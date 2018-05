Drie weken geleden verscheen 'Avengers: Infinity War' in de zalen en sindsdien werd het ene na het andere bioscooprecord verbroken. Miljoenen bioscoopbezoekers zagen hoe het buitensporige superheldenensemble de strijd aanging met slechterik Thanos. En miljoenen bezoekbezoekers vonden zichzelf na afloop terug in een bioscoopstoel met een hoofd vol vragen. Want dat einde, wat was dat nu? Tijd voor een presentatie.