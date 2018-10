Netflix' sputterende motor draait weer op volle toeren: miljoenen nieuwe gebruikers

“Slechts” 5 miljoen nieuwe abonnees: de motor van Netflix sputtert. Zo kopten de kranten exact drie maand geleden. Daarin werden Netflix’ cijfers voor het tweede kwartaal van dit jaar onder de loep genomen. Het aantal nieuwe abonnees (5,2 miljoen) bleef toen een stuk onder de verwachtingen (6,2 miljoen). Die relatieve tegenvaller is vandaag alweer vergeten. De cijfers voor het derde kwartaal zijn veel rooskleuriger. Netflix telde de voorbije drie maand zo’n 7 miljoen nieuwe gebruikers, waarvan 6 miljoen betalende. De entertainmentgigant rekende nochtans op ‘maar’ 5 miljoen nieuwkomers. Dat zet de teller nu op een indrukwekkende 170 miljoen gebruikers.

'Netflix lokte zo‘n 7 miljoen nieuwe abonnees, 2 miljoen meer dan verwacht, hoewel écht grote hitreleases uitbleven'

Een opvallende meevaller, want de voorbije drie maanden waren niet de spectaculairste uit Netflix’ bestaan. Het bedrijf loste wel heel wat nieuwe releases, maar geen enkele hit à la House of Cards. Wel was er een eerder teleurstellend zesde seizoen van Orange Is the New Black en een tweede van Ozark. Het nagelnieuwe Maniac met Emma Stone en Jonah Hill is een ander paradepaardje, net als Disenchantment van The Simpsons-bedenker Matt Groening.