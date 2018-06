Humo filmtip: Charlie's Country

Twee keer per maand tipt Humo een film uit de catalogus van Cinemien, een onafhankelijke distributeur van kwaliteitsfilms. Vandaag: een realistisch relaas over Aboriginals en cultuurverlies in Charlie's Country .

Charlie woont in een afgelegen Aboriginalgemeenschap in het noorden van Australië, waar zijn traditionele levenswijze in gevaar komt. De regering wordt steeds strenger in haar controles en Charlie raakt zichzelf kwijt tussen de twee culturen. Steeds vaker botst hij met de politie en wanneer zijn geweer, zijn splinternieuwe, handgemaakte speer én de jeep van zijn beste vriend geconfisceerd worden, is de maat vol. De Aboriginal trekt in zijn eentje de wildernis in om er te gaan leven op de oude manier, maar het leven is veranderd sinds de tijd van zijn voorouders. Charlie wordt ernstig ziek opgenomen in het ziekenhuis en leert daar een groep dakloze Aboriginals kennen. Een aangrijpend verhaal over tradities, aanpassing en wijsheid.

'Charlie's Country' is een realistisch relaas over de Aboriginalgemeenschap, verteld met compassie en gevoel voor humor. Hoofdrolspeler David Gulpilil speelt de rol met verve en dat is gemakkelijk te verklaren: hij is zelf de bekendste Aboriginalacteur van Australië, met bijvoorbeeld een rol in 'Crocodile Dundee'. Voor zijn rol in 'Charlie's Country' won hij de prijs voor Beste Acteur op het Filmfestival van Cannes.

Lees ook de recensie van onze filmcriticus: "Dit is geen actieprent - Captain America komt niet aanflitsen om de Aboriginals te beschermen tegen Ultron - maar een mooi ademende, fraai gefotografeerde film met een rustige, elegische flow."