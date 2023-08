Robin Keyaert: ‘Drie keer genieten’

We wisten al dat hij MNM-presentator en de zoon van Ingeborg is, maar vandaag hebben we weer iets bijgeleerd: Robin Keyaert blijkt ook al jaren het stemmetje in te spreken van Sokpop, het pluchen vriendje van de ravissante Sarah van Ketnet. Een held van ons 4-jarige zoontje toen hij nog wat kleiner was, en nu ook van het dochtertje (1,5) van onze vers uit Italië teruggekeerde interviewee.

ROBIN KEYAERT «Sokpop heeft vorig jaar een soloplaat uitgebracht – tien liedjes over de tien cijfers – die Ruby op reis constant wilde horen. Op zich leuk, hoor, maar als je 250 keer het cijfer 7 voor de kiezen hebt gehad, denk je toch: Sokpop, jongen, ’t is onderhand wel goed geweest. Met dat irritante stemmetje van je (lacht).

»Verder was het wel een prachtige reis. Alleen een beetje jammer dat je met een peuter van 1,5 jaar ’s avonds niet echt op restaurant kunt – toch één van dé redenen waarom een mens naar Italië reist. Ik heb dan maar zelf wat Italiaans-achtig gekookt in ons keukentje, met ingrediënten van daar. Ik moet zeggen: ik was best trots op mijn truffelpasta.»

HUMO Is de Italiaanse keuken je favoriet?

KEYAERT «Ja. Maar als je me vraagt wat ik het állerliefst eet…»

HUMO Dat doe ik.

KEYAERT «…dan, euh… (Denkt na) Zou ik spaghetti bolognaise durven te zeggen? Ja, ik zeg spaghetti bolognaise! Een Bélgische bolognaise, met wortelen, ajuin, look, paprika en courgette, en champignons die je met het gehakt meebakt. Het leuke aan dat gerecht is dat je er drie keer genot van hebt. Ten eerste al tijdens het koken, want het duurt lang, dus je drinkt er een glas wijn bij en je zet wat muziek op. Ten tweede tijdens de maaltijd: altijd lekker, een goeie bolognaise. En ten slotte ook nog eens de tweede keer dat je ervan eet – want om één of andere reden smaakt het opgewarmd nóg beter.»

HUMO Welke wijn drink je daarbij?

KEYAERT «Doet er niet toe, zolang-ie maar rood is. Ik ben geen kenner, echt totáál niet zelfs, maar er schuilt wel een latente wijnsnob in mij. Lekkere wijn, ik kan daar hartstochtelijk van genieten.»

Beeld Humo

HUMO Waar geniet je op geestelijk vlak het meest van?

KEYAERT «Naar een reeks of een film kijken en halverwege, of meestal nog eerder, luidop proberen te voorspellen wat er gaat gebeuren. Laatst keek ik met mijn lief naar een film uit de jaren 80, ‘Big’, met Tom Hanks. Zijn personage is in de film 12, maar zou zo graag 30 zijn dat hij het magischerwijs ook daadwerkelijk wordt. We waren een kwartier ver en ik begon al tegen Jade: ‘Volgens mij gaat eerst dit gebeuren en dan dat, en daarna leert hij iemand kennen en wordt hij smoorverliefd, maar op het einde wordt alleen hij weer een kind.’ Mijn lief vindt dat een strontvervelende eigenschap van mij, maar dat neem ik erbij (lacht).

»Ik zoek ook graag van alles en nog wat op over films of series die ik goed vind. Daar kan ik me helemaal in verliezen. Ik ben wat dat betreft heel analytisch ingesteld: hoe hebben ze die aflevering gemaakt? Waarom werd die scène zo in beeld gebracht? Wat probeerde de regisseur daarmee te vertellen? Van ‘Succession’ heb ik misschien wel meer achter-de-schermen-materiaal gezien dan de – wat is ’t? – veertig uur die de serie in totaal duurt.»

HUMO Vertel me eens iets over ‘Succession’ dat ik nog niet weet?

KEYAERT «Wat me het meest is bijgebleven, is hoe met de acteurs werd omgegaan. Een concreet voorbeeld – met excuses voor de spoiler: tijdens het huwelijksfeest van Connor en Willa krijgt Kendall het nieuws dat pater familias Logan een beroerte heeft gekregen. Toen ik die aflevering zag, dacht ik: wauw, knap geacteerd hoe hij zijn zus Siobhan loopt te zoeken om het haar te vertellen. Maar op YouTube doet de regisseur van die aflevering uit de doeken hoe hij dat heeft aangepakt: hij zei tegen Jeremy Strong, de acteur die Kendall speelt, dat Sarah Snook – Siobhan – zich ergens op de tweede verdieping bevond. ‘Maar ik ga je niet zeggen waar’. En dus wurmt die Jeremy zich al zoekend door de huwelijksgasten, met een cameraman op zijn hielen die niet weet welke kant hij uit zal gaan en daardoor vaak net te laat is, wat het zoekende karakter van die scène nog versterkt. Ik vind het knap dat je als regisseur zulke keuzes durft te maken.»

HUMO Ben je op het gebied van literatuur ook zo’n analyticus?

KEYAERT «Nee, ik lees veel te weinig naar mijn zin. Al heb ik nu op reis wel ‘Grand Hotel Europa’ van Ilja Leonard Pfeijffer gelezen – uitstekend – en eindelijk ook ‘The Circle’ van Dave Eggers, een boek dat misschien al wel acht jaar stof stond te vergaren in mijn boekenkast. Zeer van genoten, al is het inmiddels wel een tikje gedateerd.»

HUMO Hoezo?

KEYAERT «‘The Circle’ is een dystopische roman uit 2013, over hoe de grote techbedrijven in de nabije toekomst met onze data omgaan, en hoe wij allemaal steeds afhankelijker worden van de sociale media. Hier en daar zat die Eggers er pal op, maar meer dan eens bleek zijn voorspelling totaal niet te kloppen.

»Nu, het thema interesseert me wel. Want op zich vind ik het een geschenk dat je dankzij de sociale media verbonden bent met de hele wereld, maar ik word ook vaak doodmoe van de overkill aan prikkels. Ik vraag me weleens af of er mensen bestaan die zich fantastisch voelen als ze anderhalf uur op Instagram hebben gezeten. Eerlijk: ik betwijfel het, want zelf voel ik me altijd leeg. Ik word ook niet per se blij van het vooruitzicht dat mijn dochter over tien jaar wellicht met zo’n geavanceerde slimme bril zal rondlopen en nóg meer geconnecteerd zal zijn dan iedereen nu al is.»

HUMO Voordat we naar de grande finale doorstoten, ben je me nog de hemel en de hel verschuldigd.

KEYAERT «In juli heb ik een dag op Tomorrowland gezeten voor MNM. Het duurde even voordat ik van de eerste verbazing bekomen was – wauw, er is hier veel volk, en wauw, dat zijn wel écht veel lampjes, en wauw, zoveel vlaggen! Maar daarna kon ik me wat meer ontspannen en heb ik met volle teugen staan genieten van de dj-set van Netsky – op mijn 16de was ik zot van hem. De zorgeloosheid die me toen overviel, ín het moment zijn, me niet meer druk maken om de zorgen en beslommeringen van alledag: dat was voor mij de hemel op aarde.»

HUMO En de hel?

KEYAERT «Wij hebben thuis een zwarte container staan waarin we ons restafval doen. Om de twee maanden poets ik dat ding met javel, een klus die ik hartstochtelijk haat. Want ja: als je er een vuilniszak in gooit, valt daar negen van de tien keer iets uit, en in die twee maanden groeit dat uit tot een organisch wezen dat zich voortplant en zich in de hoeken van de vuilnisbak begint te nestelen. Dat moet je dus zien te doden met javel en eruit kieperen. Maar omdat die container te groot is om deftig te kantelen, moet je ’m optillen, waardoor de hele rotzooi op je schoenen valt. Stel dat ik die specifieke handeling elke dag voor de rest van mijn leven zou moeten doen: dát zou de hel op aarde zijn.»

HUMO Nu dan: wat bezorgt jou het opperste lichamelijke genot?

KEYAERT«Is er iemand die op die vraag níét seks antwoordt? (lacht)»

HUMO Toch wel.

KEYAERT «Hmm, laat ik eens nadenken (voegt de daad bij het woord).»

HUMO Het feit dat je daar zo lang over moet nadenken, wil toch al iets zeggen.

KEYAERT «Ja, hè? Al vind ik het ook wel prettig om zachtjes over mijn rug gewreven te worden, een soort massage eigenlijk: dat werkt altijd ontspannend. Maar kom, nee, ik ga toch voor de seks.»

HUMO Met wie zou je die weleens willen beleven, gesteld dat Jade je carte blanche gaf?

KEYAERT «Met Sneeuwwitje. Die lijkt me harmonieus, aimabel, en één met de natuur – je weet wel, met die vogels die rond haar hoofd komen fladderen wanneer ze begint te fluiten.»

HUMO Een originele, maar ook een beetje een veilige keuze.

KEYAERT «O, maar dat weet ik nog niet zo zeker. Met MNM gaan we binnenkort naar Disneyland Parijs: voor hetzelfde geld loopt het daar he-le-maal mis.»