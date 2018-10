Nieuwkomers en vertrekkers op Netflix: deze titels moet je zien

Netflix voegt niet alleen films, series en documentaires toe aan zijn bibliotheek, tegelijkertijd flikkeren de beheerders van de streamingdienst ook tal van titels eruit wegens verlopen rechten. Wat is nu hot? Wat moet je nog snel bekijken voor het te laat is? Volg Humo’s Handzame Handleiding!

Laatste kans op Netflix

Wie onderstaande series nog wil zien op Netflix, kan zich maar beter reppen: de rechten zijn verlopen of nog niet verlengd, en dus worden ze uit het aanbod gewipt:

‘The Bridge’ - Seizoen 1 tot en met 3 (verdwijnt op 31 oktober)

‘Dicte’ - Seizoen 1 tot en met 3 (verdwijnt op 31 oktober)

‘Gomorra’ - Seizoen 1 en 2 (verdwijnt op 31 oktober)

‘Het leven is te kort’ (verdwijnt op 31 oktober)

‘Goosebumps’ - Seizoen 1 (verdwijnt op 18 november)

‘Cosmos: A Spacetime Odyssey’ - Seizoen 1 (verdwijnt op 21 november)

Deze series moet je zien:

Making a Murderer - Part 2 (sinds 19 oktober op Netflix)

Eind 2015 sloeg ‘Making a Murderer’ in als een bom. Menige kijker offerde zijn vakantie op voor deze true crime-docuserie, waarin de Amerikaan Steven Avery wordt gevolgd. Die heeft achttien jaar onterecht vastgezeten voor verkrachting, tot onderzoek van DNA-sporen uitwees dat hij onmogelijk de dader geweest kon zijn. Toen hij een schadevergoeding van 36 miljoen dollar eiste, werd hij opnieuw opgesloten, deze keer voor de moord op een jonge vrouw. Heeft Avery die echt gepleegd, of is hij een makkelijke verdachte? De makers van ‘Making a Murderer’ hebben tien jaar lang het proces gevolgd en laten nu het tweede deel van de docuserie los op Netflix. We zien hoe een nieuwe advocate zich in de zaak vastbijt en hoe verontrustend onrechtvaardig het Amerikaanse rechtssysteem kan zijn. Zodra je een veroordeling oploopt, blijk je zo goed als rechteloos te zijn in de Verenigde Staten.

Bodyguard (sinds 24 oktober op Netflix)

De serie ‘Bodyguard’ is een dijk van een hit bij de BBC, en Netflix was er als de kippen bij om de internationale streamingrechten te verwerven. De reeks draait om David Budd (gespeeld door Richard Madden), een gewezen oorlogsveteraan die nu actief is als bodyguard. Hij moet de Britse minister van Binnenlandse Zaken beschermen, maar dat is een hele klus, want Julia Montague (Keeley Hawes) is ambitieus, machtig en bij momenten onhandelbaar. Tussen alle conflicten door bloeit er wel iets moois tussen David en Julia: dat móét fout aflopen.

Chilling Adventures of Sabrina (vanaf 26 oktober op Netflix)

Door het succes van de tienersserie ‘Riverdale’ waren er al snel plannen voor een serie rond Sabrina Spellman, een andere heldin uit de Archie Comics-stal. Netflix haalde de rechten binnen voor de neus van de Amerikaanse zender The CW door de makers meteen twee seizoenen te laten produceren. Wie bij Sabrina denkt aan de gezellige familieserie ‘Sabrina the Teenage Witch’ uit de jaren 90, staat een stevige verrassing te wachten. Aan knipogen en zwarte katten geen gebrek, maar nu moet Sabrina echt de strijd met het kwaad aanbinden. Op haar 16de verjaardag moet ze kiezen of ze als mens dan wel als heks door het leven wil, een verscheurende keuze waar ze niet uit raakt.

House of Cards - Seizoen 6 (vanaf 2 november op Netflix)

‘House of Cards’ moet het zonder Kevin Spacey stellen, sinds die na het vijfde seizoen van ongewenste intimiteiten is beschuldigd. Een geluk bij een ongeluk: zijn personage Frank Underwood is ondertussen overvleugeld door eega Claire Underwood (gespeeld door Robin Wright), die zich als een niets of niemand ontziende president ontpopt. Oud-presidenten als Bill Clinton en Barack Obama hebben al aangegeven dat ‘House of Cards’ beangstigend dicht bij de realiteit komt. Aan Robin Wright om de serie in schoonheid af te ronden.