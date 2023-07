‘Ik erger me vooral aan mezelf. Nu bijvoorbeeld ook weer’

Deze week in Tussen Hemel & Hel: kip met fufu en pondu, een pizza met prosciutto en buffelmozzarella, een in het wild gevangen forel, oranje donuts met groene spikkels, pannenkoeken met slagroom en bloemsuiker, wafels met slagroom en bloemsuiker, en een vino bianco della casa. Én een zak psychedelische bospaddenstoelen om u tegen te zeggen. Klein hongertje? Lees verder!

Johan Sebastiaan Stuer: ‘Nazisympathisant’

Het zonnetje in huis zal hij wel nooit worden, maar vandaag tekent zich op het gezicht van Johan Sebastiaan Stuer desondanks iets af dat vaagweg aan een glimlach doet denken. Help, Humo’s honvolprezen huisdichter, tevens Chef Poëzie bij ‘De ideale wereld’, zal toch niet gelukkig zijn, zeker?

Johan Sebastiaan Stuer (wuift) «O, nee hoor, maak je vooral geen zorgen.»

HUMO Oef.

Stuer «Wat wel zo is: ik ben de laatste tijd her en der optredens aan het geven, waarbij ik een halfuurtje uit eigen werk voordraag. En ondanks mijn aangeboren plankenkoorts bevalt me dat niet eens zó slecht.

»Vorige maand, in de tuin van De Casino in Sint-Niklaas, had ik de eer het voorprogramma te mogen verzorgen van The Hickey Underworld. Vooraf stond ik doodsangsten uit, overtuigd als ik was dat de mensen ongeduldig zouden worden, boe zouden roepen en met bier zouden gooien. Maar het viel ontzettend mee: ze lachten, en na afloop kochten ze alle boekjes die ik had meegebracht. Ik moet toegeven dat ik de rest van de avond op wolkjes liep.»

HUMO Hebben we daarmee het thema hemel op aarde niet al gecoverd, Han?

Stuer «Ik vrees het wel, ja, want verder heb ik geen ervaring met hemelse omstandigheden. Niet erg, want ik geloof toch niet in geluk. Mensen die een gelukkig leven nastreven, die dwalen. Al zal ik niet ontkennen dat er lichtpuntjes zijn. Wanneer ik een niet al te lange wandeling maak met mijn vriendin, bijvoorbeeld. Of wanneer ik bij hoge uitzondering iets heb gecreëerd – een dichtregel, een cartoon – waar Gods zegen op rust.»

HUMO Hoezo, bij hoge uitzondering? Jouw Humo-bijdragen zijn toch zelden minder dan briljant?

Stuer «Sympathiek dat je dat zegt, maar ik ben het er niet mee eens. Zelf ben ik bijna altijd ontevreden, om niet te zeggen beschaamd over wat ik maak. Mijn vriendin vindt dat ik te kritisch ben voor mezelf, te perfectionistisch zelfs. Maar alvast dat laatste klopt niet. Ik mik niet op perfectie, ik probeer gewoon niet te sucken. Dat is al moeilijk genoeg. Al zijn er natuurlijk versjes waar ik minder ontevreden over ben dan over andere. Door die optredens merk ik welk materiaal het best aanslaat bij een levend publiek. ‘Haalbaar’, nochtans een vrij banaal liefdesgedicht, werkt bijvoorbeeld altijd. (Declameert) ‘Ze vraagt dat ik schoonmaak / En af en toe kook / Ik denk dat ik afhaak / ’t Moet haalbaar zijn ook’.

»De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat niet alle optredens even voorspoedig verlopen. Op ‘echte’ poëzie-evenementen komt het publiek niet per se om te lachen, daar wil mijn podiumact weleens op een koude steen vallen. Liefhebbers van bloedserieuze slam poetry lusten mijn flauwekul niet, en die afkeer is geheel wederzijds.»

HUMO Wat lust je wel, qua poëzie en literatuur?

Stuer «Veel. ‘Honger’ van Knut Hamsun, bijvoorbeeld, waarover ik in de Humo-rubriek ‘Het lezen zoals het is’ pas nog heb verteld dat het mijn ideale vakantieboek is. Aangezien de uitleg die ik daarbij had gegeven door de eindredactie was geschrapt – beperkte ruimte – probeer ik het hier een tweede keer: volgens mij contrasteert de bodemloze ellende van het hoofdpersonage mooi met een zonnig gezinsdagje op het strand. Dit is wel meteen de laatste keer dat ik ‘Honger’ vermeld als lievelingsboek. Hamsun was een nazi-sympathisant, en ik wil me niet al te hard met hem associëren.»

HUMO Als we zo gaan beginnen, schiet er amper nog iets van de wereldliteratuur over.

Stuer «Daar heb je een punt. Louis-Ferdinand Céline was ook niet bepaald een lieverdje, maar ‘Reis naar het einde van de nacht’ en ‘Dood op krediet’ zijn wel meesterwerken. De door mij bewonderde W.F. Hermans, nog zo’n lastigaard, heeft overigens eens gezegd dat hij dat laatste boek – als hij het had vertaald – ‘Dood op afbetaling’ had genoemd: hij vond dat een betere titel.»

HUMO Daar had onze W.F. geen ongelijk in.

Stuer «Welja, hij heeft niet voor niets ooit een boek geschreven dat ‘Ik heb altijd gelijk’ heet. Ik heb het meer dan eens herlezen.»

HUMO Waar denk jij aan wanneer je aan de hel op aarde denkt?

Stuer «Aan een Vlaams trouwfeest. Of, meer in het algemeen, aan ambiance en polonaises. Iedereen moet doen waar hij zin in heeft – vrijheid, blijheid – maar zelf voel ik me erg onwennig op plaatsen waar mensen ‘uit de bol gaan’. Zeker sinds ik niet meer drink. Tot een bepaald uur kunnen feestjes draaglijk zijn, maar naarmate het gezelschap zatter en zatter begint te worden, vervreemd ik compleet van de omgeving. Dan wil ik ofwel dood, ofwel naar huis. Lastig als je geen rijbewijs hebt, en je je lot hebt verbonden aan een chauffeur die vooraf had beloofd om ‘zeker niet lang’ te blijven (grinnikt).»

HUMO Wat zijn je grootste ergernissen in het leven?

Stuer «Ik erger me vooral aan mezelf. Nu bijvoorbeeld ook weer.»

HUMO Waarom?

Stuer «Omdat ik om de halve haverklap denk: wat zit ik hier in godsnaam te bazelen? Ik schaam me over bijna alles wat ik ooit heb gedaan, gezegd of zelfs maar gedacht. Misschien moet ik daar psychotherapeutisch aan werken, dat zou kunnen.

»En voorts heb ik een hekel aan op een ironische manier genieten van kutmuziek. Nogmaals: vrijheid, blijheid. Maar uit de bol gaan op de bagger die ze op van die Foute Party’s draaien: nee, dank u. Guilty pleasures zijn me vreemd, ik vind muziek goed of niet goed.»

HUMO Wat vind je goeie muziek?

Stuer «Captain Beefheart. Vroege Guided By Voices. Pixies. Elliott Smith. Lee ‘Scratch’ Perry. Aphex Twin. Wu-Tang Clan. En The Beatles, natuurlijk. Van alle kunstvormen vind ik muziek onbetwist de allerhoogste, omdat ze me rechtstreeks in mijn ziel weet te raken zonder dat ik begrijp hoe.»

HUMO Wat bezorgt je geestelijk genot?

Stuer «Ik lees weleens een boek en ik vul weleens een Karels Crypto in. Maar die dingen verzinken in het niet in vergelijking met een psychedelische paddenstoelentrip. Ik doe dat hooguit een paar keer per jaar, maar afhankelijk van de dosering kan ik er wel maanden van nagenieten. Ik wil het zeker niet mystieker maken dan het is, maar zo’n trip levert wel degelijk gedachten en inzichten op die normaal buiten je bereik liggen. Het is trouwens ook neurologisch aantoonbaar dat je dan nieuwe verbindingen maakt in je hersenen, en loskomt van de denkpatronen waarin je vastgeroest zit.»

HUMO Krijg je er de munchies van?

Stuer «Nee.»

HUMO Jammer, ik dacht een bruggetje te slaan naar de culinaire vraag.

Stuer «Je wilt weten wat ik graag eet, behalve magic mushrooms dan?»

HUMO Ja.

Stuer «Je weet dat ik herbivoor ben, omdat ik niets te maken wil hebben met de vlees- en zuivelindustrie. We kunnen over trouwfeesten en Foute Party’s leuteren tot morgenvroeg, maar dat is de échte hel op aarde. Ik word verdrietig en boos wanneer ik bedenk dat ik op een planeet woon waar elke dag tweehonderd miljoen dieren over de kling worden gejaagd voor menselijke consumptie, vissen niet eens meegerekend.

»Via de app HappyCow, altijd een goeie manier om vegan adresjes te ontdekken, ben ik ooit bij Plant A Pizza beland, een Gents restaurant met een Chileense kok, Victor Ramos, die er zijn missie van heeft gemaakt om de Italiaanse keuken te veganizen. Excuus voor de sluikreclame, maar multinationals zoals Pizza Hut en Domino’s, die ook een graantje van de plantaardige hype proberen mee te pikken, mogen wat mij betreft hun brol zelf opeten. Zodra je van Plant A Pizza geproefd hebt, wil je niks anders meer.»

HUMO Welk lichamelijk genot kan jou tot extase voeren?

Stuer «Net zoals vrijwel iedereen ben ik een liefhebber van seksualiteit. Je kunt daarover in detail treden, maar er lezen kinderen mee. Zodoende hou ik het hier maar bij slapen, een activiteit die ik over de hele lijn verkies boven wakker zijn.»

HUMO Dan heb ik nog één vraag te gaan.

Stuer «Had je me die vraag dertig jaar geleden gesteld, ik zou waarschijnlijk Susanna Hoffs hebben geantwoord.»

HUMO Van The Bangles?

Stuer «Ja. Ze is nog altijd een mooie vrouw, op haar gevorderde leeftijd, maar in de jaren 80 was ze tha bomb. Vandaag zou ik zeker geen nee zeggen tegen een avondje met Charlotte Adigéry. Ik hou van haar muziek, en afgaand op de interviews die ik van haar gehoord en gelezen heb, is ze slim, charmant en vlot in de omgang. Net als ik, dus. We zitten met een match.»

Isabelle Van Hecke: ‘Erin duwen en draaien’

Eigenlijk is het wreed: twintig jaar lang speel je de pannen van het dak in het theater, maar pas als je in ‘Nonkels’ één keer pannenkoeken geserveerd krijgt die ‘ip mekoar’ in plaats van ‘rik aan rik’ liggen, word je herkend in de Delhaize. Niet dat Isabelle Van Hecke, die ook in seizoen twee gestalte zal geven aan de stugge Carine, daar wakker van ligt.

Isabelle Van Hecke «Ik las onlangs een interview met mezelf van begin jaren 2000 terug, met als kop: ‘Ik wil een goeie actrice zijn, niet per se een bekende.’ Zo denk ik er nog altijd over. Het is leuk om erkenning te krijgen, maar ik heb er nooit van gedroomd om een BV te worden of zo. Meestal heb ik ook geen zin om naar recepties of premières te gaan, het liefst van al zit ik rustig thuis. Het jomo-gevoel, the joy of missing out, heb ik hoe langer, hoe meer. Saai misschien, maar het is niet anders.»

HUMO Wat doe je dan zoal wanneer je rustig thuis zit?

Van Hecke «Prutsen.»

HUMO Prutsen?

Van Hecke (lacht) «Beter kan ik het niet omschrijven. Vannacht ben ik tot twee uur bezig geweest, en toen mijn man me vanochtend vroeg wat ik al die tijd had gedaan, kon ik daar geen eenduidig antwoord op geven. Ik heb enkele facturen betaald, geloof ik, en wat opgeruimd. En ik heb vooral ook ruimte in mijn hoofd gemaakt – zoiets doet me altijd goed.

»Mijn man en ik zijn pas op vakantie geweest in Zuid-Afrika: het gevoel van ruimte dat ik daar ervoer, was voor mij de hemel op aarde. We verbleven op een bepaald moment in een kleine Airbnb. Keek je door het linkse slaapkamerraam, dan bevond je je net in Zwitserland in de bergen, keek je door het rechtse raam, dan zag je de oceaan. Voor iemand die in Hoboken woont en geen tuin heeft, was dat bevrijdend. Jammer dat het praktisch onhaalbaar is, anders waren we al lang naar het platteland verhuisd. Ik hou niet meer zo van de stad als vroeger, zeker in de zomer niet.»

HUMO Waarom?

Van Hecke «Tien jaar geleden heb ik eens een zware paniekstoornis gekregen, toen het ongeveer zo heet was als vandaag. Sindsdien vind ik de stad bij deze temperaturen nog beklemmender dan anders. Stel dat de klimaatverandering zich doorzet en we hebben hier over twintig jaar temperaturen als in Dubai: ik overleef dat niet.»

HUMO Is dat de hel op aarde?

Van Hecke «Ja, absoluut.

»In Zuid-Afrika zijn we vooral in de buurt van Kaapstad gebleven, dat opvallend Europees aanvoelt. Maar tijdens de rit van Hoedspruit naar het Krugerpark kom je dieper in Afrika terecht: her en der langs de weg zag je sloppenwijken waar de mensen naast mekaar in barakjes van golfplaten woonden. Daar moeten leven, voor mij is dat een absoluut schrikbeeld. Bomen waren er amper, en nergens in de buurt was er een zwembad of een vijver, dus je wist: die mensen zijn de hele dag overgeleverd aan de zon. Zo kwam ik op vakantie zowel de hemel als de hel tegen.»

HUMO Ben jij iemand die graag boeken leest op vakantie?

Van Hecke «Zeker. Maar ik doe het veel te weinig. Als kind las ik wel veel – in Wevelgem was er een minibib waar ik vaak te vinden was. Op een zondagochtend wakker worden en dan drie uur in bed liggen lezen voor ik naar beneden ging om te ontbijten: zálig. Nu kan ik me dat niet meer inbeelden, want er is altijd wel iets te regelen of op te lossen. En dan heb ik nog niet eens kinderen! Enfin, mijn man heeft er drie, maar op eentje na zijn die volwassen. Als ik nu vrienden met jonge kinderen zie, denk ik: liever jij dan ik.»

HUMO Aan wie of wat heb jij zoal het land?

Van Hecke «Aan mensen met een dubbele agenda, bij wie je voelt dat ze je niet uit sympathie iets vragen, maar uit eigenbelang.

»Ik heb ook een hekel aan eten dat verknoeid wordt. Een gifgroene saus over goeie ingrediënten gooien en zo de hele boel in één keer om zeep helpen: dat is toch doodzonde? In Nederland maakte je dat vroeger vaak mee, maar eerlijk is eerlijk: ze zijn erop vooruitgegaan. Ik heb het wel nog altijd moeilijk als ik een Albert Heijn binnenstap: alles ziet er zo nep uit! Oranje donuts met groene spikkels vinden ze daar blijkbaar normaal.»

HUMO Wat eet je wel graag?

Van Hecke «Alles wat puur is. Ik word zelfs al blij van een verse zongerijpte tomaat uit Zuid-Frankijk. Of een in het wild gevangen forel.»

HUMO En een pannenkoek met bloemsuiker en slagroom?

Van Hecke (lacht) «Ja, natuurlijk. Toen we die fameuze pannenkoekenscène net gedraaid hadden, ging ik eens met mijn schoonmoeder een wafel eten in het revalidatiecentrum in Oostende waar ze toen verbleef. Ze serveerden die wafels met de slagroom er al op, en ik reageerde gepikeerd: ‘Wie doet er nu slagroom op ne woffel, how!’ Oh my god, dacht ik, ik ben precies Carine! Nu, net zoals Carine au fond gelijk had over die pannenkoeken, blijf ik erbij dat ik gelijk had over die wafel: de slagroom smelt dan, en je wafel wordt wak. De slagroom moet náást die wafel liggen.»

HUMO Drink je graag iets bij het eten?

Van Hecke «Nee, overdag zegt alcohol me niks. Maar er zit een vervelend duiveltje in me dat iedere avond rond tien uur naar buiten komt en een glas wijn wil. Oké, denk ik dan, ik ga één wijntje drinken. Maar de volgende ochtend moet ik vaak vaststellen dat het toch niet bij dat ene wijntje is gebleven. Laveloos drink ik me nooit, verre van, maar toch.»

HUMO Wat bezorgt je geestelijke verlichting?

Van Hecke «Weet je wat ik echt tof vind? Een oplossing bedenken voor een praktisch probleem in huis dat me al lang stoort. Zo werkte onze afvoer al een jaar niet goed meer – we hadden al van alles geprobeerd – toen ik met een veer van een meter of vijf kwam aanzetten die ik er helemaal in heb geduwd en daarna een paar keer flink heb omgedraaid. En hosanna, het werkte! Drie weken lang heb ik op wolkjes gelopen, echt waar. En telkens als ik zie dat het water doorloopt, sta ik weer bijna te juichen.

»Als ik veel geld zou hebben, zou ik het wel tof vinden om voor de leut een huisje te verbouwen. Leren hoe je een wc en een wastafel aansluit, dat lijkt me fantastisch.»

HUMO Wat beschouw jij als het opperste lichamelijke genot?

Van Hecke «Ik heb het nooit meegemaakt, maar ik droom ervan om eens een massage van vijf uur te ondergaan.»

HUMO Víjf uur?!

Van Hecke «Ik meen het. Doorgaans ben ik de eerste vijftig minuten nog aan het piekeren en aan het nadenken over van alles en nog wat, en kom ik pas in de laatste tien minuten wat los. Zou het niet heerlijk zijn als een massage niet één, maar vijf uur zou duren?»

HUMO Welke bekende medemens mag jou in de ideale wereld die massage verstrekken?

Van Hecke «Haha! Ik weet het niet. Vorige week had ik een gesprek met een vriendin, gelukkig getrouwd overigens, die me opbiechtte dat ze de flirtmomenten van vroeger weleens mist. Wel, ik heb dat totaal niet. Voor jou misschien saai, maar voor mij wel zeer bevrijdend.»

HUMO Wacht even, ga je me nu vertellen dat je me geen favoriete onenightstand wilt bezorgen?

Van Hecke «Ja.»

HUMO Daar kan ik je echt niet mee laten wegkomen, Isabelle.

Van Hecke «Oké, begrijp ik. (Denkt na) Een onenightstand, dat wil toch zeggen dat ik géén relatie met die persoon ga beginnen, hè? Eén nacht en klaar.»

HUMO Klopt. Misschien nog een koffietje ’s ochtends, maar that’s it.

Van Hecke «Wel, dan denk ik dat ik zou kiezen voor een wat ruigere... Nee, niet ruig. Gevaarlijk? Nee, dat is het ook niet. Enfin, ik ga voor Walter Van Steenbrugge, de strafpleiter.»

HUMO Aha! Wegens dat halflange peper-en-zouthaar?

Van Hecke «Welja, hij heeft iets nonchalants over zich, iets rock-’n-rollachtigs ook. En hij communiceert altijd op een menselijke en betrokken manier. Telkens als ik hem op tv zie, denk ik: wauw, ik zou het best fijn vinden om goed overeen te komen met jou. En hij is nog damn sexy ook. Enfin, hij mag blijven tot na het ontbijt.»

Gilles Mbiye-Beya: ‘250 euro per match’

Dé voetbaltransfer van deze zomer komt op naam van Gilles Mbiye-Beya: van Koolcast (Antwerpen) is die topper onlangs voor een niet nader genoemd bedrag naar Friends of Sports (Vilvoorde) verkast, alwaar hij iedere week zijn kijk op de belangrijkste bijzaak in het leven geeft in het populaire podcastgebeuren ‘MIDMID’. Rest de vraag:

HUMO Hoe stel jij je de hemel op aarde voor?

Gilles Mbiye-Beya «Ik ken niks hemelsers dan een uitverkocht San Siro. Als ik naar een wedstrijd van AC Milan ga kijken, voel ik me thuis, op mijn gemak, één met alle andere Milan-supporters. Uiteindelijk is het maar voetbal, natuurlijk, maar toch: ik vind het heerlijk om 90 minuten lang aan niets anders te hoeven denken dan aan die 22 gasten die daar aan het sjotten zijn.»

HUMO Hoe komt een jongen van het Kiel erbij om voor AC Milan te supporteren?

Mbiye-Beya «Mijn papa en mijn broer supporteren voor Anderlecht. Dat zou ook mijn lot geweest zijn, ware het niet dat Anderlecht in 2003, toen ik 6 was, in de Champions League tegen Milan uitkwam. Ik vond dat Milan mooiere truitjes had, én ze wonnen die wedstrijd – ze hebben daarna ook de beker met de grote oren gewonnen. Oké, dacht ik, van nu af aan supporter ik voor hen. Ook professioneel gezien is dat een goeie keuze geweest: aangezien ik niet voor een binnenlandse club supporter, blijven hier alle mogelijkheden voor me open.

»Ik vlieg nu al tien jaar geregeld naar Milaan om er een wedstrijd bij te wonen. Ik heb altijd per wedstrijd betaald, maar sinds ik in het seizoen ’21-’22 eens 250 euro heb neergeteld voor één ticket, op een tweedehandssite dan nog, heb ik aan het begin van het voorbije seizoen een abonnement gekocht voor 350 euro, en ik ben toch zeven of acht keer gaan kijken.»

HUMO Verblijf je er op hotel?

Mbiye-Beya «Nee, bij een vriend. En vóór de wedstrijd ga ik altijd in hetzelfde restaurantje eten, Pane e Vino, op een kilometer van de Dom. Heel lekkere pizza’s hebben ze daar, vooral die met prosciutto en buffelmozzarella.»

HUMO Is dat jouw piatto preferito, een pizza met prosciutto en buffelmozzarella van Pane e Vino?

Mbiye-Beya «Nee, de spaghetti bolognese van mijn mama staat bovenaan. En een goeie tweede is de Congolese schotel die mijn papa weleens bereidt: fufu, pondu en kip – je moet het maar eens opzoeken.

»In de Pane e Vino ben ik trouwens telkens in een Milan-shirt gaan eten. De baas, ook een Milanista, kreeg dat in de gaten, en op een gegeven moment zei hij me: ‘Jij krijgt van mij een glas witte wijn van het huis.’ We wonnen die avond, dus de volgende keer klonk het: ‘Ci porti fortuna!’ Je brengt ons geluk! En ik kreeg opnieuw een glas witte wijn aangeboden. Sindsdien vraag ik het hem gewoon, met een knipoog: ‘Mag ik weer een vino bianco della casa?’ Tot nu toe vindt hij het goed, ook al hebben we niet iedere keer gewonnen.»

HUMO Nee, daar zeg je zoiets: het voorbije seizoen moet wel als de hel op aarde aangevoeld hebben.

Mbiye-Beya (lacht) «Zo slecht was het nu ook niet.»

HUMO Hoe stel je je dan wel de hel op aarde voor?

Mbiye-Beya «Op het Kiel ben ik al mijn hele leven in aanraking gekomen met mensen die het niet breed hadden. Dat is een schrikbeeld voor mij, in de armoede belanden. Maar – hout vasthouden – die richting lijkt het op dit moment alleszins niet uit te gaan.»

HUMO Wat ergert je in het leven?

Mbiye-Beya «Afspraken die niet worden nagekomen. Stel dat ik met mijn vrienden heb afgesproken dat we om zes uur iets gaan eten, en ik wil om negen uur met iemand anders naar de bioscoop, dan irriteert het me als ze pas om halfzeven binnendruppelen. Zelf probeer ik altijd zo stipt mogelijk te zijn, wat ongetwijfeld te maken heeft met het feit dat ik van Congolese komaf ben. Ik ben me zeer bewust van het beeld dat veel mensen van Congolezen hebben, namelijk dat ze altijd te laat komen.»

HUMO Klopt dat?

Mbiye-Beya «Voor een groot deel wel, ja. Die losse manier van met tijd omgaan zit ingebakken in de Congolese cultuur. Ik ben ermee opgegroeid, hè. Enfin, mijn mama is half Congolees – ze is opgevoed door haar moeder, die Belgisch is. Maar mijn papa is pas rond z’n 20ste in België aangekomen, en hij heeft een 100 procent Congolese manier van doen. Niet dat dat per se negatief is: hij kan makkelijker relativeren en heeft een positievere kijk op het leven. Dat is ook veel waard.»

HUMO Waaruit put jij geestelijk plezier?

Mbiye-Beya «Ik lees graag, vooral over voetbal. In mijn boekenkast staan tussen de twee- en de driehonderd boeken, waarvan ik zeker de helft tijdens de coronacrisis heb gekocht. In plaats van naar series te kijken zoals iedereen, las ik boeken. En dat doe ik nog altijd.»

HUMO Wat is het beste boek dat je de laatste tijd gelezen hebt?

Mbiye-Beya « ‘Inverting the Pyramid’ (van de Britse sportjournalist Jonathan Wilson, red.), een geschiedkundig overzicht van de voetbaltactieken, vanaf het ontstaan van de sport in de 19de eeuw tot nu. Het grappige is dat die tactieken een cirkelbeweging lijken te maken, en dat die cirkel nu zo goed als rond is. Pep Guardiola, de coach van Champions League-winnaar Manchester City, speelt dezer dagen standaard met drie man achterin en twee man ervoor, zoals in de oertijd van het voetbal. Je kunt dus al raden wat het antwoord op die tactiek zal zijn: een viermansverdediging.»

HUMO Speel je zelf?

Mbiye-Beya «Al een paar jaar niet meer, nee – alleen zo nu en dan met vrienden op een indoorpleintje.»

HUMO Was je goed?

Mbiye-Beya «Qua techniek moest ik voor weinig spelers onderdoen, maar ik heb nooit een goeie conditie gehad, en al helemaal geen winnaarsmentaliteit. Het kon me niet schelen of ik een wedstrijd won of verloor, ik speelde voor het plezier. Ik stond centraal achterin, en ik genoot er nog het meest van om de spelers voor me aan te sturen: ‘Jij naar hier, jij naar daar.’»

HUMO Kunst, Gilles, kun je daar ook van genieten?

Mbiye-Beya «Ik zou mezelf geen kunstliefhebber noemen, maar onlangs ben ik in het MAS naar een expositie met Congolese kunst geweest, en ik vond het wel inspirerend. Vorige zomer heb ik trouwens zelf een poging ondernomen om te schilderen, maar dat was niet bepaald een succes.»

HUMO Hoe was je daartoe gekomen?

Mbiye-Beya «Ik verveelde me, tussen twee voetbalseizoenen in (lacht). ‘Ga schilderen,’ zei één van mijn vrienden, en dus ben ik een schildersezel en vijf panelen gaan kopen, enkele penselen en tubes verf. Ik heb één schilderij gemaakt: een plas water met een boom op de achtergrond, en een blauwe lucht met wat wolken. Mooi is het niet, en het heeft me veel meer moeite gekost dan ik had verwacht. Sindsdien staan die ezel en dat schilderij nog precies waar ik ze een jaar geleden heb achtergelaten, in een hoek van mijn slaapkamer.»

HUMO Over slaapkamers gesproken: wat beschouw jij als het hoogste lichamelijke genot?

Mbiye-Beya «Slapen.»

HUMO Zo bedoelde ik het niet.

Mbiye-Beya «Maar ik wel (lacht). In mijn studententijd sliep ik veel te weinig, sindsdien kan ik nog meer van slapen genieten. Of gewoon van een uurtje op bed rusten na een lange werkdag.»

HUMO Nu dan, Gilles: wie is je favoriete onenightstand?

Mbiye-Beya (zonder nadenken) «Keke Palmer.»

HUMO Wie?

Mbiye-Beya «Een Amerikaanse zangeres en actrice. Ze heeft een knap gezicht en een mooi figuur, Maar ik val nog meer op de energie die ze uitstraalt, hoe ze lacht en zo.»

HUMO Zou je het aandurven om ook iemand van onder de kerktoren te plukken?

Mbiye-Beya «Ik val op zwarte vrouwen, en in Vlaanderen zijn er niet veel bekende. En degene die bekend zijn, ken ik vrijwel allemaal persoonlijk: dat zou raar zijn. Maar toen ik klein was, zo ongeveer van het eerste leerjaar tot het eerste middelbaar, had ik een celebrity crush op Belle Perez. En ook op K3, in de originele bezetting bedoel ik.»

HUMO Op alle drie?

Mbiye-Beya «Ja (grijnst). Maar Keke Palmer staat nu al jaren op nummer één, hoor.»

HUMO Stel dat blijkt dat ze voor Inter supportert, de aartsrivaal van Milan, is de liefde dan over?

Mbiye-Beya «Dat zou me niet storen. Integendeel, zelfs: liever dat dan dat ze ook een Milanista is. Milan is een privézaak, ik wil mijn liefde voor die club alleen beleven.»

HUMO Buona fortuna in het nieuwe seizoen.

Mbiye-Beya «Dank je wel. Nog een paar goeie transfers en we spelen kampioen!»