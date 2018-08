Stuntcoördinator Olivier Bisback over het stuntwerk in 'Mission Impossible': 'Die gebroken enkel had vermeden kunnen worden'

‘Mission Impossible: Fallout’ speelt nog geen twee weken in de zalen en heeft al meerdere records verbroken aan de box office. De opnames liepen echter niet van een leien dakje en moesten even stilgelegd worden. Hoofdrolspeler Tom Cruise staat erom bekend zoveel mogelijk zelf te willen doen, maar hij brak zijn enkel bij één van de stunts. Producent Paramount Pictures verspreidde in januari filmpjes van de mislukte sprong en die gingen in geen tijd het internet rond.

'Groentjes willen direct in Hollywoodfilms opdraven, maar zo werkt het niet'

Maar moeten acteurs wel koste wat het kost hun stunts zelf willen doen, of laten ze die beter over aan professionals? Wij gingen te rade bij Olivier Bisback (44), Belgiës bekendste stuntman en tevens stunt- en gevechtscoördinator.

Olivier Bisback «Ik ben al vijfentwintig jaar stunt- en gevechtscoördinator en ik probeer altijd de acteurs zoveel mogelijk zelf te laten doen. Als je met stuntdoubles werkt, ben je veel beperkter in je mogelijkheden omdat de kijker niet mag zien dat het de acteur zelf niet is. Bij een stunt heb je de aanzet, wanneer de actie begint, die speelt de acteur zelf. Daarna heb je de landing, het einde van de stunt, maar al wat daartussenin ligt, dat is voor de stuntman. Dat zal zelfs Tom Cruise niet doen, hoewel die erom bekendstaat zoveel mogelijk zelf op zich te willen nemen. Het is wat absurd omdat je de acteur tijdens die wide shots toch niet herkent. Maar zelf vind ik het enorm cool als acteurs het eerste en laatste deel van de stunt zelf doen.»

HUMO Hebt u gezien hoe Tom Cruise zijn enkel brak op de set van ‘Mission Impossible: Fallout’?

Bisback «Ja, en volgens mij had dat ongeluk vermeden kunnen worden. Een sprong van het ene dak naar het andere is elke keer anders en dat was waarschijnlijk erg goed gerepeteerd, maar volgens mij heeft hij zich niet 100 procent afgezet. Ik ben er zeker van dat het tijdens de rehearsals allemaal perfect verlopen is, want er zijn altijd stuntcoördinators aanwezig die bepalen of de acteur de stunt aankan. Je kon op de beelden ook zien dat Cruise er zelf enorm mee verveeld zat, maar het heeft wel goede reclame voor de film opgeleverd.»

HUMO Tom Cruise is nu 56 jaar. Staat er een leeftijd op stunts uitvoeren?

Bisback «Toen ik begon met stuntwerk, dacht ik dat tot mijn 32ste te kunnen doen. Toen ik 32 werd, dacht ik: ik kan zeker door tot mijn 40ste, zoals de topvoetballers. De meesten gaan door tot 35, 36 jaar, maar je hebt hier en daar een keeper van 40. Ik word in september 45, dus die doelstelling heb ik ook gehaald. Daarna moest ik denken aan Jean-Claude Van Damme, met wie ik in het verleden veel heb samengewerkt toen hij al een vijftiger was. Als hij dat kan, kan ik ook tot mijn 50ste blijven stunten, hoop ik (lacht). Dan is er nog Sylvester Stallone en wat die allemaal nog doet als zeventiger, is echt ongelofelijk. Staat er wel een leeftijd op? Als je je goed verzorgt, moet je toch zeker kunnen meedraaien tot je 50ste.»

HUMO Dat hangt waarschijnlijk ook af van persoon tot persoon?

Bisback «Ja, maar als je jezelf in conditie houdt, zoals Tom Cruise, je de juiste begeleiding krijgt en goede genen hebt, denk ik dat je toch moet kunnen presteren tot je 45 of 50 bent. Ik ben nu bijna 45 en ik doe nog altijd dezelfde stunts als twintig jaar geleden.»

HUMO En het gaat nog altijd even vlot?

Bisback «Ja, het enige verschil is dat ik meer recuperatietijd nodig heb. Als ik vroeger een zware dag achter de rug had, kon ik een paar uurtjes slapen en stond ik er weer. Nu voel ik echt dat ik mijn nachtrust moet respecteren. Als je jonger bent, doe je ook meer zotte dingen, maar met de jaren word je slimmer. Die wijsheid zorgt ervoor dat je langer meegaat.»

HUMO U stunt niet alleen zelf, maar leert ook andere mensen stunten. Wat zijn de meest voorkomende fouten bij beginnelingen?

Bisback «Dat ze overmoedig zijn. Ik heb ondertussen meer dan 250 groentjes gecoördineerd, ik weet wat er fout kan gaan en hoe alles veilig verloopt. Als je jong bent, heb je die ervaring niet en ben je meer onbezonnen, terwijl een stuntman vooral in het achterhoofd moet houden dat hij de volgende dag ook nog kan werken. Je moet flink trainen, maar goed uitrusten is even belangrijk. Veel beginners bezeren zich en vallen dan toch nog een keer. Ik heb ook ooit gesprongen met een gebroken hiel, maar dat is niet verantwoord.

»Een ander probleem is dat jongeren geen geduld meer hebben. Ik ben naar de stuntschool gegaan, ik ben heel rustig begonnen en heb een heel parcours afgelegd. Eerst televisie, dan films, dan internationale films. Maar nu willen beginners direct in Hollywoodfilms meespelen. Zo werkt het niet. Ook zijn ze niet voorbereid op het reilen en zeilen in de filmbusiness. Het zijn heel lange dagen, je bent vaak weg van huis, er zijn nachtopnames, soms kan je een dag niet slapen… De jeugd is meer verwend en ziet ons als het ancien régime, maar wij kunnen beter met die levensstijl om.»