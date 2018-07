'Is dit nu om te lachen of om te huilen?' Björn Soenens over 'Who Is America?', het nieuwe geesteskind van Sacha Baron Cohen.

Voor de reeks bedacht Baron Cohen een hoop nieuwe alter ego’s, die nu zelfs hun eigen Twitteraccount hebben. Hij kruipt in de huid van onder meer de rechtse Billy Wayne Ruddick Jr., die dweept met complottheorieën, Dr. Nira Cain-N’Degeocello, die zich er de hele tijd voor verontschuldigt een blanke cisgender-man te zijn en Erran Morad, een antiterreurexpert. Die laatste heeft tot nog toe het meeste stof doen opwaaien, door verschillende Amerikaanse politici vuurwapens voor kleuters te laten promoten en de republikeinse Jason Spencer zo ver te krijgen zijn blote kont in primetime te laten zien om aanhangers van IS af te schrikken.

Nog voor de eerste aflevering te zien was, stond het internet al bol van de negatieve commentaren van in de maling genomen politici, onder wie Sarah Palin, de voormalige gouverneur van Alaska, die absoluut niet opgezet was met Baron Cohens werkwijze. Betere publiciteit kon het programma zich niet wensen. De vraag is maar of de reeks nog een impact kan hebben nu politici maar ‘fake news’ hoeven te schreeuwen en daarmee de kous af is. Wij vroegen Amerikacorrespondent Björn Soenens of de reeks in het huidige politieke klimaat nog iets teweeg kan brengen.

HUMO Wat vindt u van 'Who Is America?'?

Björn Soenens: «De reeks is als een stomp in de maag. In het tijdperk van fake news komt Baron Cohen terug met het fake interview. Het is een scherpe manier om het extremisme in het hedendaagse Amerika bloot te leggen. De reeks snijdt diep, ook al is het zogezegd humor. In deze gepolariseerde tijd vindt de man een goudader voor maatschappijkritiek. »

HUMO Voor u is de reeks geslaagd?

Soenens: «Zeker, met glans. Maar ze is ook pijnlijk om te zien en soms zelfs angstaanjagend. Vooral wanneer Baron Cohen als Erran Morad, de Israëlische terreurbestrijder, voormalig vice-president Dick Cheney interviewt. Hij vraagt: «Did you want to get rid of George (Bush) and see more Dick?» waarop Cheney met zijn mond vol tanden staat. Baron Cohen lokt mensen in de val, maar het blijft angstwekkend hoe ver sommigen willen gaan als er een camera in de buurt is...»

HUMO Denkt u dat de reeks nog een impact kan hebben, nu veel politici geen remmingen meer lijken te hebben en zelf voortdurend controversiële uitspraken doen?

Soenens: «‘Who Is America?’ heeft zeker een grote impact. Meer dan gewoon grappig is het vooral alarmerend actueel. Als hij de rol speelt van Dr. Nira Cain-N’Degeocello - een zelfhatende blanke man - tijdens een volksvergadering ergens in Arizona, wordt de sfeer al snel grimmig wanneer hij voorstelt om 385 miljoen te investeren in een moskee. Het racisme ettert er meteen en zonder omwegen uit bij sommige toehoorders. Eén man geeft grif toe dat hij racistisch is tegenover moslims, en voegt eraan toe dat de moskee er het best zou uitzien als hij in de fik wordt gestoken. Het is straffe ontmasker-tv waarin Baron Cohen zowel democraten als republikeinen te kakken probeert te zetten. Na twee afleveringen lukt dat voorlopig het best met republikeinen. »

HUMO Wat is volgens u het belang van satire in deze tijden?

Soenens: «Satire is meer dan ooit relevant. Een samenleving zonder humor is een dode samenleving en een zonder satire een starre dictatuur. Wat de journalistiek soms minder kan, kan satire vaak veel scherper, door de waarheid via een omweg te benaderen. Tegelijkertijd is satire een wapen tegen extremisme en verzuring. ‘Who Is America?’ houdt je wakker met de vraag: ‘Is dit nu om te lachen of om te huilen?»

‘Who Is America?’ is vanaf september te zien op Canvas en VRT NU.