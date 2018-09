Liefde in tijden van Tinder

Ooit, toen nog niet iedereen zich een fanschare waardig achtte, deden mensen mee aan tv-programma’s om iets te winnen. Je draaide aan een rad, kocht een klinker en je was een droogkast of een messenset rijker. Dat werd dan feestelijk afgeroepen door een vent die dictielessen had gevolgd, begeleid door muziek en confetti, en weken later stonden de dorpsgenoten nog voor je deur om een blik te werpen op je gloednieuwe wat het ook was waar de sponsor van af wou. Je won een strijkhoes en werd een volksheld.

Nu win je een relatie die exact is zoals ze voor het spelletje was. Géén soa is het hoogst haalbare. Vandaag leren mama en papa elkaar kennen op spuitafstand van een camera. En dat is goed. Want de staatsschuld, werkloosheid, migratiecrisis en opwarming van de aarde krijgen we nooit opgelost, maar eenzaamheid… Nog een jaar of twee en de vrijgezellen zijn op. Zelfs in tindertijden kun je geen tv-toestel meer aanzetten of er staat wel ergens een boer een vrouw te zoeken of blind te trouwen.

En toch. Geen enkel meisje droomt van een sprookjeshuwelijk op klompen of een in aalt gedrenkte bruidsjurk. Nee, zo’n kind droomt van drie onnozelaars op een kruk achter een wand die zich, klam van angstzweet en goedkoop parfum, stamelend en hakkelend een weg door een kleuterklaskwatrijn worstelen. Van een envelop met daarin een droomreis naar een typfout. Van wuiven halverwege een showtrap en bovenaan nog eens. Twintig jaar geleden vervulde Blind Date, het tante nonneke aller datingprogramma’s, al deze wensen. Onder leiding van de dalai lama van het Leiedal, Ingeborg Sergeant, werd ingespeeld op het mysterie: na het eerste reclameblok wist je nog altijd niet hoe kandidaat 1’s penis eruitzag. Je mocht al blij zijn als op de beelden van de droomreis een blote schouder te zien was.

Het baken van beschaving genaamd VTM wil terug naar die tijden. En omdat niemand de Meense matchmaker het Tibetaanse klooster uit kreeg en VTM slechts één vrouw in dienst heeft, mag Nathalie Meskens binnenkort haar beste Ingeborg-imitatie van stal halen in een zoektocht naar liefde die qua inhoud de cupmaat overstijgt. Samen op reis, de ware relatietest.

In moderne datingprogramma’s gaan kandidaten meer dan naar een lief op zoek naar een mediacarrière. In Blind Date naar complementaire klamheid.