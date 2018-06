De zes beste 'Black Mirror'-afleveringen voor zowel beginners als liefhebbers

Netflix bevestigde in maart al dat er een nieuw seizoen komt van de sciencefictionserie ‘Black Mirror’, maar verder blijft het stil. Voor seizoen 5 er is, heeft u dus nog genoeg tijd om de eerste vier delen te bekijken. Of te herbekijken, voor de gevorderde bingewatcher. Maar hoe begint u daar het beste aan?

De eerste vier seizoenen van ‘Black Mirror’ tellen in totaal 19 afleveringen. Voor u zich opmaakt om de serie in één ruk uit te kijken: de afleveringen vertellen elk een compleet ander, meestal dystopisch, verhaal zonder dat ze onderling samenhangen. Ook de cast is in elke aflevering helemaal nieuw. Voor een optimale ervaring selecteerden we zes afleveringen die u onderdompelen in de wondere wereld van ‘Black Mirror’.

1. The Entire History of You (seizoen 1, aflevering 3)

De perfecte ijsbreker. Het scenario toont wat u van de hele serie mag verwachten: realistische scifi-technologieën en een zeer sterke opbouw. De aflevering stamt nog uit het tijdperk vóór Netflix en dat merkt u aan de eenvoudige omgevingen en kostuums, een charme die de serie gaandeweg verloren heeft.

2. The National Anthem (seizoen 1, aflevering 1)

De eerste aflevering van de serie én de reden waarom veel mensen afhaken, omdat ze zo controversieel is. In deze aflevering staat voor één keer niet de technologie centraal, wel een weerzinwekkend psychologisch schouwspel over de macht van de media.

3. Hang The DJ (seizoen 4, aflevering 4)

In een wereld vol datingapps kan ‘Hang The DJ’ niet ontbreken. ‘Black Mirror’ stelt zijn versie van Tinder voor, waarin mensen verplicht een bepaalde tijd met elkaar moeten doorbrengen. Hét bewijs dat de serie niet enkel drijft op een thrillergevoel, maar ook de romantische toer kan opgaan.

4. USS Callister (seizoen 4, aflevering 1)

We beloofden u scifi, dus keiharde scifi zal u krijgen. De makers van ‘Black Mirror’ wilden twee dingen: een aflevering die zich in de ruimte afspeelt, en een op macht beluste figuur. Het resultaat is een hedendaagse aflevering van ‘Star Trek’ die het seksisme in de serie door de mangel haalt.

5. San Junipero (seizoen 3, aflevering 4)

‘San Junipero’ is een eigen leven gaan leiden. Het verhaal over twee lesbiennes die elkaar vinden in een virtuele wereld is gewikkeld in een prachtige stijl uit de jaren 80. De aflevering is zijn Emmy’s meer dan waard, en biedt met zijn positieve toon een perfect tegenwicht voor onze laatste tip, ‘Shut up and Dance’.

6. Shut up and Dance (seizoen 3, aflevering 3)

Er is een reden waarom ‘Shut up and Dance’ als laatste staat, want dit is wellicht de duisterste aflevering van alle ‘Black Mirror’-episodes. Hackers laten hun slachtoffers opdrachten uitvoeren, en tiener Kenny moet een bank overvallen nadat hij internetporno keek. Een einde waarvan u het benauwd krijgt.