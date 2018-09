Waar is Fan Bingbing plots gebleven? Mogelijk werd de topactrice voor Peking té succesvol

Waar is Fan Bingbing? Haar 63 miljoen volgers op het online platform Weibo en talloze andere Chinezen tasten al maanden in het duister over het lot van de populaire filmster. Het lijkt erop dat Fan slachtoffer is geworden van een campagne tegen overdaad en luxe.

'De Chinese regering kwam al in actie tegen supersalarissen in de filmwereld. Die zouden staan voor de 'verwrongen cultuur van geldaanbidding''

De 36-jarige Fan is een van China's beroemdste actrices en zeker degene die in korte tijd het meeste succes behaalde in het buitenland. Ze speelde in Hollywood-krakers als 'Iron Man 3' en 'X-Men: Days of Future Past', naast vele rollen in haar vaderland. Aan zelfvertrouwen ontbrak het haar ook niet. "Over tien jaar speel ik de hoofdrol in X-Men", zei ze eerder dit jaar in het Amerikaanse blad Time.

Maar in juni van dit jaar verdween Fan, die ook zingt en modellenwerk doet, compleet van de radar. Op 23 juli liet ze nog iets van zich horen op de populaire Chinese berichtendienst Weibo, vergelijkbaar met Twitter. Haar filmagent en haar vele sponsors zeggen ook niet te weten waar Fan is gebleven.

Ze maakte onder meer reclame voor de cosmetica van Guerlain, horloges van Montblanc en diamanten van De Beers. Met die advertentie-inkomsten en haar acteerwerk verdiende Fan volgens het blad Forbes vorig jaar 37,5 miljoen euro en daarmee voerde ze de lijst van bekende Chinezen aan. De filmproducenten waren ook blij met haar, want mede dankzij haar rol leverde de jongste 'X-Men' in het eerste weekend in China al 33,5 miljoen euro op.