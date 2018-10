Vandaag is het exact 60 jaar geleden dat de westerse wereld kennis maakte met Godzilla. In 1956 kwam 'Godzilla: King of the Monsters!’ uit, een Amerikaanse versie van de Japanse cultfiguur Gojira, waarvan de eerste film in 1954 werd gedraaid. Sindsdien maakte het monster een hele evolutie door op het witte doek. Voor de gelegenheid presenteren we u: 60 jaar Godzilla in 32 foto’s!