De bootroof ontrafeld

Gert Verhulst en zijn aanhangsel James Cooke kunnen opgelucht ademhalen, hun boot is terecht. Oef. Even leek het alsof Antwerpen het zonder praatzieke parvenu’s zou moeten stellen.

De confidenties aan het Willemdok doen met weemoed terugverlangen naar ‘Met Jambers onder zeil’. Daarin was je als gast destijds ook dagenlang overgeleverd aan een grijzende tv-figuur die zich beroepshalve ophield in kringen waar een pratende hond de normaalste zaak van de wereld was, maar had je met een jonge Pascale Naessens aan boord tenminste nog iets om naar te kijken. Dat oeverloze gezeik over bloemkolen en aubergines nam je er dan maar bij.

Bij ‘Gert Late Night’ sta je na twintig minuten in het gezelschap van James Cooke over de reling gebogen naar het water te staren, betreurend dat je Roger De Vlaeminck of Pommeline of Bob Savenberg of eender wie zich die week ter kielhaling van de geest had aangediend, niet hebt gevraagd om je aan het anker vast te binden.

Menig amateurspeurder brak zich het hoofd over de bootroof. Verdachten te over. Je bereikt de hoogste toppen van het tv-landschap niet zonder hier en daar wat vijanden te maken. Hadden eeuwige rivalen Ingeborg en Arthur een alibi? En die blonde van K3 – niet de oude Hollandse, niet de nieuwe Hollandse; de echte – die na haar ontslag niet één keer meer op een pensenkermis heeft mogen playbacken, leefde die niet ondergedoken in het buitenland? Om nog maar te zwijgen van Jean-Louis Michel.

Toch klopte er iets niet. Want is het niet een beetje toevallig dat er zich net in dezelfde periode als de verdwijning, in de haven van Barcelona een Belgisch schip van vergelijkbare grootte op de baren begaf onder de naam The Ark, met aan boord tweeduizend stijf gesnoven jongeren en zeventig van de slechtste dj’s ter wereld? Behoorlijk lucratief zaakje, zo’n drijvende discotheek. Echt iets voor een ondernemer, zeker een met een voorliefde voor boten en kutmuziek. En wie belooft al vijfentwintig jaar dat hij naar Timboektoe toe zal varen? En had hij tien miljoen, wat zou hij dan doen?

Het begint er steeds meer op te lijken dat de bootroof een promotiestunt was. Nooit eerder leek een bloemkool zo interessant.