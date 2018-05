Humo interviewde 'De mol': 'Elke keer als er geld uit de pot ging, was ik zielsgelukkig'

Drie weken lang belazerde hij het boeltje, maar was ‘ De mol ’ nu Lloyd , Bahador of Pieter ? In Humo’s Molmeter kon u week na week volgen hoe wij er flagrant naast zaten, maar nu weten we ’t zeker: het was meneer pastoor, die hieronder – samen met z’n twee medefinalisten – eindelijk te biecht gaat.

Goeie finale van ‘De mol’: de slow-motionbeelden tegen de achtergrond van de waterval waren de mooiste van de reeks, de dreigende ‘Blade Runner 2049’-muziek van Hans Zimmer zette perfect de dreigende toon voor de ontmaskering en tot op de laatste seconde was er twijfel over wie, voor de neus van winnaar Lloyd, uit de rook zou komen gestapt. Zelfs pineut Bahador vond het allemaal best.

'Was ik zéker niet de mol?' De verliezer

Bahador «Ik gun het Lloyd écht – je hebt ook wel kunnen zien hoe goed wij overeen kwamen. Ik vond het vooral leuk dat ik zover geraakt ben; wie won, kon mij niet zoveel schelen.»

HUMO Er viel wel 27.000 euro te verdienen, hé.

Bahador «En toch! Lloyd was beter dan ik en is dus de verdiende winnaar.

Ik zat natuurlijk óók wel juist, maar ja. Uiteindelijk moet je een lijst met dertig vragen oplossen, en dan draait het om piepkleine details. Misschien dat ik op het einde iets te nonchalant ben geworden, terwijl Lloyd enorm scherp was.»

HUMO Ik dacht dat jij de mol was, en ik denk velen met mij. Hoe hard heb jij jezelf verdacht proberen te maken?

Bahador «Op voorhand heb ik ongeveer zeven à acht seizoenen van ‘De mol’ – uit België én Nederland – aandachtig bekeken om te bepalen hoe ik het spel zou aanpakken. Ik was dus best goed voorbereid (lacht). En mezelf verdacht maken, maakte zeker deel uit van mijn strategie.»

HUMO Welke proef heb je doelbewust de mist doen ingaan?

Bahador «De kippen: op een bepaald moment moesten Channy en ik de kippen met de juiste naam vangen en die in een hok steken. Maar we hadden veel te weinig namen om die opdracht te doen lukken – er was dus geen reden om écht mijn best te doen (lacht).»

HUMO Weet jij of er veel kandidaten een rood scherm hebben gekregen omdat ze jou verdachten?

Bahador «Dat weet ik, ja (grijnst). Daarbij voel je het aan als mensen je verdenken – als slimme speler moet je daarop inspelen, natuurlijk, en dan maar hopen dat ze op jou stemmen.»

HUMO Raar wel: veel tips, zoals het Mexicaanse liedje in de allereerste aflevering, leken naar jou te wijzen.

Bahador «Ik weet het! Op een bepaald moment zat ik in mijn zetel naar een aflevering te kijken, en naar de theorieën achteraf, en dacht ik: ‘Was ik zéker niet de mol? Hebben ze mij iets vergeten uit te leggen?’ (lacht) Die fluittonen bijvoorbeeld: opeens haalde iemand daar op de één of andere manier de letters van mijn naam uit: bizar!»

HUMO Je was goed voorbereid, maar je moet natuurlijk nog altijd wel de mol zien te vinden. Wanneer ben je Pieter gaan verdenken?

Bahador «Redelijk snel. Er was niet één moment waarop ik het opeens doorhad, het waren eerder een heleboel kleine elementen die me als broodkruimels op zijn spoor hadden gezet.

»Wat ik had geleerd uit mijn research: follow the money is geen goeie strategie, want de mol wint in het begin altijd veel geld – daarom sloot ik in het begin net de mensen uit die géén geld in het laadje brachten, snap je?Zo heb ik één voor één mensen geëlimineerd. Jeffrey bijvoorbeeld: die was blijkbaar verdacht bij de mensen thuis, maar die blééf maar bakken geld opleveren – hij kon nooit de mol zijn. Ik was ook op mijn hoede voor tunnelvisie. Ik bleef iedereen in de gaten houden en testen: toen ik met Pascale rondliep in het pretpark maakte ik bijvoorbeeld opzettelijk stomme rekenfoutjes – die zij telkens corrigeerde, waardoor ik wist dat zij het niet was.»

HUMO Pieter is een erg goeie mol geweest, vind ik.

Bahador «Hij was perfect. Hoe hij de groep op sleeptouw nam, hoe iedereen hem vertrouwde… Ik heb in mijn voorbereiding véél mollen nauwgezet in de gaten gehouden, en ik moet zeggen: deze jongen staat op de top van de molshoop.»

'Hij heeft mij tot op het laatste moment doen twijfelen' De winnaar

Het sympathiekste blondje van Vlaanderen stapte al flierefluitend naar de finale van ‘De mol’ editie 2018 en ging daar in één adem door met de nogal moeizaam bijeengsprokkelde 27.665 euro aan de haal. Niet slecht voor een student die in zijn eerste, tweede én derde jaar zit.

HUMO Je maatje Bahador bereidde zich nauwgezet voor op zijn deelname. En jij?

Lloyd «Ik ben eigenlijk zonder veel tactiek naar Mexico afgezakt. Dat was misschien niet ideaal (lacht). Maar ik had al snel door: als je in het spel wil blijven, dan moet je het serieus spelen. Dus ben ik elke proef beginnen te analyseren. Ik dacht telkens: ‘Hoe zou de mol dit aanpakken?’ En zo ben ik in een tunnelvisie terechtgekomen. Gelukkig bleek het de juiste te zijn (lacht).»

HUMO Hoe zeker was je bij aanvang van de finale? Kon je de overwinning al ruiken?

Lloyd «Nee! Pieter was snel mijn hoofdverdachte, maar hij heeft mij wél tot op het laatste moment doen twijfelen. Tot ik hem uit de rook zag verschijnen, bleef ik denken: ‘Fuck, het zal toch Baha niet zijn?’ (lacht)

»Het is een onwaarschijnlijke prestatie van Pieter. Die mens heeft op fantastische manieren geld uit de groepspot doen verdwijnen. Niet alleen door zelf te mollen, maar ook door ons in de foute richting te sturen en ons zijn mollenwerk voor hem te laten opknappen. Geniaal!»

HUMO Probeerde je zelf ook soms te saboteren?

Lloyd «Goh ja, soms deed ik wel een beetje verdacht, zoals tijdens het basketten. Maar vaker deed ik iets ongewild mislukken door mijn eigen lompe zelve te zijn. Daar moet ik eerlijk in zijn. ‘Knabbel stuk’ wist ik begot niet, ik zou het nu wéér fout hebben (lacht).»

HUMO Je mama vertelde onlangs in Humo hoe je je beklag deed over alle aandacht die je krijgt van meisjes.

Lloyd (grijnst) «Zij heeft de anekdote verteld van toen ik naar beneden kwam en zei: ‘Ik voel mij een object’ – ludiek bedoeld, natuurlijk. Maar je komt soms wel wat tegen. Zoals dat ene meisje dat reageerde op een foto van mij waarop ik ging kajakken: ‘Kom anders eens in mij kajakken.’ Oké… (lacht) Vooral op Instagram uiten de mensen hun gevoelens, euh, zonder gêne.»

HUMO Als jonge gast zijn er ergere problemen.

Lloyd «’t Is just da. Ik kan er moeilijk over klagen.»

HUMO Hoe gaat je familie straks reageren, denk je?

Lloyd «De ene helft van mijn omgeving denkt dat ik de mol ben, de andere dat ik ga winnen. De helft zal dus gelijk krijgen en de andere helft zal van zijn stoel vallen.»

HUMO Waar gaat al dat prijzengeld heen?

Lloyd «In de reeks had ik al gezegd dat ik een deel zou schenken aan het goede doel Casa Hovar, en als ik iets zeg, dan doe ik dat ook. Voor de rest zijn er negen medekandidaten en een supercrew die ik allemaal eens zou willen bedanken – eigenlijk zoek ik gewoon een goed excuus om nog eens samen te feesten. Het zal wel pas na mijn examens zijn. Helaas.»

HUMO Nog even: hoe content ben je precies met je overwinning?

Lloyd (grijnst) «Beire.»

'Hoe meer geld er uit de pot verdween, hoe gelukkiger ik was' De mol

Een priester die niet te vertrouwen is: waar gaan we dat schrijven? Hier bijvoorbeeld: Pieter bleek een uitstekende, bijzonder geniepige mol, één die nooit uit zijn rol viel en door de groep op handen werd gedragen.

Pieter «Ik ben dankbaar dat ik mocht meedoen en ik ben nog veel dankbaarder dat ik de mol mocht zijn (lacht). Ik heb mij rot geamuseerd. De eerste week was ik nog wat zenuwachtig, maar vanaf dan genoot ik net van het opzetten van mijn poker face.»

HUMO Het is gebleken dat je een fantastische acteur bent. Heb je daar altijd al aanleg voor gehad?

Pieter «Nee, nee! Ik heb nooit of nooit iets met toneel te maken gehad. Misschien moet ik ‘t toch eens overwegen als hobby (lacht).»

HUMO Wat was je tactiek?

Pieter «Ik wilde vooral een groepsbeest zijn, ervoor zorgen dat iedereen me graag had en vertrouwde – vanuit die positie kan je dan heel subtiel wantrouwen en twijfel gaan zaaien, en vaak het voortouw nemen. ‘Verdeel en heers’, zoals Baha het uitdrukte.»

HUMO De groepspot bedraagt dit jaar een slordige 27.000 euro, geen bijster hoog bedrag. Ben je tevreden?

Pieter «Zeer! Het klint zot, maar hoe meer geld er uit de pot verdween, hoe blijer ik was. En er verdween véél geld (grijnst). Er waren afleveringen waarin er geen cent verdiend werd: zálige momenten! Ik moest toen zo’n beetje de zielepoot spelen en mijn hoofd laten hangen, maar binnenin was ik zielsgelukkig (lacht).»

HUMO Had je het soms moeilijk met al dat bedrog?

Pieter «Soms. Ik kwam bijvoorbeeld heel goed overeen met Jeffrey, en in de proef met de koffertjes in de luchthaven – die zijn lot bezegelde – was het heel moeilijk om mijn emoties uit te schakelen en mijn opdracht tot een goed einde te brengen. Misschien dat ik het toen niet helemaal top heb gespeeld. Maar ja: als je wil dat alles perfect verloopt, dan moet je een robot inschakelen als mol, geen mens.»

HUMO Op welke proef ben je het fierst?

Pieter «Op de Mexican standoff. Dat was een psychologisch spel, zoals de koffertjes. Aanvankelijk was iedereen stil, en ik heb van de gelegenheid gebruikgemaakt om wantrouwen te scheppen. Extra spannend was het feit dat ik zelf niet wist wie voor pasvragen, en wie voor geld had gekozen. Maar het is perfect gelukt: iedereen werd afgeschoten, behalve ik. Een droomscenario.»

HUMO Nog knap: in ‘Café De Mol’ werd elke week een poll afgenomen over wie in de ogen van het publiek het meest verdacht was. Jij kreeg week na week de minste stemmen.

Pieter (glundert) «Goed, hè? Telkens een inwendig vreugdedansje gedaan.»

HUMO Ik voel een zekere fierheid over je prestatie als mol.

Pieter «Toch wel, ja. Maar vanbinnen hé: ik mocht het nooit laten zien.»

HUMO Ik hoop dat je het me niet kwalijk neemt, maar priesters hebben in Vlaanderen een duffe reputatie. Was jouw deelname een poging om daar iets aan te doen?

Pieter «Nee, ik heb nooit de behoefte gehad om een rolmodel voor de moderne Kerk te worden. Maar draai of keer het hoe je wil: een programma als dit heeft een bereik dat de Kerk vandaag niet meer heeft. Als je dan op een hedendaagse manier kan overkomen, dan is dat een troef – maar meer ook niet. De reacties die ik heb gehad van de Kerk en van collega-priesters zijn trouwens unaniem enorm positief: zij zeggen dat ik goed overkom (lacht).»

HUMO Mogen priesters eigenlijk liegen?

Pieter «Natuurlijk mogen zij liegen! Zij zijn ook maar mensen.»

HUMO En vloeken als ketters?

Pieter (lacht) «Ik schrok soms wel als ik mezelf bezig hoorde. Ik dacht altijd dat ik niet veel vloekte. Maar ik blijf erbij: ik wil jou ook weleens pakweg op 50 meter hoogte boven een waterval zien hangen, op het punt om naar beneden te storten: benieuwd wat er dan allemaal uit je mond komt. Ik daag iedereen uit! (grijnst)»

HUMO Ga je nu weer gewoon aan de slag?

Pieter «Natuurlijk. Mijn volgende mis is binnen twee weken, mijn volgende les – ik geef godsdienst en geschiedenis – dinsdag al. De examens komen eraan en tegenwoordig gaat het eerste kwartier onafgebroken over ‘De mol’. Misschien dat ik er na vandaag zelfs een heel lesuur aan zal moeten wijden (lacht). Maar daarna? Back to business.»

