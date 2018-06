Lie en Nico uit 'Ex on the Beach': 'Privacy is er onbestaand'

De storm op ‘Temptation Island’ is weer gaan liggen, maar niet veel verder is er nog een bende baldadige vrijgezellen aangespoeld. In 'Ex on the Beach' worden ze drie weken lang gefilmd terwijl ze zich lazarus zuipen en lichaamssappen uitwisselen. Genoeg materiaal voor een psychologische analyse, maar dat laten we aan de experts over. Lie en Nico willen ons wel een blik in het hoofd van de gemiddelde ‘Ex on the Beach’-deelnemer gunnen.

HUMO Wáárom doen jullie in godsnaam mee aan ‘Ex on the Beach’?

Nico «De gratis reis, de dingen die je gaat meemaken… Oké, er is wel een camera, maar voor de rest is het puur genieten.»

Lie «Ik heb twee jaar in Californië gewoond, en toen ik terug naar België kwam, kende ik hier eigenlijk niet meer zo heel veel mensen. Het leek me leuk om op die manier anderen te leren kennen. En ik wilde altijd al naar Thailand gaan, dus dat kwam mooi uit.»

HUMO Waarom hebben de makers van ‘Ex on the Beach’ jullie gekozen?

Lie «Ik denk dat ze er graag een getatoeëerd meisje bij hadden. Dat is een heel opvallende look die reacties uitlokt.»

Nico «En ik heb vrij veel exen, dan ben je haast vanzelf een geschikte kandidaat voor een programma als ‘Ex on the Beach’.»

HUMO Zijn er op het eiland dingen niet gefilmd?

Lie «Niet dat ik het me kan herinneren. Er hangen sowieso overal camera’s, hè. Privacy is er echt onbestaand.»

Nico «Er gebeurt zoveel dat ze niet alles laten zien, maar de belangrijkste dingen zijn allemaal in beeld gekomen. Alles is gefilmd, je kon je daar niet verstoppen.»

HUMO Hoe is het om jezelf achteraf bezig te zien?

Nico «Het is heel raar om jezelf voor de eerste keer op tv te zien, als je weet dat er zoveel mensen kijken. Je beseft dat eerst niet als je aan het kijken bent - het is een heel moeilijk te beschrijven gevoel.»

Lie «Het is ook best raar om je eigen stem te horen. Ik heb dat al als ik zelf een filmpje maak en mijn stem hoor.»

HUMO En dan heb je de reacties nadien.

Lie «Tot nu toe zijn die allemaal superpositief.»

Nico «Echt negatieve commentaar heb ik nog niet gekregen. Mijn omgeving is ook heel positief, maar ik heb me dan ook niet anders voorgedaan dan dat ik in werkelijkheid ben.»

HUMO Wat is voor jullie het meest memorabele moment?

Nico «Voor mij is dat dag één. Je kijkt er zo lang naar uit en je zit zo lang in spanning, en dan kom je daar aan. Er gebeurt die dag zóveel. Je komt opeens in een heel andere wereld.»

Lie «Ik heb een superleuke tijd beleefd met superleuke mensen die ik nu mijn vrienden kan noemen.»

HUMO ‘Ex on the Beach’ windt er geen doekjes om: er moet en zal seks zijn. Krijgen jullie beloningen als je iets doet met een ander, of zijn jullie van nature zo open?

Nico «Ze kiezen ons op basis van gesprekken, en dan letten ze erop hoe open je bent. Of je alles laat zien, bij wijze van spreken. Je kent het doel van het programma ook, hè, je moet iets doen om in de spotlight te komen. Maar beloningen, die zijn er niet.»

Lie «Het is reality-tv, hè. Als je met iemand kust op een date, dan krijg je daar ook geen extra punten voor in het echte leven. Bij ons was er alleen altijd een camera bij»