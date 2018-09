Regisseur Joji Fukunaga ('True Detective') over zijn nieuwe, nogal vreemde, serie Maniac met Emma Stone en Jonah Hill

Het telefoontje kwam op het goede moment. Cary Joji Fukunaga had er net een gruwelijke draaiperiode in de jungle van Ghana op zitten voor de film Beasts of No Nation, over een kindsoldaat in West-Afrika, waarbij hij en andere crewleden malaria hadden opgelopen. Daarna waren een stuk of drie projecten niet van de grond gekomen; de Amerikaanse filmmaker zag de tijd wegtikken zonder noemenswaardig resultaat. Dankzij True Detective, de hitserie van HBO uit 2014 met Matthew McConaughey en Woody Harrelson, werd hij gezien als de meest veelbelovende regisseur van zijn generatie. Die status voelde hij langzaam wegebben.

En toen belde producent Michael Sugar van productie- en managementbedrijf Anonymous Content. Wilde Fukunaga een remake maken van de Noorse serie Maniac, over een man met waanbeelden? Hij mocht iedere acteur kiezen die hij wilde, hoefde zich geen zorgen te maken over de financiering en kon de serie thuis in New York draaien. "Klinkt geweldig", zei Fukunaga. Hij dacht meteen aan actrice Emma Stone, die toen nog niet de Oscar voor beste actrice had gewonnen voor haar rol in de film La La Land.

"Tot dan toe speelde zij vaak het archetype van 'Manic Pixie Dream Girl', zegt Fukunaga (41). "Een excentriek meisje, vaak met stoere jongensachtige trekjes, maar toch sexy, wier enige rol in het verhaal is om de mannelijke hoofdpersoon uit zijn sleur te halen. Ik wilde Emma graag een personage geven met haar eigen problemen, een eigen verhaallijn."

Stone en Fukunaga spraken af. "Ze was enthousiast en zei meteen dat ze graag weer met Jonah Hill wilde werken, met wie ze tien jaar eerder was doorgebroken in de comedy Superbad. Toen gingen we naar zijn huis, hebben we wat gedronken, de Noorse trailer van Maniac bekeken en ter plekke besloten dat we deze serie gingen maken."

Retrofuturistisch

Zo makkelijk kan het gaan tussen de grootste sterren van de filmindustrie. Vrijdag verschijnt bij Netflix het resultaat. De tiendelige serie Maniac, deels comedy deels drama, is losjes gebaseerd op het Noorse origineel. Zo losjes dat je wel kunt zeggen dat de nieuwe versie er totaal van is losgezongen. In de Noorse tragikomische serie, ook te zien op Netflix, is een man opgenomen in een psychiatrische inrichting en beleeft hij avonturen in zijn fantasie.

De Amerikaanse Maniac speelt zich daarentegen af in een alternatieve werkelijkheid, waarin New York er wat grimmiger aan toe is en de technologie is blijven steken in een jaren 80-IBM-esthetiek, wat de wereld een eigenaardige retrofuturistische aanblik geeft. Twee depressieve New Yorkers - de schizofrene Owen (Jonah Hill) en de getraumatiseerde en verslaafde Annie (Emma Stone) - melden zich aan als proefpersonen voor een medicijnonderzoek bij een groot farmaceutisch bedrijf.