Lana uit 'Oh My God' op Vijf: 'Ik ben allesbehalve een leeghoofdige circusaap'

HUMO Waarom was je zo geraakt door de Humo-recensie voor ‘Oh My God’?

LANA GUETTA «Wat mij vooral raakte was de zin ‘De circusapen van dienst zijn vijf leeghoofdige smartphone- en aandachtsverslaafden, met als hobby’s zuipen en copuleren’. Ik ben allesbehalve een leeghoofdige circusaap. Mensen moeten meer nadenken voor ze zulke dingen zeggen. Het is inderdaad zo dat we vijf meisjes zijn die veel in het nachtleven vertoeven en veel op sociale media zitten, maar dat is gewoon een weerspiegeling van de maatschappij. 80% van de jongeren heeft zo’n levensstijl.»

HUMO In de omschrijving van het programma wordt wel letterlijk geschreven ‘Deze vlotte meiden moeten het enkele weken stellen zonder sigaretten, alcohol, feestjes, mannen en smartphones’. Vind je dan zelf niet een beetje dat je inderdaad wordt neergezet als leeghoofdig?

LANA «(lacht) Dat is een moeilijke vraag. Ergens is dat wel waar, maar dat is voornamelijk om de evolutie tussen het begin en het einde van het programma duidelijker te maken. Vooral bij de andere vier meisjes, want ik ben ook wel iets ouder dan hen. Misschien was het beter geweest met vijf meisjes van twintig jaar. Ik ben dertig jaar en ik heb wel vaak gedacht ‘wat doe ik hier?’»

HUMO Had je achteraf dan spijt van je deelname aan het programma?

LANA «(denkt na) Heb ik spijt? Neen, want ik wou vooral mijn stem laten horen. Ik wil dat er meer aandacht is voor het psychische welzijn en veel minder aandacht voor sociale media en oppervlakkigheden zoals uiterlijk vertoon. Maar misschien is dat niet zo goed tot uiting gekomen in het programma.»

HUMO Begrijp je de recensie dan ergens wel?

LANA «Iedereen mag zijn eigen mening hebben, zolang dat op een respectvolle manier gebeurt. Dat ontbrak echt in de recensie en dat raakte mij. Zeker omdat het van Humo kwam. Toch een boekje waar ik mee opgegroeid ben en waar ik veel respect voor heb.»

HUMO Vind je het programma zelf dan goed?

«Natuurlijk. Ik denk ook dat je na één aflevering sowieso niet kan besluiten of een programma goed is of niet. We hebben zoveel leuke en intense momenten beleefd, dus het is jammer dat er maar zes afleveringen zijn.»

'Er is wel een raakvlak: wij vergeten onze zorgen door te feesten en te drinken en de nonnen zoeken hun toevlucht in het gebed'

HUMO Heeft de intrede in het klooster dan gezorgd voor een mentaliteitswijziging bij jou en de andere meisjes?

LANA «Ik ben dertig jaar, ik heb een goede opvoeding gekregen en ik heb een diploma orthopedagogie. Ergens is het dus onzin om te denken dat ik tot inzicht zal komen in een klooster. Ik weet hoe de maatschappij in elkaar zit en ik heb mensenkennis.»

HUMO Je hebt de opleiding orthopedagogie gevolgd, maar werkt als danseres en nu kom je op tv. Welke carrière wil je het liefst uitbouwen?

LANA «Het dansen is vooral een uitlaatklep. Ik vind het ook gewoon leuk om op een podium te staan en in de spotlight te staan. Wat ik vooral wil bereiken, is om een soort rolmodel of aanspreekpunt te worden voor pleeg- en adoptiekinderen (Lana is zelf ook een pleegkind, red). Heel vaak zit je als pleegkind met vragen en gedachten waarmee je niet terecht kan bij je vrienden. Daarom zijn we ook een buddyproject gestart waarbij pleeg- en adoptiekinderen kunnen chatten met vrijwilligers die zelf ook uit een pleeg- of adoptiegezin komen.

Ik lijk misschien de vrolijke shopping queen die het toch zo goed heeft, maar geluk en verdriet gaan hand in hand. En dat is ook wat ik wou aantonen met mijn deelname aan ‘Oh My God’.»

HUMO Zou je zelf ooit in het klooster gaan?

LANA «Neen! Eventjes zou ik wel kunnen genieten van de stilte, maar het bidden en het vroege opstaan zijn er teveel aan. Wat me wel opviel, is dat hoewel onze leefwerelden op het eerste gezicht heel erg verschillen er toch een groot raakvlak is: wij vergeten onze zorgen door te feesten en te drinken en de nonnen zoeken hun toevlucht in het gebed. Maar die gedachtegang komt natuurlijk van een leeghoofd. (lacht)»