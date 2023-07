Sociaal Incapabele Michiel: ‘Ik ben heel verdraagzaam, en niet zo haatdragend als Kamal Kharmach’

Deze week in Tussen Hemel & Hel: een gratis publireportage voor een bekend sauzenmerk, de meest onverwachte fan van ‘Extra Time’, een meer dan geslaagde kaas- en aardbeidrinkavond, en veruit de langste lijst met favoriete onenightstands uit de eerbiedwaardige geschiedenis van deze onvolprezen Humo-rubriek. Én een halve bol, een grammetje 2C-B en een macrodosis lsd. Opkikkertje nodig? Lees verder!

Sociaal Incapabele Michiel laat weten dat, als hij dan toch mag kiezen, binnenspeeltuin Papayoe hem wel een geschikte locatie lijkt voor een Hemel & Hel-interview. Waarom wordt duidelijk wanneer we met twee Fristi’s hebben plaatsgenomen aan het enige nog vrije tafeltje – het regent – en onze held al meteen een loeier van een openingszin lanceert aan het adres van de achter ons zittende signorina: ‘Hey sjattie, alles goe ofwa ofni of wel?’

SOCIAAL INCAPABELE MICHIEL (nadat hij van een koude kermis is thuisgekomen) «Binnenspeeltuin Papayoe, voor mij komt dat toch serieus in de buurt van de hemel op aarde. De parking is hier gratis, en er zijn altijd wel een paar eenzame gescheiden moeders te spotten: genieten geblazen dus! Maar over het algemeen heb ik niet veel nodig om te genieten, zelfs niet in het weekend: een halve bol en een grammetje 2C-B, en ik ben al zoet. Het liefst in m’n gat: dat komt sneller binnen, en achteraf kunnen ze u niet pakken met een speekseltest. Flikken – Michiel: 0-76, woehaha!»

HUMO Een paar maanden geleden liep ik in deze eigenste binnenspeeltuin Kamal Kharmach tegen het lijf. Hij keek ongewoon verdrietig toen hij me zei: ‘Dít hier is voor mij de hel op aarde. Al dat gekrijs!’

MICHIEL «O, dat heb ik niet. Over het algemeen ben ik heel verdraagzaam, en niet zo haatdragend als Kamal. ’t Is te zeggen: mensen die vrolijk fluiten, kan ik wel de kop inslaan. Ga in een bos wonen als je wilt fluiten, spastekop! Ik ben nochtans iemand die graag onder de mensen komt: de hel op aarde, dat is voor mij sociaal isolement. Daarom ook hakt het levenslange verbod om in de buurt van Belle Perez te komen er stevig in. Nu ja, kijken van ver mag, hè, meneer de juge! Hahaha! Nee serieus, mag da ofwa ofni?»

HUMO Het kan allicht geen kwaad om haar straks tot je favoriete onenightstand uit te roepen.

MICHIEL «Ah ja, goed idee, ik zet haar ook op het lijstje (tokkelt op zijn smartphone).»

HUMO Heb je nog printwaardige hekels, Michiel?

MICHIEL «Ik heb vooral een hekel aan creatieve armoede. Journalisten die twee keer dezelfde vraag stellen, bijvoorbeeld. Maar om u niet te hard te shamen, zal ik er het beste van proberen te maken.»

HUMO Waarvoor dank.

MICHIEL «Waar ik echt een hekel aan heb, is dat iemand mij een meme doorstuurt die al twee dagen oud is. En dan verwachten ze dat ik dat ga liken. Sorry, maar welke boodschap geef je dan? Het is heel simpel: mensen zitten tegenwoordig veel te weinig op hun gsm. Op het internet gebeurt toch zoveel meer dan in het echte leven? Kijk eens 10 seconden rond u, wat ziet ge? Geen kloten!

»Wat ik wel irritant vind, is als ze rond mij aan het praten zijn terwijl ik rustig met m’n gsm bezig ben. De mensen worden almaar asocialer, hè? Je ziet dat ook als je in het buitenland bent en ze zich niet aanpassen aan ónze taal. Als ik op reis ben, praten ze bijna nergens Vlaams: de-gou-tant!»

HUMO Ergeren mensen zich ook weleens aan jou?

MICHIEL «Ja, toch wel. Een tijdje terug werd ik aangemaand om de cinemazaal te verlaten, omdat ik de hele tijd luidop moest lachen. In de cinema! Sorry, maar ‘Close’ is gewoon hilarisch. Net als alle andere films van Lukas Dhont.»

HUMO Liefhebber van de zevende kunst, Michiel?

MICHIEL «Ik dacht dat er maar drie kunsten waren? Latinopop, grietjes scoren en een scheet laten in een drukke ruimte zonder dat iemand weet dat die van jou komt.»

HUMO Ik zal het anders formuleren: hou je van cinema?

MICHIEL «Ja, vooral van de Kinepolis, voor hun nacho’s met kaas, maar ik ben toch meer een muziekliefhebber. En op muzikaal vlak denk ik dat ik voor heel België spreek als ik zeg dat geen enkele artiest die we hier ooit hebben gekend nog maar aan de enkels van Metejoor komt. Door die excessieve gezichtsbeharing en die vroege baard in de keel vergeten mensen soms dat die jongen nog maar 12 is, hè? Ik heb trouwens een neus voor upcoming talent, en één van de artiesten van wie we volgens mij nog veel gaan horen, is Stromae. Ik haal veel inspiratie bij die mens: als de VDAB me vraagt om langs te komen, stuur ik ook vaak mijn kat.»

HUMO Lees je graag?

MICHIEL «Een tijdje terug had ik me voorgenomen om voortaan iedere keer dat ik op reis ben één boek uit te lezen. Het probleem is alleen dat ik echt niet graag lees, dus sindsdien ga ik niet meer op reis: zo word ik niet geconfronteerd met de teleurstelling in mezelf. Jammer, want ik had graag nog veel van de wereld gezien.»

HUMO Zei jij een tijdje geleden niet in Humo dat Coco Junior de volgende Nobelprijs voor de Literatuur verdient?

MICHIEL «Ja, maar dat was voor de zwans. Serieus: het enige dat ik lees wat in de buurt van een boek komt, zijn de berichten die ik van ons Kelsey krijg als ik weer eens iets fouts heb gedaan. Handig om bij in slaap te vallen wel. Kelsey, als ge dit leest: love you sjattie! Als Kelsey dit niet leest: het gaat niet zo goed tussen ons. Dus als een andere lezeres dit wel leest en eens iets wil gaan drinken: laat maar weten!»

HUMO Wanneer in je leven was je het gelukkigst, en wanneer het ongelukkigst?

MICHIEL «Ik ben eigenlijk nooit ongelukkig. Maar de keren dat ik het gelukkigst was, zijn niet op twee handen te tellen. Zo stuurde ik onlangs nog iets naar een meisje, en er stond ‘bekeken’ onder het bericht. Dus ik denk dat er wel een klik is! Lachen doe ik ook graag, en mensen plagen om een smile op hun gezicht te toveren. Zo heb ik mijn stiefvader eens goed liggen gehad toen hij van de AA-meeting terugkwam, en ik in ’t geniep bruine rum in zijn blikje cola light had gegoten. Lol!»

HUMO Zelf drink je niet veel alcohol, wel?

MICHIEL «Nee, ik hou het vooral bij drugs. De laatste tijd ben ik steeds meer geïnteresseerd in macrodosissen. Da’s zoals microdosissen, maar in plaats van een kleine dosis lsd neem ik gewoon een shitload bij het begin van de dag. Dat helpt me om creatiever te zijn en out of the box te denken, wat handig is als rekkenvuller bij Action.

»Pas op, ik drink wel graag eens iets, want anders ga ik dood. En van al mijn favorieten is aardbeidrink mijn lievelingsdrank. Ik ben trouwens aardbeidrinksommelier, dus als je eens een gezellige avond wilt met vrienden: je kunt me altijd boeken. Ook voor kaas- en aardbeidrinkavonden.»

HUMO En wat beschouw je als het hoogste culinaire genot?

MICHIEL «Lekker eten is voor mij het hoogste culinaire genot. Want naast een drinkie ben ik ook een echte foodie. Ken je dat, foodies? Dat zijn mensen die graag eten! Mijn favoriete gerecht is patatjes met puree en aardappelkroketjes, op een bedje van frietjes. Ofwel frietjessoep van frietjes van de frituur. Pizza vind ik ook heerlijk, maar dan wel zonder deeg en tomatensaus, want dat lust ik niet.»

HUMO Wat bezorgt je geestelijk plezier?

MICHIEL «Padelsquash.»

HUMO Padelsquash?

MICHIEL «Da’s padel, maar dan voor mensen die maar één vriend hebben. Allee, ik heb veel vrienden, maar die hebben toevallig altijd andere dingen gepland. Sowieso hebben ze het altijd heel druk, want mijn whatsappberichtjes blijven ongelezen. Maar als ze dit toevallig wel lezen: kunnen jullie volgende week woensdag iets gaan drinken? Best friends forever!»

HUMO Goed, Michiel, ben je klaar voor de klap op de vuurpijl?

MICHIEL «Zeg, paljas, ik ben dus wel klaar gebóren, hè?»

HUMO Hier dan met die favoriete onenightstand.

MICHIEL «Ik vind het moeilijk om te kiezen, want kiezen is verliezen. En dus, om niemand op de tenen te trappen, ga ik gewoon al m’n favorietjes opnoemen. Kwestie van een paar balletjes op te gooien ook.»

HUMO Ga ervoor.

MICHIEL (leest voor) «Dina Tersago, Belle Perez, Lien Van de Kelder, Nathalie Meskens, Pommelien Thijs, Camille, Lesley-Ann Poppe, Ella Leyers, Olga Leyers, Billie Leyers, Dorien Leyers, mama Leyers, Jan Leyers, An Lemmens, Eline De Munck, Kat Kerkhofs, Jennifer Heylen, Joke Emmers, Evy Gruyaert, Lauren Versnick...»

HUMO Neem even een slok van je Fristi, Michiel.

MICHIEL (drinkt van zijn Fristi) «Lyndsey Pfaff, Debby Pfaff, de oude K3, de nieuwe K3, Angèle, Ingeborg, Veerle Baetens, Joke Devynck, Hilde De Baerdemaeker, Leen Dendievel, Veerle Dobbelaere, Els Dottermans, Aagje Dom...»

HUMO Wie?

MICHIEL «Jasmijn in ‘W817’.»

HUMO Oké, ga door.

MICHIEL «Brigitte De Man.»

HUMO Euh…

MICHIEL «Annemarie in ‘Familie’. Gast, wat voor journalist bén jij eigenlijk?»

HUMO Sorry.

MICHIEL «Barbara Dex, Els De Schepper, Truus Druyts, Nadine De Sloovere, Natalia, Slongs Dievanongs, Karen Damen, Goedele Liekens, Lotte Vanwezemael, Lize Feryn, níét Conner Rousseau, Sien Eggers, Phara de Aguirre, Ella-June Henrard, Bieke Ilegems. Enzovoort, enzoverder.»

HUMO Dat waren er 52. Dank je wel, Sociaal Incapabele Michiel.

MICHIEL «’t Is niks, ik had hier anders toch maar in mijn eentje gezeten. Alleen is ’t nu op kosten van den Humo, haha. Kom, springen we met ons tweetjes in het ballenbad? Nu we toch best friends forever zijn, bedoel ik.»