Erotische cultclassics: 'Room in Rome' (Julio Medem, 2010)

Op zaterdag 19 mei viert de LGBT-gemeenschap feest in de straten van Brussel. Als voorspel op de Belgian Pride onderwerpt Humo’s filmjournalist Erik Stockman zich deze week aan drie erotische holebiclassics. Vandaag: ‘Boys in the Sand’ van Wakefield Poole. Licht, camera, pinkstervuur!

Een zomernacht in Rome. De straatlantaarns werpen een geelbleke lichtglans op de oeroude straatstenen van de Via Dei Coronari. In de donkerte weerklinken de stemmen van twee jonge vrouwen. ‘Dit is mijn hotel,’ zegt de eerste vrouw. ‘Laten we nog eentje drinken.’ De tweede vrouw stribbelt tegen: ‘Ik ben nog nooit met een vrouw op een kamer geweest.’

De eerste vrouw neemt haar hand vast en trekt haar voorzichtig mee: ‘Het is alleen maar een kamer in Rome.’ En zo, met een beslistheid waar niets tegen valt in te brengen, troont Alba (Elena Anaya) Natacha (Natasha Yarovenko) mee naar haar stek, een schemerige hotelkamer waar door de openstaande balkondeuren niets anders naar binnen komt dan de zwoele zomerlucht en het mysterieuze geluid van een hijskoord die tegen de paal van een vlaggenmast tikt.

En op het moment dat wij, de kijkers, ons samen met die twee vrouwen terugtrekken in die ruimte, krijg je op de één of de andere manier het gevoel dat er iets moois is begonnen; iets intiems; iets sensueels; iets goeds. Alba schenkt wijn, maar Natacha, die morgenochtend terug naar Moskou vliegt, aarzelt nog; zij zit nog in die o zo herkenbare zone tussen onwennigheid en verlangen. ‘Ik ben geen...’ stamelt ze, en in gedachten maken we haar zin af: ‘Geen lesbienne’. ‘Je bent geen wát?’ zo onderbreekt Alba haar. ‘Ik ben een vrouw, jij bent een vrouw, we hebben elkaar leren kennen in een bar en we voelen ons aangetrokken tot elkaar.’

Een vrouw die weet wat ze wil! ‘Room in Rome’ van regisseur Julio Medem (van ‘Lucía y el sexo’-faam) is het relaas van hun onenightstand. En de camera laat het minnevuur hoog oplaaien: we krijgen closeups van tongpunten die zich tegen lippen drukken, van vingers die tussen benen glijden, en van een hand die op het moment suprême met een luide boenk! steun zoekt tegen het houten hoofdeinde van het bed.

Natacha, die blijft volhouden dat ze niet écht voor de meisjes is, blijft evenwel een beetje op haar honger zitten; zij wil liever iets ín zich voelen. Wanneer ze, bij gebrek aan vibrator, het voorstel oppert om iets te doen met het flesje rode wijn uit de minibar, reageert Alba eerder koeltjes: ‘Hm. Ik hou niet van de gedachte dat er iets mannelijks tussen ons komt.’ Het haantje in ons wilde ‘Moar allééééz!’ naar het scherm roepen, maar we konden hem het zwijgen opleggen.

Maar let op: hoewel Alba en Natacha bijna de hele nacht naakt zijn, en hoewel de camera langs hun lijven glijdt zoals een spons over glas, is ‘Room in Rome’ (ook te vinden onder de Spaanse titel ‘Habitación en Roma’) veel méér dan een softcoreflick. Het is pas nadat Alba en Natacha hun jurkjes van zich af hebben geworpen, dat ze ook hun hart en hun ziel voor elkaar beginnen open te stellen.

Als twee naakte Scheherazades beginnen ze zich te verliezen in verhalen, bekentenissen, in kleine leugentjes en bikkelharde waarheden. En gaandeweg groeit het gevoel dat dit weleens méér zou kunnen zijn dan een onenightstand; dat dit weleens de nacht van hun leven zou kunnen zijn. Alba en Natacha voeren prachtige gesprekken, maar Medem vat ook heel mooi de momenten dat er even níets hoeft te worden gezegd; wanneer de dialoog weer even moet wijken voor hitsigheid.

En ook al blijven we voortdurend tussen de vier muren van de hotelkamer, op geen enkel moment riekt ‘Room in Rome’ naar verfilmd theater. Het is mooi om te zien hoe Medem zijn camera met een soort tactiel bewustzijn door de kamer laat zweven. We voelen de fluweligheid van de lakens, we horen hun adembewegingen, we ruiken hun zweet en ervaren de dierlijke warmte die in de kamer hangt. En de Russin heeft een kont zo hard als steen, zoals blijkt wanneer Alba haar een klets op de billen geeft.

De prachtige interactie tussen de twee actrices en de fraaie soundtrack versterken het gevoel dat je je samen met die twee vrouwen in een soort bubbel bevindt, veilig afgesloten van de rest van het universum. Maar tegen de dageraad doemt er iets afschuwelijks op; namelijk het langzaam insluipende besef dat het onherroepelijke afscheid nabij is... Terwijl de aftiteling loopt zal u even met de ogen moeten knipperen; alsof je wakker wordt uit een droom.

En het zal een beetje pijn doen om te moeten beseffen dat u zich niet langer in een kamer in Rome bevindt, maar terug in uw eigen woonkamer in Hasselt of Antwerpen of Zwevezele of waar u ook woont. ‘Room in Rome’ geeft u veel méér dan een flinke portie blote billen en borsten; ‘Room in Rome’ schenkt u magie.