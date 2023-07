Sammy Mahdi: ‘Ik ben nog geen jaar samen met mijn vriendin, maar ik ben al 15 kilo bijgekomen’

Deze week in Tussen Hemel & Hel: la domanda prosciutto, een triootje met de twee Ryans, het magische rugnummer 51, een goeie kraaksessie bij de osteopaat en een ferme veeg uit de pan voor de nochtans buitengewoon sympathieke nonkel Paul. Én: na Wouter Beke (Veerle Baetens) en Joachim Coens (Clara Cleymans) is het de beurt aan de volgende CD&V-voorzitter om zijn favoriete onenightstand in de groep te gooien. Rrrrrazend benieuwd? Lees verder!

‘Big Mac’CD&V uit het slop trekken zou natuurlijk meegenomen zijn (l’enfer, c’est de jongste politieke peiling), maar als er iets bovenaan op de prioriteitenlijst van Sammy Mahdi staat, dan is dit het wel: dezelfde gewone Sammy blijven die hij al was vóór hij in juni vorig jaar tot voorzitter werd gekatapulteerd van wat ooit ’s lands grootste partij was.

SAMMY MAHDI «Het mooiste compliment dat ik ooit heb gekregen, kwam van iemand die me zei: ‘Ik heb al veel mensen zien opklimmen in de politiek, maar jij bent één van de weinigen die ik niet heb weten veranderen.’ Voor mij is dat het allerbelangrijkste in het leven: dat ik gezien word als een authentieke persoon, iemand zonder dubbele agenda. Mijn grootste ergernis – want ik weet dat je me die vraag gaat stellen – zijn dan ook commerçanten, marketingpolitici, mensen die níét authentiek zijn. Daarom stel ik het gezelschap van mijn maten uit Vilvoorde ook zo op prijs: die mannen, die voor de kost shifts draaien in de fabriek, hebben geen idee of ik voorzitter, parlementslid of minister ben. Het boeit hen ook niet. Voor hen ben ik gewoon Sammy, een gast met het hart op de tong.»

HUMO Dat laatste wordt je niet altijd in dank afgenomen.

MAHDI «Welja, ik weet dat sommigen vinden dat ik me af en toe beter zou inhouden. Maar zelf zie ik niet in wat er verkeerd is aan mijn oprechte verontwaardiging uiten als ik geconfronteerd word met iets wat ik onrechtvaardig vind.»

HUMO Hoe stel jij je de hemel op aarde voor?

MAHDI «Ik heb een nostalgisch kantje, vermoed ik, want ik denk nu automatisch terug aan de tijd dat ik 12 was – mijn broer was toen 7 en mijn zus 17 jaar. Het is vakantie, en met een paar kameraden klim ik over het hekje van het voetbalveld. We sjotten wat tot de conciërge ons komt wegjagen, en daarna leggen we ergens in de buurt onze regenjassen op de grond als doelpalen, en spelen we verder. Ik dagdroom nog weleens over die dagen, toen de grote zorgen van het leven nog ver weg waren.»

HUMO Heb je ooit voor een club gevoetbald?

MAHDI «Ja, ik ben jarenlang centrale verdediger geweest bij Royal Racing Club de Bruxelles. Ik was aanvoerder, en uiterst toegewijd: ik kwam als eerste aan op de training en vertrok als laatste. Ook de toernooien die we op het einde van elk seizoen speelden, waren voor mij de hemel op aarde.

»Ik was verslaafd aan cola in die tijd, en ik herinner me één toernooi waarop we een wedstrijdje om het snelst cola drinken speelden, terwijl we frieten en hamburgers verorberden. Geen probleem, onze volgende wedstrijd begon pas drie uur later. Plots stond onze coach daar: ‘Sorry, jongens, ik heb me vergist. We moeten nu meteen weer aan de bak.’ Die colawedstrijd had ik gewonnen, maar daar had ik weinig meer aan toen ik na mijn eerste spurtje al neerzeeg en ze me van het veld moesten slepen – mijn maag stond op ontploffen. Sindsdien drink ik weinig of geen prik meer, omdat ik er buikpijn van krijg. Geef mij maar een Ice Tea Green, of een Capri-Sun.»

HUMO En om te eten?

MAHDI «Een Big Mac, zonder meer. Als ik twee uur vrij heb en er is een McDonald’s in de buurt: I’m there. En al die poespas is voor mij niet nodig: ik verkies de eenvoudigste Big Mac, die van de vroegere eurodeal, zeg maar. (Ziet onze vragende blik) Een jaar of tien geleden kon je bij McDonald’s voor 1 euro een hamburger kopen. Je had er zelfs een aparte kassa voor, waar ik vaak heb staan aanschuiven om twee eurodeals te knallen – eentje was niet genoeg.»

HUMO Welke periode uit je leven herinner je je als de ongelukkigste?

MAHDI (toont een plek op zijn kruin) «Toen mijn grootmoeder overleed, in mijn studententijd. Ik had het gevoel dat mijn wereld instortte, want ik keek ontzettend naar haar op: dankzij haar levenswijsheden, haar zin voor relativering ook, heb ik jaren later kracht gevonden op ieder moeilijk moment – zelfs de momenten die zo moeilijk waren dat ik kilo’s gewicht verloor.

»À propos: ik ben nog geen jaar samen met mijn vriendin, maar in die tijd ben ik al 15 kilo bijgekomen. De liefde gaat door de maag, hè? Ik heb alleszins al de opdracht gekregen om wat vaker naar Basic Fit te gaan (lacht). Niet erg, want ik kan er wel van genieten om fysiek tot het uiterste te gaan. Hoe zwaarder de lijdensweg, hoe groter het plezier achteraf.»

HUMO Zie jij dat als het hoogste lichamelijke genot: je in het zweet werken bij Basic Fit?

MAHDI «Ja. Ofwel een goeie kraaksessie bij de osteopaat. Ik ben eergisteren nog geweest: hij heeft me veel pijn gedaan, maar me ook laten genieten. Door de stress zit mijn nek vaak vast, maar als mijn osteopaat ’m loskraakt, doet dat zoveel deugd dat ik er weer een tijdlang tegenaan kan. We onderschatten vaak hoe stress zich in ons lichaam kan verankeren. ‘Dat hier,’ zegt hij dan, ‘is een stressbolletje. Maar maak je geen zorgen, ik haal het eruit.’ En hij doet dat nog ook: chapeau!»

HUMO Ben je een lezer?

MAHDI «O, heel zeker. ’t Is te zeggen: in theorie. Als kind heb ik alle jeugdboeken van de lokale bibliotheek uitgelezen, maar nu komt het er al jaren amper nog van. Da’s de prijs van de job: als ik ’s avonds thuiskom en een boek uit de kast trek, sukkel ik al na een halve pagina in slaap. Ik kijk altijd enorm uit naar de vakanties: alleen dan slaag ik erin om boeken uit te lezen.»

HUMO Wat ligt er klaar voor de eerstvolgende vakantie?

MAHDI «Nog niks. Maar het zullen sowieso klassiekers zijn, want die lees ik het liefst. ‘To Kill a Mockingbird’, bijvoorbeeld, want dat heb ik nog niet gelezen, ofwel één of andere Russische pil van Tolstoj of Dostojevski. Qua favoriete boek aller tijden twijfel ik tussen ‘1984’ van George Orwell, dat ik tien keer heb gelezen, en ‘De ondraaglijke lichtheid van het bestaan’ van de betreurde Milan Kundera.»

HUMO Laat me raden: ook voor de schone kunsten neem jij alleen op vakantie de tijd?

MAHDI «Zelfs dan niet, eerlijk gezegd (grinnikt). Ik ben een beetje een cultuurbarbaar, geloof ik, tenzij je muziek ook meerekent.»

HUMO Doen we.

MAHDI «Ik ben een groot muziekliefhebber, zeker als die muziek gecombineerd wordt met goeie teksten. Daarom heb ik zoveel bewondering voor Stromae: niet alleen is zijn muziek fenomenaal, hij speelt ook met de Franse taal zoals niemand dat kan. Ik zie hem graag live bezig – een jaar of vijftien geleden, aan het begin van zijn carrière, heb ik nog staan aanschuiven aan de Ancienne Belgique – maar het liefst van al luister ik naar zijn platen door mijn oortjes, liggend in mijn bed. Met Selah Sue heb ik dat ook.»

HUMO Dat je met haar in bed wilt liggen, bedoel je?

MAHDI «Euh, mijn favoriete onenightstand komt later toch nog, hè?»

HUMO Klopt, je moet eerst nog antwoorden op mijn vraag wat je geestelijk plezier verschaft.

MAHDI «Met de auto rijden.»

HUMO In België is dat toch vaak een lijdensweg, met al die files?

MAHDI «Ja, maar ik ben in Brussel geboren en getogen.»

HUMO Waarmee je bedoelt dat je de verkeersregels weleens aan je laars lapt?

MAHDI (lacht) «Die respecteer ik wel, hoor. Maar jij weet ook: in Brussel rijd je soms met vier op drie rijstroken, en dat vereist zo nu en dan wat creativiteit – heerlijk. De meeste mensen willen vooral niet op de rotonde van Meiser of die van Montgomery belanden, in de Brusselse chaos, terwijl ik er juist heradem: ‘Jaah! Hier kan ik mijn weg vinden!’

»Mijn vader kluste vroeger bij in garages in Molenbeek, waar hij af en toe ook auto’s kocht voor de export naar Afrika. Ik reed geregeld met hem mee als we een gekochte auto moesten afhalen – ik heb leren rijden door hem in het hectische Brusselse verkeer te proberen volgen als we met twee auto’s terugkwamen. Als het kon, deed ik dat met Franse rap uit de jaren 90 op de achtergrond: mooie tijden.»

HUMO Nu dan, meneer de voorzitter: de Selah Sue-vraag.

MAHDI (grinnikt) «Niks tegen Selah Sue, integendeel zelfs, maar ik kies toch voor Mariah Carey, en dan de versie uit de videoclip van ‘Heartbreaker’ (uit ’99, red.), toen ze er nog natuurlijk uitzag. Mocht ik in de tijd kunnen terugkeren en in die bioscoop naast Mariah kunnen zitten, dan zou ik er wel wat geld voor overhebben. De nostalgicus in mij, hè.»