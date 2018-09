Het nieuwe 'Thuis-seizoen', een vooruitblik! Wie overleeft, wie sterft en wie komt uit de kast?

Drie maanden lang hebben we het zonder moeten doen. Het was hard en hels. Uren leken dagen, dagen leken weken en weken leken maanden. Bijna had ons tere hart het begeven onder de spanning en het niet-weten. Het gemis was groot. De leegte diep. Maar nu is er eindelijk – EINDELIJK! – licht aan het einde van de tunnel. Want, jawel, lieve vrienden, waarde soapfanaten, dra verschijnt 'Thuis', ook wel gekend als Vlaanderens favoriete soap, de nouveau op uw beeldbuis. Hoezee alsmede hoera!

Aan de vooravond van dat heugelijk herbegin staan we even stil bij hoe het zo’n drie maanden geleden allemaal abrupt op zijn einde kwam in een vurige – zowel op vlak van brandende auto’s als op vlak van ontluikende holebiliefde – seizoensfinale. Na afloop bleef menig 'Thuis'-kijker achter met nog meniger vragen. Daarom alvast: een voorbeschouwing van wat u verwachten kan in het 24e seizoen van 'Thuis'!

Komt Mayra levend uit de brandende auto? Mét of zonder kleine Zoë? Mét of zonder hulp van Waldek?

Als we het betere dagblad mogen geloven, is het antwoord op de vraag of Mayra het auto-ongeluk overleeft simpel: neen. Eerder dit jaar werd er op verschillende plaatsen namelijk ‘exclusief’ uit de doeken gedaan dat Mayra – gespeeld door Muriel Bats – de serie zou verlaten. Maar! 'Thuis' zou 'Thuis' niet zijn, moest Mayra gewoon het leven laten, want: saai! Zoals u misschien nog wel weet, is Waldek boos op Mayra. Eerst dacht hij namelijk niet de biologische vader van Zoë te zijn, omdat Mayra op een ander had gezeten. Toen ontdekte hij niet de biologische vader van Zoë te zijn, omdat die malle Mayra van baby-wissel had gedaan in het ziekenhuis.

Omdat karma een bitch is – hij had Rosa maar niet in de steek moeten laten – heeft Waldek dus voor de tweede maal met een gestoorde geliefde te maken. Dit alles doet hem dan ook denken aan zijn vorige halfgare vlam: Julia! Met haar hulp ontneemt hij Mayra het leven, waarop Polanski en Djoelia samen verdwijnen met de noorderzon om ooit nog eens terug te keren wanneer de verhaallijn slaapverwekkend saai dreigt te worden.

En de kleine Zoë, vraagt u zich af? Die laat het leven wel in de brandende auto. In de filmwereld is namelijk algemeen geweten dat werken met baby’s gewoon vet kut is. En nu er ook nog een mini-Adil onderweg blijkt te zijn, is één baby minder alvast één zorg minder! Hoera!

Overleeft Leo de agressieve dreun van Stan? En wat met Stan die wegvluchtte op zijn scooter – zonder rijbewijs, nota bene!

Volgens dezelfde logica zou Leo eigenlijk ook dood moeten gaan. Seniele bejaarden zijn namelijk even onhandelbaar als baby’s op filmsets. Maar goed, aangezien 'Thuis' ‘Game of Thrones’ niet is, kan niet iedereen de hele tijd doodgaan natuurlijk. Bovendien staat het ziekenhuisdecor sinds de dood van Mayra daar ook maar niets te doen, wat best sneu is, aangezien er een fortuin aan belastinggeld in geïnvesteerd is.

Leo ligt dus zeker 80 afleveringen lang in het ziekenhuis, gaat een paar keer bijna dood en herstelt dan uiteindelijk op magische wijze helemaal alsof er nooit iets gebeurd is, want zo gaat dat in soapserieland. Na die emotionele periode beseft Marianne dat Leo de man van haar leven is, waarop ze hem vraagt/dwingt – het blijft Marianne – om haar ten huwelijk te vragen. Met de eerste zeven aanzoeken is Marianne uiteraard – het blijft Marianne - niet tevreden. Wanneer Leo uiteindelijk écht alles uit de kast haalt - behalve Kobe dan misschien – gaat Marianne toch overstag en volgt er een heugelijk huwelijksfeest, waarop voor een keer eens niemand (zelf)moord of overspel pleegt.

En Stan, vraagt u zich af? Die kwam tot inkeer en nam prompt zijn intrek in het boeddhistische Jonangklooster in Tibet om te boeten voor zijn zonden. En aangezien het boeddhisme in België vooralsnog een minderheidsreligie is, kwam Stans bekering de diversiteitsquota van de VRT trouwens ook meteen ten goede. Hoera!

Was de kus tussen Peter en Kobe een zatte zonde of is er meer aan de hand? En wat zal Brittanieke doen met het beeldmateriaal van die kus?

Zo komen we van de ene minderheidsgroep bij de andere minderheidsgroep terecht. Met het vertrek van Jessica, de transitie van Franky naar Kaat en nu ook met de dood van Mayra, is de holebigemeenschap in 'Thuis' met maar liefst 75% afgenomen tegenover vorig seizoen. Statistisch gezien zou een coming-out van Kobe én Peter dus erg welgekomen zijn. En verhaallijntechnisch eigenlijk ook, want met een dode Mayra en een gelukkige Marianne wordt het anders maar een saaie boel.

Maar wat dan met Femke? Er zijn in 'Thuis' al zoveel gebroken gezinnen dat nóg een pijnlijke scheiding eveneens een saaie boel wordt. De oplossing? Een menage à trois! Op die manier is meteen ook de toekomst van Kobe – gespeeld door Sid Van Oerle - in 'Thuis' verzekerd. Sid staat er namelijk om bekend een artistieke jongen te zijn en zijn rol in een lief- en leedserie als 'Thuis' deed dat imago oneer aan. Nu er dit seizoen wat peper in zijn gat gestoken wordt, is dat euvel ook van de baan.

En Britannieke, vraagt u zich af? Die post het boskusfilmpje op Instagram, waardoor ze zoveel nieuwe volgers bijkrijgt dat haar carrière als vlogster/influencer meteen gelanceerd is. Hoera!