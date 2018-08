Humo's ijzingwekkende filmlijst om de hitte te doorstaan

LET THE RIGHT ONE IN (2008)

Van: Tomas Alfredson

Met: Kåre Hedebrant en Lina Leandersson

Setting: ergens in de jaren 80 in Blackeberg, een buitenwijk van Stockholm, vindt de gepeste Oskar een vriend in het vampiermeisje Eli.

Waarom u hier koude rillingen van krijgt: als het besneeuwde landschap en de donkere, grimmige sfeer u nog niet doen bibberen, dan wel het hoofdpersonage Eli. Ze doet alles voor Oskar en lijkt een lief en zorgzaam kind, maar tegelijkertijd schuilt er een bloeddorstige moordenaar in haar.

Het ijzingwekkendste moment: de zwembadscène aan het eind van de film. Alfredson heeft geen tonnen bloed nodig om u op het puntje van uw stoel te krijgen.

WIND RIVER (2017)

Van: Taylor Sheridan

Met: Jeremy Renner en Elizabeth Olsen

Setting: in het indianenreservaat Wind River in Wyoming wordt in de winter een jonge vrouw dood teruggevonden. FBI-agent Jane uit Las Vegas – die nog nooit zoveel sneeuw heeft gezien – mag het gaan oplossen.

Waarom u hier koude rillingen van krijgt: als de setting nog niet genoeg is, wordt u zeker meegesleept door het verontrustende moordverhaal, zeker als u weet dat de film op waargebeurde feiten is gebaseerd.

Het ijzingwekkendste moment: een hele waslijst. De openingsscène is er al één, als we het slachtoffer van dienst op haar blote voeten over de besneeuwde vlakte voor haar leven zien rennen. Die scène wordt nog tien keer zo erg als we uiteindelijk te weten komen op welke manier de vrouw aan haar einde gekomen is. Dan is er nog de scène waarin Renner en de moordenaar oog in oog komen te staan.

EVEREST (2015)

Van: Baltasar Kormákur

Met: Jason Clarke, Josh Brolin, Robin Wright, Emily Watson, Keira Knightley, Sam Worthington, Jake Gyllenhaal en John Hawkes

Setting: zoals de titel al doet vermoeden, volgen we alpinisten die de top van Mount Everest willen bereiken tijdens een zware storm.

Waarom u hier koude rillingen van krijgt: wij door de combinatie van de koude, de hoogtes en de gevaarlijke manoeuvres die de klimmers moeten uithalen. Daarnaast is de film gebaseerd op het waargebeurde verhaal van alpinist Beck Weathers (Josh Brolin in de film), die de tocht als één van de weinigen heeft overleefd.

Het ijzingwekkendste moment: voor wie hoogtevrees heeft, is dat ongetwijfeld het moment waarop de klimmers over een smalle ijzeren ladder moeten om over een gapende kloof te raken. Daarnaast ziet u gaandeweg de groep klimmers uitdunnen, waarbij de ene al gruwelijker aan zijn eind komt dan de andere.

SNOWPIERCER (2013)

Van: Bong Joon-Ho

Met: Chris Evans, Kang-ho Song, Go Ah-sung, Jamie Bell, Alison Pill, John Hurt, Tilda Swinton, Octavia Spencer en Ed Harris

Setting: we schrijven 2031. In een mislukte poging de opwarming van de aarde tegen te gaan heeft de mensheid een nieuwe ijstijd gecreëerd. De weinige overlevenden zitten in een trein die rondjes rond de aarde rijdt, waar een klassensysteem heerst.

Waarom u hier koude rillingen van krijgt: wat de temperatuur betreft zit het wel snor, het zijn vooral de harteloze mensen uit de bovenklasse met hun vreselijke lijfstraffen die ons de bibber bezorgen.

Het ijzingwekkendste moment: opnieuw meer dan genoeg om uit te kiezen, maar voor ons is het toch de manier waarop hoofdpersonage Chris Evans vertelt hoe ze aanvankelijk overleefden in de achterste wagons. Al moet ook de straf die een van de bewoners in de achterste wagon krijgt niet onderdoen.

THE GREY (2011)

Van: Joe Carnahan

Met: Liam Neeson, Frank Grillo, Dermot Mulroney, Dallas Roberts, Joe Anderson, Nonso Anozie en James Badge Dale

Setting: nadat hun vliegtuig is neergestort boven Alaska, probeert een groep mannen niet alleen de koude, maar ook een roedel hongerige wolven te overleven.

Waarom u hier koude rillingen van krijgt: we zullen het nog eens herhalen: de groep wordt achternagezeten door een roedel hongerige wolven. Probeer daar maar aan te ontkomen als je gestrand bent op een onherbergzame sneeuwvlakte.

Het ijzingwekkendste moment: wanneer één van de overlevenden uit een boom valt, nauwelijks nog kan stappen en dan voor de groep beslist wat er met hem moet gebeuren.