Isabelle Van Hecke: ‘Ik heb het moeilijk als ik een Albert Heijn binnenstap: alles ziet er zo nep uit!’

Deze week in Tussen Hemel & Hel: kip met fufu en pondu, een pizza met prosciutto en buffelmozzarella, een in het wild gevangen forel, oranje donuts met groene spikkels, pannenkoeken met slagroom en bloemsuiker, wafels met slagroom en bloemsuiker, en een vino bianco della casa. Én een zak psychedelische bospaddenstoelen om u tegen te zeggen. Klein hongertje? Lees verder!

Eigenlijk is het wreed: twintig jaar lang speel je de pannen van het dak in het theater, maar pas als je in ‘Nonkels’ één keer pannenkoeken geserveerd krijgt die ‘ip mekoar’ in plaats van ‘rik aan rik’ liggen, word je herkend in de Delhaize. Niet dat Isabelle Van Hecke, die ook in seizoen twee gestalte zal geven aan de stugge Carine, daar wakker van ligt.

Isabelle Van Hecke «Ik las onlangs een interview met mezelf van begin jaren 2000 terug, met als kop: ‘Ik wil een goeie actrice zijn, niet per se een bekende.’ Zo denk ik er nog altijd over. Het is leuk om erkenning te krijgen, maar ik heb er nooit van gedroomd om een BV te worden of zo. Meestal heb ik ook geen zin om naar recepties of premières te gaan, het liefst van al zit ik rustig thuis. Het jomo-gevoel, the joy of missing out, heb ik hoe langer, hoe meer. Saai misschien, maar het is niet anders.»

HUMO Wat doe je dan zoal wanneer je rustig thuis zit?

Van Hecke «Prutsen.»

HUMO Prutsen?

Van Hecke (lacht) «Beter kan ik het niet omschrijven. Vannacht ben ik tot twee uur bezig geweest, en toen mijn man me vanochtend vroeg wat ik al die tijd had gedaan, kon ik daar geen eenduidig antwoord op geven. Ik heb enkele facturen betaald, geloof ik, en wat opgeruimd. En ik heb vooral ook ruimte in mijn hoofd gemaakt – zoiets doet me altijd goed.

»Mijn man en ik zijn pas op vakantie geweest in Zuid-Afrika: het gevoel van ruimte dat ik daar ervoer, was voor mij de hemel op aarde. We verbleven op een bepaald moment in een kleine Airbnb. Keek je door het linkse slaapkamerraam, dan bevond je je net in Zwitserland in de bergen, keek je door het rechtse raam, dan zag je de oceaan. Voor iemand die in Hoboken woont en geen tuin heeft, was dat bevrijdend. Jammer dat het praktisch onhaalbaar is, anders waren we al lang naar het platteland verhuisd. Ik hou niet meer zo van de stad als vroeger, zeker in de zomer niet.»

HUMO Waarom?

Van Hecke «Tien jaar geleden heb ik eens een zware paniekstoornis gekregen, toen het ongeveer zo heet was als vandaag. Sindsdien vind ik de stad bij deze temperaturen nog beklemmender dan anders. Stel dat de klimaatverandering zich doorzet en we hebben hier over twintig jaar temperaturen als in Dubai: ik overleef dat niet.»

HUMO Is dat de hel op aarde?

Van Hecke «Ja, absoluut.

»In Zuid-Afrika zijn we vooral in de buurt van Kaapstad gebleven, dat opvallend Europees aanvoelt. Maar tijdens de rit van Hoedspruit naar het Krugerpark kom je dieper in Afrika terecht: her en der langs de weg zag je sloppenwijken waar de mensen naast mekaar in barakjes van golfplaten woonden. Daar moeten leven, voor mij is dat een absoluut schrikbeeld. Bomen waren er amper, en nergens in de buurt was er een zwembad of een vijver, dus je wist: die mensen zijn de hele dag overgeleverd aan de zon. Zo kwam ik op vakantie zowel de hemel als de hel tegen.»

HUMO Ben jij iemand die graag boeken leest op vakantie?

Van Hecke «Zeker. Maar ik doe het veel te weinig. Als kind las ik wel veel – in Wevelgem was er een minibib waar ik vaak te vinden was. Op een zondagochtend wakker worden en dan drie uur in bed liggen lezen voor ik naar beneden ging om te ontbijten: zálig. Nu kan ik me dat niet meer inbeelden, want er is altijd wel iets te regelen of op te lossen. En dan heb ik nog niet eens kinderen! Enfin, mijn man heeft er drie, maar op eentje na zijn die volwassen. Als ik nu vrienden met jonge kinderen zie, denk ik: liever jij dan ik.»

HUMO Aan wie of wat heb jij zoal het land?

Van Hecke «Aan mensen met een dubbele agenda, bij wie je voelt dat ze je niet uit sympathie iets vragen, maar uit eigenbelang.

»Ik heb ook een hekel aan eten dat verknoeid wordt. Een gifgroene saus over goeie ingrediënten gooien en zo de hele boel in één keer om zeep helpen: dat is toch doodzonde? In Nederland maakte je dat vroeger vaak mee, maar eerlijk is eerlijk: ze zijn erop vooruitgegaan. Ik heb het wel nog altijd moeilijk als ik een Albert Heijn binnenstap: alles ziet er zo nep uit! Oranje donuts met groene spikkels vinden ze daar blijkbaar normaal.»

HUMO Wat eet je wel graag?

Van Hecke «Alles wat puur is. Ik word zelfs al blij van een verse zongerijpte tomaat uit Zuid-Frankijk. Of een in het wild gevangen forel.»

HUMO En een pannenkoek met bloemsuiker en slagroom?

Van Hecke (lacht) «Ja, natuurlijk. Toen we die fameuze pannenkoekenscène net gedraaid hadden, ging ik eens met mijn schoonmoeder een wafel eten in het revalidatiecentrum in Oostende waar ze toen verbleef. Ze serveerden die wafels met de slagroom er al op, en ik reageerde gepikeerd: ‘Wie doet er nu slagroom op ne woffel, how!’ Oh my god, dacht ik, ik ben precies Carine! Nu, net zoals Carine au fond gelijk had over die pannenkoeken, blijf ik erbij dat ik gelijk had over die wafel: de slagroom smelt dan, en je wafel wordt wak. De slagroom moet náást die wafel liggen.»

HUMO Drink je graag iets bij het eten?

Van Hecke «Nee, overdag zegt alcohol me niks. Maar er zit een vervelend duiveltje in me dat iedere avond rond tien uur naar buiten komt en een glas wijn wil. Oké, denk ik dan, ik ga één wijntje drinken. Maar de volgende ochtend moet ik vaak vaststellen dat het toch niet bij dat ene wijntje is gebleven. Laveloos drink ik me nooit, verre van, maar toch.»

HUMO Wat bezorgt je geestelijke verlichting?

Van Hecke «Weet je wat ik echt tof vind? Een oplossing bedenken voor een praktisch probleem in huis dat me al lang stoort. Zo werkte onze afvoer al een jaar niet goed meer – we hadden al van alles geprobeerd – toen ik met een veer van een meter of vijf kwam aanzetten die ik er helemaal in heb geduwd en daarna een paar keer flink heb omgedraaid. En hosanna, het werkte! Drie weken lang heb ik op wolkjes gelopen, echt waar. En telkens als ik zie dat het water doorloopt, sta ik weer bijna te juichen.

»Als ik veel geld zou hebben, zou ik het wel tof vinden om voor de leut een huisje te verbouwen. Leren hoe je een wc en een wastafel aansluit, dat lijkt me fantastisch.»

HUMO Wat beschouw jij als het opperste lichamelijke genot?

Van Hecke «Ik heb het nooit meegemaakt, maar ik droom ervan om eens een massage van vijf uur te ondergaan.»

HUMO Víjf uur?!

Van Hecke «Ik meen het. Doorgaans ben ik de eerste vijftig minuten nog aan het piekeren en aan het nadenken over van alles en nog wat, en kom ik pas in de laatste tien minuten wat los. Zou het niet heerlijk zijn als een massage niet één, maar vijf uur zou duren?»

HUMO Welke bekende medemens mag jou in de ideale wereld die massage verstrekken?

Van Hecke «Haha! Ik weet het niet. Vorige week had ik een gesprek met een vriendin, gelukkig getrouwd overigens, die me opbiechtte dat ze de flirtmomenten van vroeger weleens mist. Wel, ik heb dat totaal niet. Voor jou misschien saai, maar voor mij wel zeer bevrijdend.»

HUMO Wacht even, ga je me nu vertellen dat je me geen favoriete onenightstand wilt bezorgen?

Van Hecke «Ja.»

HUMO Daar kan ik je echt niet mee laten wegkomen, Isabelle.

Van Hecke «Oké, begrijp ik. (Denkt na) Een onenightstand, dat wil toch zeggen dat ik géén relatie met die persoon ga beginnen, hè? Eén nacht en klaar.»

HUMO Klopt. Misschien nog een koffietje ’s ochtends, maar that’s it.

Van Hecke «Wel, dan denk ik dat ik zou kiezen voor een wat ruigere... Nee, niet ruig. Gevaarlijk? Nee, dat is het ook niet. Enfin, ik ga voor Walter Van Steenbrugge, de strafpleiter.»

HUMO Aha! Wegens dat halflange peper-en-zouthaar?

Van Hecke «Welja, hij heeft iets nonchalants over zich, iets rock-’n-rollachtigs ook. En hij communiceert altijd op een menselijke en betrokken manier. Telkens als ik hem op tv zie, denk ik: wauw, ik zou het best fijn vinden om goed overeen te komen met jou. En hij is nog damn sexy ook. Enfin, hij mag blijven tot na het ontbijt.»