijk ik altijd eerst naar de potten en de knijpflessen. Spot ik het logo van Pauwels Sauzen, dan kan ik opgelucht ademhalen. Is dat niet het geval, dan ga ik voor samoeraisaus: mijn vaste want relatief veilige back-upkeuze. Ook belangrijk voor een overtuigde sauzenman als ik: er moet véél saus op mijn frieten. Het is godgeklaagd dat ze op festivals 8 euro durven te vragen voor een bakje friet, en dan maar één keer op de hendel van de sauspot duwen. En als je er iets van zegt – ‘Mag er wat meer op, alstublieft?’ – kijken ze nog pissig ook. Hey, ik heb er wel voor betaald, hè! En ik wil voor dat geld écht niet al na vijf frieten zonder saus zitten.»

HUMO Het zal me benieuwen hoe jij je de hel op aarde voorstelt.

CHATAR «Ik beschouw alle boekhoudkundige aangelegenheden – met uitzondering dan van die met mijn uiterst capabele boekhouder – als de hel op aarde. Ik haat het om belastingen te moeten betalen, en bijdragen voor de sociale zekerheid, en verzekeringen, met als spijtige gevolg dat ik er vaak te laat mee ben en dan een boete krijg. Maar sinds ik kinderen heb en dus bewuster met mijn geld moet omgaan, durf ik in zulke gevallen al eens naar de instantie in kwestie te bellen om het uit te leggen. De boete willen ze dan weleens laten vallen, de betaling zelf helaas niet.

»Als het om centen gaat, haal ik zonder enig probleem de Karen (betweterige onuitstaanbare klant, red.) in mij naar boven. Stel: ik heb een product gekocht met een ‘Niet tevreden, geld terug’-garantie van 30 dagen en op dag 28 beslis dat dat product toch niet helemaal aan mijn wensen voldoet, dan denk ik niet: oei, ik heb het nu al gebruikt, ik zal het maar zo laten, want anders zijn die mensen boos. Nee: ik breng het terug. Om je je slecht te laten voelen vraagt de winkelmedewerker dan vaak wel op zo’n pedant toontje van: ‘En wat is de reden, als ik vragen mag?’ – ‘Ik vind het niet goed.’ – ‘Ah, u vindt het niet goed? Ja, oké, dan zullen we het maar terugnemen, zeker?’ Inderdaad, denk ik dan, neem het maar terug. En in het vervolg ga ik wel naar een winkel waar ze me vriendelijker behandelen (lacht).»

HUMO Wat kan je nog het bloed onder de nagels vandaan halen?

CHATAR «Festivalgangers die, als een optreden net begonnen is, ineens van achteren naar voren, van links naar rechts of van rechts naar links door de menigte beginnen te hossen, op zoek naar een betere plek. Zot agressief word ik daarvan. Zeker als ik ondertussen een frietje aan het eten ben met te weinig saus erop, haha.»

Hakim - Tussen Hemel en Hel Beeld HUMO

HUMO Juist: ik wilde je nog vragen naar je culinaire top, maar dat antwoord heb ik al.

CHATAR «Nu ik er zo over nadenk: ik had op je vraag naar de hemel op aarde misschien beter ‘mijn kinderen’ geantwoord, kwestie van mijn vriendin niet kwaad te maken (lacht). Voor alle duidelijkheid: mijn kinderen zijn óók de hemel op aarde.

»Nee, frieten met goeie andalouse vind ik het einde, maar als geboren Marokkaan heb ik ook het geluk gehad dat ik de Marokkaanse keuken met de paplepel ingegoten heb gekregen. Ik ben gek op couscous, tajines en harira (een soep, red.), en zeker ook van Marokkaanse barbecues. Ik raad mensen die willen barbecueën altijd aan om het eens met vlees van een Marokkaanse of een Turkse slager te proberen. De kwaliteit is dubbel zo goed als van om het even welke supermarkt, en je betaalt er amper de helft voor.»

HUMO Je bent een man van vele talenten, maar ben je ook een lezer?

CHATAR «Nee, absoluut niet. Jolien probeert me weleens een boek aan te praten. ‘Je zult zien, je gaat dat tof vinden,’ zegt ze dan. ‘Een boek lezen, dat is pure ontspanning!’ Maar voor mij is en blijft het tijdverspilling. Als er geen prentjes in staan, lees ik het niet. Ik heb ooit één boek gekocht, toen Jolien zwanger was van ons eerste kind: ‘Vader’ van Pepijn Lanen aka Faberyayo. Tof, dacht ik, een boek over vaders, dat zie je niet vaak. Maar ik had de eerste pagina nog niet uit of ik klapte het uit verveling dicht.

»Hetzelfde met hardlopen: iedereen heeft het altijd maar over die fameuze runner’s high, maar ik heb al kilometers gelopen en nog nooit iets ervaren dat ook maar in de buurt kwam.»

HUMO Als de runner’s high voor jou niet het hoogste lichamelijke genot vertegenwoordigt, wat dan wel?

CHATAR «Krabben – of nog liever: gekrabd worden – waar het jeukt. Ken je dat: je vraagt aan iemand om op een plekje op je rug te krabben, en ineens voel je overal jeuk. ‘Meer naar beneden, tikje naar rechts, nog wat naar beneden... O ja, daar! Harder, harder!’

»Een eargasm is anders ook wel leuk. Ik had dat laatst nog met ‘Overjoyed’ van Stevie Wonder, toen ik zo’n collage met herinneringen op mijn iPhone kreeg van een optreden van hem waar Jolien en ik een paar jaar geleden naartoe zijn gegaan. Ha, dacht ik toen ik die foto’s zag en dat nummer nog eens hoorde. Wat een leuke avond was dat!»

HUMO Zijn er nog andere kunstvormen die je kunnen bekoren?

CHATAR «Zeker, ja. We hebben in ons nieuwe huis in Gent behoorlijk wat werken van uiteenlopende kunstenaars tegen de muren hangen. Ik kies die werken uit, Jolien moet er maar in meegaan (lacht). Zo hangen hier ook enkele schilderijen van Philippe Vandenberg, die lang in dit huis zijn atelier had. Veel weet ik nog niet over hem, behalve dan dat hij in 2009 zelfmoord heeft gepleegd – niet hier – en dat hij pas na zijn dood bekend is geworden bij een groter publiek. Door in dit huis werk van zijn hand op te hangen, wil ik laten zien: kijk, hij is er nog. Dat had ik overigens niet gedaan als het niet mijn meug was geweest.»

HUMO Nu dan, je gedroomde onenightstand nog, graag.

CHATAR «Een paar jaar geleden had ik zonder nadenken ‘Beyoncé’ geantwoord, maar die heeft inmiddels zo’n beetje afgedaan – ze heeft ook nooit geantwoord op mijn dm’s, de trut. Sindsdien staat Margot Robbie voor mij op nummer één. Ik kan niet goed uitleggen waarom; ze straalt gewoon iets uit dat me triggert. Coi Leray vind ik ook niet mis, muzikaal gezien al net zomin als qua uiterlijk.»

HUMO En hier te lande?

CHATAR «Goh, in België struikel ik eerlijk gezegd niet over de favoriete onenightstands. Ja, juf Katrien van in het middelbaar, maar die is ondertussen ook al wat ouder. En lang geleden, toen ze nog up-and-coming was, had ik ook een boontje voor Sandrine. Nog altijd een knappe vrouw, trouwens. Maar weet je wie ik wel leuk vind? Jolien Roets, die radiohost. Ik denk dat ik vanavond eens samen met haar een frietje ga steken met andalousesaus van Pauwels. We zien wel wat ervan komt.»